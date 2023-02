EC Peiting diszipliniert in Deggendorf: „Eine gute Reaktion auf das letzte Spiel“

Von: Katrin Kleinschmidt

Kam ins Schwitzen in Deggendorf: Peitings Goalie Konrad Fiedler. © Wieland

Eishockey-Oberligist EC Peiting macht es gegen Deggendorf lange spannend. Und muss am Ende doch ohne neue Punkte die Heimreise antreten.

Peiting – Eine ausgeglichene Bilanz herrscht zwischen dem EC Peiting und dem Deggendorfer SC nach Freitagabend. Da trafen die beiden Eishockey-Oberligisten zum vierten Mal in dieser Saison aufeinander – und der DSC gewann in der eigenen Halle 3:0. Damit stehen nun im direkten Duell zwei Siege pro Team zu Buche.

Die drei Punkte für die Deggendorfer gingen am Freitag in Ordnung, befand Anton Saal nach der Partie. „Es ist ein verdienter Sieg“, sagte der ECP-Trainer. Trotzdem habe sich sein Team im Vergleich zur 4:7-Pleite am Dienstag gegen Passau deutlich gesteigert. „Es war eine gute Reaktion auf das letzte Spiel“, befand Saal. „Bis zum letzten Drittel war es offen.“

Lange Zeit auf Augenhöhe

Tatsächlich waren beide Teams lange Zeit auf Augenhöhe. In den ersten beiden Dritteln spielte sich viel in der neutralen Zone ab. Beide Mannschaften machten ein gutes Spiel, standen vor allem defensiv sehr sicher. Weil sich die Peitinger Zwei-Minuten-Strafen einhandelten, waren die Deggendorfer im ersten und zweiten Drittel jeweils einmal in Überzahl auf dem Eis. Die Gastgeber machten Druck, doch dem hielten die Peitinger stand – vor allem dank ihres starken Goalies Konrad Fiedler. Der griff einige Male beherzt und mit schnellen Reaktionen ein und hielt damit lange das 0:0.

Erst in der 37. Minute konnte er nichts ausrichten. Da verlor ECP-Angreifer Marc Besl im Vorwärtsgang die Scheibe, Deggendorf spielte sie schnell Richtung Peitinger Tor und Yannic Bauer traf zum 1:0 für den DSC. Die Gastgeber drängten danach auf Treffer Nummer zwei, scheiterten aber mehrfach an der ECP-Defensive.

Doppelschlag im letzten Drittel

Zu Beginn des letzten Drittels folgte ein weiterer Rückschlag für die Peitinger. In einer unübersichtlichen Situation trudelte die Scheibe von Thomas Matheson ins Tor. Deggendorf führte damit 2:0 – und legte kurz danach das 3:0 nach. Niklas Pill war es, der die Führung seines Teams ausbaute –und letztlich für das Endergebnis sorgte.

„Es war klar, dass die Trauben in Deggendorf hoch hängen“, sagte Saal. Sein Team habe seine Sache defensiv gut gemacht und diszipliniert gespielt. „Die Durchschlagskraft hat uns ein bisschen gefehlt.“

Statistik

Deggendorfer SC 3

EC Peiting 0

(0:0, 1:0, 2:0)

1. Drittel: keine Tore. 2. Drittel: 1:0 (36:06) Bauer (Matheson/Leinweber). 3. Drittel: 2:0 (41:30) Matheson (Heiß/Leinweber), 3:0 (45:55) Pill (Elsberger/Stern). Strafminuten: DSC 2, ECP 6. Schiedsrichter: Lajoie, Flad. Zuschauer: 1471.