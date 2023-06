Bekannte Gesichter im neuen Peitinger Trainerteam

Oberligist hat Nachfolger für Anton Saal gefunden

Die Nachfolge von Trainer Anton Saal ist geregelt: Künftig werden zwei Mann den EC Peiting trainieren - und sie sind im Verein wahrlich keine Unbekannten.

Peiting – Mitten während der Eishockey-Weltmeisterschaft, die für die deutsche Nationalmannschaft mit der Silbermedaille überaus erfolgreich endete, gab es beim EC Peiting eine weniger erfreuliche Nachricht. Erfolgscoach Anton Saal erklärte nach zwei Jahren hinter der Bande beim Oberligisten aus privaten Gründen seinen Rückzug. Ganz verabschiedete sich der 37-jährige aber nicht vom ECP. Er wird den Verein und seinen Nachfolger auf der Trainerposition in neuer Funktion als Sportdirektor im Hintergrund weiterhin unterstützen.

„Ich bin überzeugt, dass diese Lösung passt.

Seit Anfang dieser Woche steht nun auch fest, wer Saal beerben wird. Der ECP setzt dabei auf eine Tandemlösung aus dem eigenen Verein. Co-Trainer Ty Morris und der frühere Teammanager Gordon Borberg, der nach einem Jahr Pause wieder zurück ist, werden die Peitinger in der kommenden Saison trainieren. „Ich bin überzeugt, dass diese Lösung passt“, zeigte sich ECP-Geschäftsführer Peter Gast nach dem erfolgreichen Abschluss der zahlreichen Gespräche der Vereinsverantwortlichen mit allen Beteiligten sehr zufrieden. „Ich hatte ja noch immer Kontakt mit dem Verein, der mir auch sehr am Herzen liegt“, so Borberg nach seiner Rückkehr.

Das Aufgabengebiet von Rückkehrer Gordon Borberg wird größer

Dabei wird er mit einem größeren Aufgabenbereich betraut als zuvor. Der 45-Jährige wird neben seiner Tätigkeit als Assistenz-Coach für das Teammanagement, die Kaderplanung und für die Abstimmung mit dem DNL-Team zuständig sein. Die sportliche Verantwortung für die Mannschaft liegt indessen komplett in den Händen von Morris, der durch die Unterstützung von Borberg und auch Saal seine bisherigen organisatorischen Aufgaben abgeben kann. „Ty ist mit Leib und Seele dabei und wir drei sind voll und ganz überzeugt, dass es funktioniert“, sieht Borberg in dem künftigen Trainerteam die beste Möglichkeit für das Trio Beruf, Familie und Eishockey unter einen Hut zu bringen.

Ty Morris will keinen Systemwechsel vornehmen

„Wir haben eine erfolgreiche Saison gespielt und diesen Weg, attraktives Eishockey zu spielen, will ich weitergehen“, wird es laut Morris unter seiner Regie auch keinen völligen Systemwechsel geben. „Warum sollte ich etwas Erfolgreiches auch kaputtmachen?“, so der 39-jährige Deutsch-Kanadier, der als Stürmer in der DEL2 bei Landshut, Bietigheim und Ravensburg reichlich hochklassige Erfahrung sammelte und der sich in seinen acht Jahren als ECP-Spieler auch in die Herzen der Peitinger Fans gespielt hatte.

Peiting setzt weiter auf die Entwicklung von jungen Spielern

Den eingeschlagenen Weg weitergehen, heißt bei den Pfaffenwinklern vor allem: auf die eigenen Nachwuchskräfte, aber auch auf Talente aus der Region setzen. Und die hat vor allem Saal in seiner Funktion als Sportdirektor im Auge. „Das Scouting gewinnt eine immer größere Bedeutung“, so Borberg. Er verweist auf die eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten der Peitinger. „Erfahrene und gestandene Oberligaspieler sind für uns schlichtweg nicht bezahlbar“, gesteht Borberg. Stattdessen setzt der ECP auf Talententwicklung, die in der abgelaufenen Saison bereits Früchte getragen hat. Junge Spieler wie Torhüter Konrad Fiedler, Verteidiger Tobias Beck und die Stürmer David Diebolder, Markus Czogallik oder Niklas Greil, allesamt 20 Jahre und jünger, entwickelten sich zu Stammkräften, die ihren Teil zum Peitinger Erfolg beisteuerten. Nachdem die Trainersuche nun beendet ist, kann sich das neue ECP-Trainerteam ab sofort auf die Kaderkomplettierung konzentrieren. „Bedarf haben wir noch in der Verteidigung“, verriet Borberg.