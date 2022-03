EC Peiting muss in die Pre-Play-offs: Keine Zeit zum Durchschnaufen

Von: Katrin Kleinschmidt

Teilen

Ab in die Pre-Play-offs geht’s für (v.l.) Alexander Winkler, Ty Morris, Nardo Nagtzaam und die restlichen Peitinger. Sie ziehen als Achter in die Zwischenrunde ein. © René Säuberlich

Es hätte ein kleines Wunder gebraucht, damit der EC Peiting noch Rang sechs schafft. Das gab es nicht. Damit geht‘s nun in die Pre-Play-offs. Der Gegner steht schon fest.

Passau – Es war ohnehin ein schwieriges Rechenspiel. Wirklich alles hätte am Dienstagabend passen müssen, damit der EC Peiting im letzten Spiel der Hauptrunde noch auf Rang sechs der Eishockey-Oberliga rutscht – jenen begehrten Platz, der noch die direkte Qualifikation für die Play-offs bedeutet hätte. Doch alle Chancen darauf waren schon zunichte, bevor die Partie des ECP in Passau überhaupt begonnen hatte. Dass dann auch noch eine 3:4-Niederlage nach Verlängerung folgte, spielte nur noch eine untergeordnete Rolle. „Es ist so dahin geplätschert“, beschrieb ECP-Trainer Anton Saal die Partie treffend. „Es ging um nichts mehr.“

Ein Corona-Fall: Regensburg sagt Partie gegen Höchstadt ab

Denn eine Voraussetzung dafür, dass Peiting vor auf Rang sechs rutschen kann, war eine Niederlage des Höchstädter EC am Dienstagabend. Doch weil bei einem HEC-Spieler das Coronavirus nachgewiesenen worden war, sagte der Gegner, die Eisbären Regensburg, die Partie auf eigene Faust ab. „Die Gesundheit der Spieler, Betreuer und Trainer ist für uns das höchste Gut“, heißt es auf der Homepage des Tabellenvierten. „Da der DEB entgegen der bisherigen Praxis auf eine Austragung der Partie streng nach den Durchführungsbestimmungen besteht, haben sich die Eisbären entschieden, eine mögliche Spielwertung zu ihren Ungunsten in Kauf zu nehmen.“

Das hatte Folgen für den Kampf um Platz sechs. Höchstadt hatte ihn damit sicher – für den spielfreien SC Riessersee und Peiting war klar, dass sie in die Pre-Play-offs müssen. Ob als Siebter oder Achter, das zumindest sollte sich in der Partie zwischen Peiting und Passau noch entscheiden. Einen Sieg mit neun Toren Unterschied hätte der ECP benötigt, um am SCR vorbeizuziehen.

Peiting kann sich in Passau nicht behaupten

Dass das wohl nichts wird, zeichnete sich schon im ersten Drittel ab. Peiting war zwar überlegen und hatte viel Scheibenbesitz, doch vor dem Tor fehlten die Genauigkeit und wohl auch das typische Quäntchen Glück. Im zweiten Drittel gerieten die Peitinger dann sogar in Rückstand. Weil sich Nardo Nagtzaam und Andreas Feuerecker kurz nacheinander Zwei-Minuten-Strafen eingehandelt hatten, standen nur noch drei Peitinger Feldspieler fünf Passauern gegenüber. Das ging nicht lange gut, Niklas Pill traf zum 1:0. Florian Stauder glich rund sechs Minuten später wieder aus, Marco Habermann brachte den ECP in Führung. Doch die war kurz vor Drittelende wieder dahin: Da traf Jonas Franz zum 2:2.

Und auch im letzten Spielabschnitt gelang es den Peitingern nicht, sich entscheidend durchzusetzen. Zwar brachte Thomas Heger den ECP mit 3:2 in Führung, doch 13 Sekunden vor Schluss gelang Santeri Ovaska noch der Ausgleich. Die Verlängerung war kurz: Marcel Pfänder beendete nach eineinhalb Minuten die Partie mit seinem Treffer zum 4:3.

Für die Passauer ist die Saison damit vorbei, Peiting aber bleibt keine Zeit zum Durchschnaufen. Schon ab Freitag startet das Pre-Play-off-Duell mit dem Tabellenneunten, dem EV Lindau. „Das wird ein harter Kampf“, befürchtet Saal. „Gegen sie war es immer knapp.“

Statistik

EHF Passau n.V. 4

EC Peiting 3

(0:0, 2:2, 1:1, 1:0)

1. Drittel: keine Tore. 2. Drittel: 1:0 (21:13) Pill (Pfänder/Janzen/5-3), 1:1 (27:08) Stauder (Nagtzaam/Winkler), 1:2 (30:10) Habermann (Heger/Feuerecker), 2:2 (37:46) Franz (Maus/Schwarz). 3. Drittel: 2:3 (47:06) Heger (Morris/Feuerecker/5-4), 3:3 (59:47) Ovaska (Schmidbauer/Pfänder). Verlängerung: 4:3 (61:32) Pfänder (Pill/Janzen). Strafminuten: Passau 8 – Peiting 10. Schiedsrichter: Harrer, Lender; Schiessl, Voit. Zuschauer: 168.