Seltsamer Spielplan sorgt in Peiting für Kopfschütteln

Von: Roland Halmel

Auf seine Dienste muss Peiting vorerst verzichten: Samuel Payeur wird wegen Knieproblemen in den kommenden Partien fehlen. © Roland Halmel

Der EC Peiting bekommt es in den nächsten Tagen mit zwei Gegnern zu tun, mit denen er sich erst vor Kurzem gemessen hat. Bei den Verantwortlichen sorgt das für Unverständnis.

Peiting – Die Spielplangestaltung in der Oberliga Süd sorgt in dieser Saison bei den Verantwortlichen des EC Peiting für einiges Kopfschütteln. Diesen Freitag (2. Dezember) gibt es beim Heimspiel gegen den HC Landsberg (19.30 Uhr) innerhalb von sechs Wochen bereits das dritte Aufeinandertreffen mit den Lechstädtern. Danach sehen sich beide Mannschaften über mehr als drei Monate nicht mehr. Das vierte und letzte Nachbarderby steigt erst am allerletzten Spieltag der Hauptrunde am 5. März kommenden Jahres.

„Es hilft ja nichts, da müssen wir durch, auch wenn es schon komisch ist. Gegen Füssen haben wir beispielsweise erst einmal gespielt“, wundert sich ECP-Coach Anton Saal, auf dessen Team in den nächsten fünf Tagen ein ordentliches Programm von drei Spielen wartet. Am Sonntag (4. Dezember) geht es zu den Starbulls Rosenheim (17 Uhr), am Dienstag (6. Dezember) müssen die Peitinger zu den Tölzer Löwen (19.30 Uhr), bei denen die Pfaffenwinkler erst vor eineinhalb Wochen zu Gast waren. „Alles schwere Brocken“, befindet Saal vor dem anspruchsvollen Dreierpack, der mit der Heimpartie gegen Landsberg eingeläutet wird.

Landsberg präsentiert sich gerade in herausragender Form

„Die haben gerade einen Lauf“, sagt Saal über den HCL, der von den letzten acht Spielen deren sechs gewann. Dabei war auch die denkwürdige 1:2-Niederlage des ECP in Landsberg, bei der die Peitinger eine Unzahl bester Möglichkeiten ausließen, um kurz vor Schluss das entscheidende Tor hinnehmen zu müssen. „Wir sind aber auch gut drauf. Und unsere Heimspiele wollen wir gewinnen“, ist Saal zuversichtlich, sich auf eigenem Eis bei den Nachbarn, den sie im ersten Vergleich mit 7:4 besiegten, revanchieren zu können.

Starbulls Rosenheim hat Personalprobleme

Ein gutes Spiel lieferte der ECP auch beim 1:3 im Heimspiel gegen Rosenheim ab. Die Starbulls hatten sich erst kurz vor der Partie noch mit zwei Spielern aus der DEL verstärkt. Zuletzt hatten die Rosenheimer aber erneut massive Personalsorgen, was ihnen Niederlagen gegen Höchstadt und Memmingen bescherte. „Trotzdem haben die Rosenheimer immer noch ein starkes Team“, sieht Saal seine Mannschaft gegen den Tabellenzweiten der Oberliga Süd dennoch in der Außenseiterrolle.

Coach Saal hofft gegen Tölzer Löwen auf weniger wildes Spiel als zuletzt

Wie die Bad Tölzer, zu denen es am kommenden Dienstag geht, besiegt werden können, bewiesen die Peitinger erst vor ein paar Tagen beim 7:6-Spektakel nach Penaltyschießen. „Warum soll uns das nicht noch einmal gelingen?“, so Saal, der diesmal allerdings auf ein weniger wildes Spiel hofft. „Wir denken manchmal zu offensiv“, moniert der ECP-Coach. „Wir müssen eine bessere Balance zwischen Angriff und Abwehr finden“, fordert Saal und hofft auf weniger Gegentore bei trotzdem hoher Effektivität. „Wir sind jetzt in einer wichtigen Phase“, sagt Saal beim Blick auf die Tabelle. Die Konkurrenz ist zuletzt etwas zusammengerückt, weil die vermeintlichen Favoriten unerwartet Punkte liegen ließen.

Samuel Payeur und Alexander Winkler stehen Peiting nicht zur Verfügung

Der Blick des Peitinger Trainers richtet sich allerdings nicht allzu weit nach vorn: „Wir schauen nach wie vor von Spiel zu Spiel“, macht Saal deutlich. Allerdings muss er bei dem anstehenden Dreierpack auf Samuel Payeur (Knieverletzung) und Alexander Winkler (beruflich verhindert) verzichten. Möglicherweise kehren aber die lange verletzten Marco Habermann und Tim Rohrbach ins Team zurück. „Sie sind seit Montag wieder im Training“, verriet Saal, der aber keinen Druck auf die Rückkehrer ausübt. „Vielleicht kehren sie erst in der kommenden Woche zurück“, so der Coach.