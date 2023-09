Erster Auftritt des EC Peiting vor heimischer Kulisse - und das gleich gegen einen DEL-Klub

Von: Roland Halmel

Freuen sich auf den Vergleich mit Augsburg: Felix Brassard (links) und Neuzugang Bertt Ouderkirk. © www.holger-wieland.de

Kaum auf dem Eis, schon darf sich der EC Peiting in seinem ersten Testspiel auf einen richtig attraktiven Gegner freuen.

Peiting – Das Trockentraining ist vorbei, jetzt geht’s auf Eis: Und für die Spieler des EC Peiting beginnt die Testspielreihe an diesem Wochenende gleich mit einem Knaller: An diesem Sonntag (3. September) empfangen die Schützlinge von Coach Ty Morris das DEL-Team der Augsburger Panther (15 Uhr). Tags zuvor sind sie zu Gast bei den Zeller Eisbären.

Beim ersten Training auf Eis sind fast alle Spieler da

Schon die freiwilligen Einheiten vor dem offiziellen Trainingsstart beim EC Peiting waren gut besucht. Am vergangenen Montagabend, als Ty Morris die Spieler zum ersten Training auf Eis begrüßte, präsentierte sich der Oberligist mit Ausnahme der beiden Förderlizenzspieler Marco Niewollik und Christian Hanke, die beim DEL-Team in Augsburg trainierten, mit voller Kapelle. „Die Jungs sind heiß“, stellte Morris bei den Übungen, bei denen es gleich voll zur Sache ging, zufrieden fest. „Da war sehr viel Energie auf dem Eis“, so der neue ECP-Coach.

Neuzuänge Ouderkirk und Biberger im Fokus der Fans

Ein paar Fans waren auch im Stadion, um vor allem einen Blick auf die Peitinger Neuzugänge wie Brett Ouderkirk und Alexander Biberger zu werfen. „Beide sind talentierte Spieler, sie haben einen guten Eindruck gemacht“, urteilte Morris, wobei er klarmachte, dass sich die Neuen erst richtig in den ersten Testspielen beweisen können.

Peiting bestreitet zwei Testspiele binnen 19 Stunden

Und da hat der ECP am kommenden Wochenende gleich zwei innerhalb von 19 Stunden vor der Brust. Am Samstag (2. September) gastieren die Peitinger in Österreich bei den Zeller Eisbären aus der Alps Hockey League (19.30 Uhr), einen Tag später erwartet der ECP den Kooperationspartner Augsburg. Rund um das Spiel laden die Peitinger zu einem Stadionfest, das um 10 Uhr mit einem Frühschoppen beginnt. Bei dieser Gelegenheit stellt der Verein die Mannschaft vor. Die Moderation übernimmt der aus Fernsehen und Radio bekannte Kommentator Alex Kunz. Zudem ist eine Autogrammstunde geplant, an der auch die Augsburger Spieler beteiligt sein werden. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg und eine Torwand. „Das Wochenende wird für die Jungs anstrengend, das ist uns bewusst, aber das wird die Saison auch. Und das ist ein Vorgeschmack darauf“, meint Morris zum eng getakteten Doppeleinsatz zum Start in die Testspielserie.

Interessenten für Dauerkarten müssen sich noch gedulden

Gedulden muss, wer eine Dauerkarte für die Oberliga-Spiele des EC Peiting erwerben will. „Aktuell wird unser Kassensystem komplett erneuert“, berichtet Peitings Pressesprecher Simon Fritzenschaft. Deshalb werden sich das Ticketing und der Dauerkarten-Vorverkauf „länger als gewohnt hinziehen“, so Fritzenschaft. Wer jetzt schon seine Sitzplatz-Dauerkarte bestellen möchte, soll diese per E-Mail unter shop@ecpeiting.de oder per WhatsApp bei Kassenchef, Harry Wörnzhofer (0170- 29 64 157) beantragen.