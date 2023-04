Bleibt Anton Saal Trainer in Peiting? „Das ist nicht fix“

Oberligist hat noch keine Zusage

Der EC Peiting möchte gern mit Trainer Anton Saal weitermachen. Dieser hat aber noch nicht für eine weitere Saison zugesagt. Sportliche Gründe sind aber nicht der Grund für sein Zögern.

Peiting – Anton Saal hat noch nie einen Flug ein Jahr im Voraus gebucht. Urlaube sind für ihn und die Familie spontane Angelegenheiten. „Geplant ist nichts“, sagt der Trainer des EC Peiting auch in diesem Jahr. Eine Woche zum Wegfahren sei schon mal drin. Aber noch ist der Urlaub weit entfernt. Auch nach dem Ausscheiden des ECP in den Play-offs der Oberliga bestimmt Eishockey seinen Alltag. Abends läuft auf dem Computer der Ligakanal „Sprade TV“. Anton Saal sagt: „Ich hab’ viel Oberliga-Eishockey geschaut.“ Rosenheim, Tilburg, Deggendorf, Halle, diese Klubs waren alle dabei – und das nicht ganz ohne Eigennutz, schließlich flitzen dort einige interessante Spieler übers Eis. „Ich habe es lieber, ich sehe sie live und nicht nur Highlight-Videos“, sagt Saal. Das klingt ja fast so, als ob der alte Trainer des EC Peiting auch in der neuen Saison weitermacht. Oder, Herr Saal?

„Das ist nicht fix“, sagt Saal. Peiting würde ja gerne den Vertrag mit dem Bad Bayersoier verlängern. Schon im vergangenen November hatten beide Seiten über ein weiteres Jahr gesprochen. Aber im Leben des Anton Saal gibt es eben nicht nur Eishockey. Da wäre noch die Arbeit daheim, die Familie mit fünf Kindern und die alles entscheidende Frage: Lässt sich das wirklich mit dem Trainerposten in der Dritten Liga vereinbaren? „Ich muss schauen, ob ich das privat hinkriege“, sagt der 37-Jährige. Noch im April dürfte die Entscheidung fallen. Alleine damit Ty Morris, der Sportliche Leiter, genug Zeit hat, um einen Nachfolger zu finden. Ein Datum haben sie nicht fixiert.

Selbstverständlich möchte der EC Peiting Anton Saal behalten. Gemeinsam hat man vor der Saison den Umbruch eingeleitet, größtenteils junge Spieler geholt und einen Drei-Jahres-Plan aufgestellt. „Da sind wir eh schon ein Jahr weiter“, sagt der Coach. Mit den vielen jungen Hüpfern hatten sie die direkte Play-off-Qualifikation eigentlich erst für 2024 einkalkuliert. Peitings Rasselbande hat sich dank der Entwicklung selbst überholt. Bei den Jungen, sagt Anton Saal, sei keiner dabeigewesen, den man nicht brauchen konnte. Den Stamm an Talenten möchte der ECP halten, sofern das möglich ist. Geht’s nach Saal und den Kollegen, „zählen wir die Abgänge an einer Hand ab“. Feststeht, dass Florian Hechenrieder und Tim Rohrbach ihre Karriere beenden sowie dass Louis Postel zu einem Verein in die Oberliga Nord wechselt.

Bis seine eigene Zukunft geklärt ist, arbeitet Anton Saal einfach weiter wie bisher. Der neue Jugendstil in Peiting passt zum Trainer, mit 37 Jahren selbst einer der jüngsten der Liga. Im Grunde lässt sich jedes Wort, das Saal über sein Team sagt, auch auf ihn übertragen. Er hält fest: „Jeder einzelne hat bewiesen, dass man Vertrauen in ihn setzen kann. Die Jungs sind noch lange nicht in ihrem Endstadium. Da ist noch viel Entwicklungspotenzial.“ Das zeichnet diesen Verein aus. Peiting war noch nie dafür bekannt, im Sommer das halbe Team auszutauschen.

Das Credo des Klubs ist es, eine Mannschaft über Jahre zu entwickeln, jungen Spielern große Rollen anzubieten. David Diebolder etwa nennt Saal an dieser Stelle. Der kam zwar als Top-Scorer des Kaufbeurer Jugendteams, dass er aber kometenhaft in der Oberliga, bei den Männern, einschlägt (38 Punkte), war nicht vorherzusehen. Mit diese Vorzügen lockt der EC Peiting Spieler. Finanziell hat er gegen die Großklubs der Umgebung und vor allem gegen den potenten Norden ohnehin keine Chance. Viele Junge haben bereits verlängert, auch wenn Saal noch keine Namen nennen kann. Zum Peitinger Glück fehlt noch seine Unterschrift. Auch der Trainer hat einen großen Sprung gemacht im zweiten Jahr. Er ist routinierter geworden beim Coachen und in der Organisation. Play-off-Platz sechs „war nicht abzusehen mit dem Kader und nach dem Umbruch“, erklärt Anton Saal. Zu einem beträchtlichen Teil war das auch sein Verdienst.