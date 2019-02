Peitings Knoten platzt zu spät

Der EC Peiting liegt bereits 0:4 gegen Rosenheim zurück. Doch dann kämpft sich das Team kurz vor Schluss zurück ins Spiel.

Peiting - Schon wieder so eine Aufholjagd. Nachdem der ECP vergangene Woche gegen Memmingen einen 0:2-Rückstand gedreht hatte, ließ er seine Fans auch an diesem Freitag zittern und hoffen. Und fast, ja fast, wäre das zwischenzeitlich Unvorstellbare möglich geworden – fast hätte der ECP einen 0:4-Rückstand gegen Rosenheim aufgeholt. Doch zehn aufreibende Schlussminuten reichten dann doch nicht. Am Ende blieb’s beim 3:4 (0:0/0:2/3:2) im Peitinger Eisstadion.

Das erste Drittel gehört dabei ganz den Torhütern. Rosenheims Lukas Steinhauer wehrt Marko Babics Schuss in der 5. Minute ab und fischt den Puck aus der Luft, als Dominic Krabbat abzieht (18.). Auch als Steven Wagner einen Fehlpass abfängt und direkt schießt, ist Steinhauer auf der Hut (9.). Insgesamt wehrt er im ersten Drittel sieben Schüsse ab – ebenso wie sein Gegenüber Andreas Magg. Schon in den ersten zwei Minuten scheitern Michael Baindl und Fabian Zick am ECP-Schlussmann. Auch danach finden die Rosenheimer keinen Weg vorbei – Magg hält die Null hinten sicher fest.

Doch mit dem 0:0 ist es im zweiten Drittel schon bald vorbei. Den ECP-Angreifern Ty Morris (21.) und Krabbat (23.) gelingt es nicht, an Steinhauer vorbeizukommen. Auf der anderen Spielfeldseite aber muss sich Magg kurz darauf geschlagen geben. Dominik Daxlberger legt auf Dusan Frosch ab, der frei zum Schuss kommt und zum 1:0 für Rosenheim einschiebt (24.). Kurz danach stürmt Daniel Bucheli allein auf Peitings Keeper zu und erhöht auf 2:0 (27.). Die Gäste drücken weiter, doch Magg verhindert einen deutlich höheren Rückstand für Peiting. Er hält. Und hält. Und hält. Auf der anderen Seite hat Steinhauer diesmal nicht allzuviel zu tun. Das, was auf ihn zukommt, wehrt er problemlos ab.

Auch das letzte Drittel startet entspannt für Rosenheims Keeper. Magg aber steht gleich wieder unter Beschuss – Chase Witala lässt sich von der Peitinger Abwehr nicht aufhalten und erhöht auf 3:0 für die Starbulls (41.). Fünf Minuten später behält Dominik Daxlberger beim Gewühl vor dem Peitinger Tor den Überblick – und trifft zum 4:0. Aber Peiting kämpft. Und nach fast 52 Minuten gelingt es Fabian Weyrich dann doch, Steinhauer zu knacken – 1:4. Nun kommen die Gastgeber richtig in Fahrt. Kurz darauf strecken Peitings Fans erneut die Arme in die Luft – doch der Puck landet nur am Außennetz. Nun aber geht’s Schlag auf Schlag. 56. Minute: Anton Saal verkürzt auf 2:4. Nur zwei Minuten später gelingt ihm auch noch das 3:4. Anspannung auf den Rängen und dem Eis. Ist das die Wende? Sekunden vor Schluss versucht der ECP alles, stürmt und kämpft – doch da ist ja noch dieser Steinhauer. Und der lässt sich kein viertes Mal bezwingen.

Katrin Kleinschmidt