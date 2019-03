Die erste Play-off-Niederlage für den ECP

Herne streckt sich gegen den EC Peiting und gewinnt das erste Aufeinandertreffen. EV-Goalie Björn Linda (l.) fischt die Scheibe am Freitagabend mehrfach aus der Luft. Milan Kostourek (in schwarz, 88) und der EC Peiting bezwingen ihn trotzdem vier Mal – aber das reicht nicht zum Sieg.

von Katrin Kleinschmidt schließen

Der Herner EV hat den EC Peiting eiskalt erwischt. Mit frühem Stören und blitzschnellen Kontern hat das Team den ECP im ersten Spiel des Play-off-Viertelfinales geschlagen.

Peiting – Der 500. Scorerpunkt, den Anton Saal für den EC Peiting erzielt, ist ein wichtiger. Nicht nur, weil die Zahl mächtig ist. Sondern auch, weil er zu einem Zeitpunkt kommt, in dem der ECP ein Zeichen des Kapitäns gut gebrauchen kann. Es ist Freitagabend, 20. Minute im ersten Play-off-Spiel gegen den Herner EV. Peiting liegt bereits 0:2 zurück, Florian Stauder hat gerade einen Penalty vergeben. Es läuft nicht so recht. Und genau da drückt Saal die Scheibe über die Linie: Es ist das 1:2. Der Anschlusstreffer, sein 500. Pflichtspielpunkt im ECP-Trikot. Und dank diesem kann der ECP mit einem Erfolgserlebnis in die Kabine gehen. Peiting bleibt im Spiel. Noch. Denn am Ende reicht’s dann doch nicht ganz. Der Eishockey-Oberligist kassiert im ersten Viertelfinalspiel gegen Herne seine erste Niederlage in den Play-offs.

Doch von Anfang an: Schon der Beginn des Spiels ist so gar nicht nach Peitings Geschmack. Herne greift früh an, kontert, spielt schnell nach vorn. Nach knapp drei Minuten stürmt Brad Snetsinger über rechts auf das ECP-Tor zu, schlenzt die Scheibe an Goalie Florian Hechenrieder vorbei – 1:0 für die Gäste. Kurz darauf hat Dennis Thielsch das 2:0 auf dem Schläger, aber Hechenrieder passt auf. Dann leistet sich der ECP gleich zwei Strafzeiten. Erst muss Anton Saal wegen eines Ellbogenchecks vom Eis, eine Minute später Ty Morris wegen Hakens. Drei Peitinger gegen fünf Herner – das geht nicht lange gut. Nils Liesegang knallt die Scheibe zum 2:0 ins obere linke Eck. Der ECP kommt danach besser ins Spiel, Andreas Feuerecker (16.) und Thomas Heger (16.) haben Riesen-Chancen, aber Hernes Torwart Björn Linda hält. Und er stoppt auch Florian Stauder, als der nach einem Foul von Tom Joshua Schmitz einen Penalty zugesprochen bekommt. Nur Saal, den kann er 15 Sekunden später nicht aufhalten. Der stochert den Puck ins Tor, als Linda ihn abprallen lässt.

Im zweiten Drittel stellt Herne den alten Abstand allerdings schnell wieder her. Milan Kostourek fängt sich eine Zwei-Minuten-Strafe ein. Der EV passt schnell nach vorn, Patrick Asselin vollendet zum 3:1. Anschließend lässt der ansonsten starke Goalie Linda wie schon vorm ersten Peitinger Treffer den Puck abprallen – diesmal hält Morris den Schläger zum 2:3 hin. Herne ist danach näher dran am Ausbau der Führung als Peiting am Ausgleichstreffer. Die Gastgeber erlauben sich einige Fehlpässe, geben dem EV immer wieder die Möglichkeit zu gefährlichen Kontern. Nach 29 Minuten landet die Scheibe so im Tor von Hechenrieder – doch der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Verteidiger Brad Miller zieht kurz darauf auf der anderen Seite ab – Ausgleich. Bis zur Pause sind die Peitinger wieder im Rückstand. Michél Ackers knallt die Scheibe von der Blauen Linie zum 4:3 in die Maschen.

Im letzten Drittel ergeht’s den Peitingern wie zuvor den Gästen – ihnen wird ein Tor aberkannt. Dann schießt EV-Angreifer Liesegang die Scheibe an den Pfosten, ECP-Verteidiger Fabian Weyrich wiederum scheitert an Linda. Eine spannende Schlussphase beginnt, in der Snetsinger schließlich den Puck eiskalt durch die Beine von Hechenrieder zum 5:3 für Herne schiebt. Der ECP bleibt dran. Weyrich versucht es noch einmal von der Blauen Linie – diesmal sitzt der Schuss. 4:5. Dreieinhalb Minuten sind da noch zu spielen. Hechenrieder schaut immer wieder zur Bank, ob er vom Eis gehen soll, aber der ECP verliert mehrfach die Scheibe. Erst in den letzten 25 Sekunden sind die Peitinger mit sechs Feldspielern im Angriff, doch es ist zu spät. Den Puck bringen sie nicht mehr im Tor unter. Die erste Niederlage in den Play-offs ist besiegelt.

Statistik

EC Peiting 4

Herner EV 5

(1:2, 2:2, 1:1)

1. Drittel: 0:1 (3:05) Snetsinger (Spitzner/Thielsch), 0:2 (11:16) Liesegang (Ackers/Asselin/5-3), 1:2 (19:48) Saal (Kostourek/Krabbat/5-4). 2. Drittel: 1:3 (22:29) Asselin (Liesegang/Ackers/5-4), 2:3 (26:54) Morris (Miller/Stauder/5-4), 3:3 (32:44) Miller (Krabbat/Morris), 3:4 (38:04) Ackers (Asselin/Marsall/5-4).3. Drittel: 3:5 (55:35) Snetsinger (Kunekath/Asselin), 4:5 (56:29) Weyrich (Maier/Feuerecker). Strafmin.: Peiting 8 + 10 (Rohrbach), Herne8 + Penalty (20.). Zuschauer: 1275.

Rückblick

Bisher liefen die Play-offs bestens für den EC Peiting. Im Achtelfinale hatte das Team drei Mal gegen die Duisburger Füchse gewonnen: Los ging‘s mit einem 4:1-Erfolg daheim. Darauf folgte auswärts der zweite Streich. Beim dritten Spiel schoss Brad Miller die Peitinger dann ins Viertelfinale.