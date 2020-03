EC Peiting verliert letztes Punktspiel der Saison - Mazanec verlängert

Eishockey-Oberliga Süd

von Phillip Plesch schließen

Mit einer Niederlage gegen die Eisbären Regensburg verabschiedet der EC Peiting sich aus der Eishockey-Oberliga Süd. Am Freitag starten die Play-offs.

Peiting – Der sechste Tabellenplatz stand für den EC Peiting schon vor dem letzten Punktspiel der Saison fest. Peitings Gegner Regensburg aber spielte im Fernduell mit Memmingen noch um die Meisterschaft in der Eishockey-Oberliga Süd. Die „Eisbären“ gewannen in Peiting mit 5:2. Da Memmingen zeitgleich 2:3 gegen Füssen verlor, schwang sich Regensburg zum Nachfolger Peitings als Süd-Meister auf.

Von Beginn an ist am Sonntagabend Feuer in der Partie, die ohne Peitings Topscorer Nardo Nagtzaam stattfindet. Die erste Chance hat Anton Saal (2.). Der Peitinger Angreifer scheitert im Eins-gegen-eins an Regensburgs Goalie Patrick Berger. Besser macht es auf der anderen Seite Nikola Gajovsky (3.). Er bringt die „Eisbären“ nach einer feinen Einzelleistung in Führung. Kurz darauf verhindert Florian Hechenrieder im ECP-Tor gegen Peter Flache den nächsten Regensburger Treffer. Die Gäste sind giftiger, Peiting kommt nicht zum Zug. Erst als der ECP auch die zweite Unterzahlsituation unbeschadet übersteht, trauen sich die Gastgeber mehr zu. Das Tempo ist atemberaubend hoch. Das nächste Tor gehört wieder den Regensburgern. Peiting bekommt die Scheibe nicht aus dem eigenen Drittel und Lukas Mühlbauer erhöht aus spitzem Winkel auf 2:0 (16.). Kurz vor der ersten Drittelpause bäumen sich die Peitinger noch einmal auf. Ty Morris knallt den Puck wuchtig an die Latte. Es bleibt beim 0:2 aus Peitinger Sicht.

Kurz flammt noch mal Spannung auf

Das zweite Spieldrittel beginnt wie das erste mit einer vergebenen Saal-Chance. Die Partie ist nun ausgeglichener, aber auch fahriger als im ersten Durchgang. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Buchwieser gerät mehrfach in Unterzahl, verteidigt diese Situationen aber geschickt. Mit einem Spieler weniger auf dem Feld gelingt dann sogar der Anschlusstreffer. Saal fängt einen Pass der Regensburger ab, geht noch ein paar Meter und trifft zum 1:2 (30.). Kurz darauf ist Peiting in Überzahl, verpasst es aber, auszugleichen. Stattdessen bekommen die Gäste wieder Oberwasser. Korbinian Schütz stellt auf 3:1 für die „Eisbären“ (35.). Die Regensburger bleiben nun kaltschnäuzig im Abschluss. Constantin Ontl erhöht auf 1:4 (38.). Mit versteinerter Miene verschwinden die Peitinger zur zweiten Drittelpause in die Kabine.

Früh im letzten Spielabschnitt muss der Regensburger Lukas Heger wegen Behinderung für zwei Minuten vom Eis. Will der EC Peiting noch einmal Spannung aufkommen lassen, muss jetzt ein Treffer her. Das wissen auch die Peitinger und sie liefern ab. Morris bedient Saal, der den Puck zum 2:4 (43.) ins Tor schiebt. Lange währt die Spannung aber nicht. Ihr sechstes Überzahlspiel nutzen die „Eisbären“ dann doch zu einem Treffer. Gajovsky spielt den Puck vors Tor, Flache fälscht ihn zum 5:2 (47.) ab. Die Partie ist entschieden. Einmal ist Peiting noch in Überzahl. Doch die Peitinger schaffen es nicht, das Ergebnis etwas enger zu gestalten. Somit bleibt es bis zur Schlusssirene beim 2:5.

Martin Mazanec verlängert beim EC Peiting

Eine gute Nachricht gab es dann aber doch noch: Der EC Peiting verkündete, dass Martin Mazanec um ein Jahr verlängert hat.

Am vergangenen Freitag mussten sich die Peitinger den Blue Devils Weiden geschlagen geben.

Hier geht es zur Umfrage, wie weit es der ECP in den Play-offs schafft.