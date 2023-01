Peitings Heimspiel gegen Füssen eine Achterbahnfahrt - Entscheidung in der Verlängerung

Von: Stefan Schnürer

Teilen

Wieder eine Chance für Peiting dahin: Sam Payeur (im roten Trikot) muss tatenlos zusehen, wie sich Füssens Torhüter Benedikt Hötzinger die Scheibe krallt. © Holger Wieland

Der EC Peiting sorgt dafür, dass es seinen Anhängern nicht langweilig wird. Das Oberliga-Derby gegen den EV Füssen wogte hin und her. Die Entscheidung fiel erst in der Verlängerung.

Peiting – Die vorangegangenen drei Oberliga-Duelle gegen den EV Füssen hatte der EC Peiting allesamt gewonnen (3:2, zweimal 5:3). Beim vierten Aufeinandertreffen am Sonntagabend (22. Januar) mussten die Peitinger den Allgäuern jedoch den Vortritt lassen. In einer ungemein kurzweiligen Partie egalisierten die Hausherren in den letzten beiden Minuten zwar noch einen 1:3-Rückstand, am Ende mussten sie sich nach Verlängerung jedoch mit 3:4 (0:0, 1:0, 2:3, 0:1) geschlagen geben. Der Kampf um den sechsten Platz, der die direkte Teilnahme am Play-off garantiert, wird noch ein hartes Stück Arbeit. Der schärfste Konkúrrent, der ECDC Memmingen, siegte gestern beim souveränen Tabellenführer Weiden mit 6:5 nach Verlängerung.

Peiting übersteht fast vierminütige Unterzahl mit Glück schadlos

Die Gastgeber starteten entschlossen und legten sofort den Vorwärtsgang ein. Es waren gerade mal 45 Sekunden absolviert, als Marc Besl freistehend aus kurzer Distanz abzog. Sein Schuss war aber zu ungenau, Benedikt Hötzinger konnte mühelos abwehren. Danach prüfte Felix Brassard zweimal in kurzer Folge den Füssener Torhüter (jeweils 4.). Nach und nach befreiten sich die Füssener jedoch von Druck der Peitinger und starteten ihrerseits die ersten Offensivaktionen. Jere Hellenius tauchte frei vor Konrad Fiedler auf, doch der Peitinger Goalie wehrte souverän ab (8.). Wenig später hatte der ECP erneut Glück, als Julian Straub unbedrängt vergab (11.). Richtig brenzlig wurde es für die Hausherren, als erst David Miller und anschließend Lukas Gohlke jeweils eine Strafzeit erhielten. Während der vierminütigen Unterzahl brannte es mehrmals lichterloh vor dem Peitinger Kasten. Doch entweder wehrte Fiedler ab, und als dieser geschlagen war, rettete Andreas Feuerecker in höchster Not (16.). Danach gewannen die Hausherren wieder die Oberhand, ein Treffer gelang ihnen allerdings nicht.

Felx Brassard bringt Peiting mit seinem 36. Saisontor in Führung

Im zweiten Abschnitt waren es zunächst die Gäste aus dem Allgäu, die die Akzente setzten. Erneut musste Peitings Torhüter Fiedler sein ganzes Können aufbieten, als er einen Schuss von Hellenius reaktionsschnell abwehrte (25.). Und die Laune von Peitings Coach Anton Saal draußen an der Bande besserte sich auch danach nicht. Vielmehr musste er mit ansehen, wie Leon Dalldush frei vor Fiedler die Füssener Führung vergab (28.). Auf der anderen Seite durfte dann auch EVF-Goalie Hötzinger bei einem Schuss von David Miller zeigen, was er drauf hat (33.). Danach plätscherte die Partie ein wenig vor sich hin. Schließlich sorgte Felix Brassard dafür, dass nicht auch dieser Abschnitt torlos endete. Mit einem ansatzlosen Handgelenkschuss traf er zum 1:0 (37.) – es war der 36. Treffer des Peitinger Torjägers in dieser Saison.

In den letzten beiden Minuten macht Peiting aus einem 1:3 ein 3:3

Richtig unterhaltsam wurde es dann im Schlussabschnitt. Die Füssener zeigten sofort, dass sie erstmals in dieser Saison gegen die Peitinger punkten wollten. Innerhalb von eineinhalb Minuten nutzten sie Unachtsamkeiten in der Abwehr der Hausherren eiskalt und machten das 1:1 (48.) und 2:1 (49.). Als dann ein eher harmloser Schuss von Carl Zimmermann abgefälscht wurde und zum 3:1 im Peitinger Gehäuse einschlug (53.), schien dieses Oberliga-Derby entschieden zu sein. „Da haben wir ein bisschen den Faden verloren“, konstatierte Coach Saal. Drei Minuten vor dem Ende nahm er seinen Torhüter zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Feld – und er wurde für seine Risikobereitschaft belohnt. Die wie die Löwen kämpfenden Peitinger verkürzten durch David Miller auf 2:3 (58.). Und Miller war es auch, der 22 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit zum 3:3 traf.

Umstrittene Strafzeit für Feuerecker ebnet Füssen den Weg zum Sieg

In der Verlängerung hatten die Hausherren mehrmals die Chance, den Zusatzpunkt auf ihr Konto zu überweisen. Nachdem Kapitän Andreas Feuerecker eine umstrittene Strafzeit kassiert hatte, nutzten die Füssener die anschließende Überzahl zum entscheidenden 4:3 (65.).

Statistik

EC Peiting - EV Füssen n.V. 3:4 (0:0, 1:0, 2:3, 0:1)

1. Drittel: keine Tore. 2. Drittel: 1:0 (36:55) Brassard (Heger, Bartsch). 3. Drittel: 1:1 (47:09) Dalldush (Seppänen, Hellenius), 1:2 (48:31) Seppänen (Dalldush), 1:3 (52:19) Zimmermann (Zelenka, Dalldush), 2:3 (57:58) Miller (Gohlke, Feuerecker), 3:3 (59:38) Miller (Gohlke, Feuerecker). Verlängerung: 3:4 (64:00) Seppänen (Slavetinsky/4-3).

Strafminuten: Peiting 12, Füssen 6. Zuschauer: 872.