Respekt, aber keine Ehrfurcht vor Weiden

Von: Roland Halmel

Intensives Duell: Beim ersten Aufeinandertreffen Mitte Oktober mussten sich die Peitinger (in roten Trikots) den Tölzer Löwen nach Verlängerung mit 3:4 geschlagen geben. © Holger Wieland

Es ist ein bisschen wie David gegen Goliath, wenn der EC Peiting und die Blue Devils Weiden aufeinandertreffen. Das Wiedersehen mit einem ehemaligen Publikumsliebling fällt dabei aus.

Peiting – Zwei Mannschaften haben sich in der Oberliga Süd an der Tabellenspitze etwas abgesetzt. Die Blue Devils Weiden und die Starbulls Rosenheim, die beide schon vor der Saison zu den heißesten Titelanwärtern gezählt wurden, führen die Wertung nicht ganz unerwartet an. Mit den Rosenheimern bekam es der EC Peiting im eigenen Stadion schon zu tun, die Partie ging mit 1:3 verloren. „Da hatte die Mannschaft ein bisschen zu viel Respekt vor den Namen“, erkannte ECP-Trainer Anton Saal, der mit seinem Team diesen Freitag (25. November) nun den zweiten Meisterschaftskandidaten aus Weiden empfängt (19.30 Uhr).

Es kommt zum Wiedersehen mit Peitings ehemaligen Trainer Sebastian Buchwieser

„Bei den Jungs war jetzt unter der Woche nicht so die Ehrfurcht zu spüren, als über den Gegner gesprochen wurde“, so Saal. Er hofft, dass seine Mannen gegen den haushohen Favoriten unbeschwert aufspielen. „Um etwas gegen Weiden zu holen, muss alles passen“, weiß Saal um die Stärken der Mannschaft, die von seinem Vorgänger Sebastian Buchwieser trainiert wird. Angesichts der finanziellen Möglichkeiten bei den Oberpfälzern mutet die Partie ein wenig wie das Duell David gegen Goliath an. „Wir haben aber schon in Weiden ein gutes Spiel gemacht, obwohl wir personell gebeutelt waren“, erinnert sich Saal an die 3:6-Niederlage bei den „Blue Devils“.

Ehemaliger Peitinger Nardo Nagtzaam fehlt Weiden seit Saisonbeginn

Aktuell fehlen zwar weiterhin Marco Habermann, der selbst einige Jahre in Weiden spielte, sowie Tim Rohrbach. Weil aber die DNL-Spieler zur Verfügung stehen, kann Saal mit vier Reihen agieren. „Wir versuchen, unser bestes Spiel zu liefern und dem Favoriten Paroli zu bieten“, so Saal. Er will eine Überraschung gegen Weiden, das vergangene Woche beim 1:2 in Deggendorf seine erste Saisonniederlage kassierte, nicht ausschließen. „Dazu muss alles passen, und wir müssen das Überzahlspiel von Weiden in den Griff bekommen“, sagt Saal. Ein Wiedersehen mit ECP-Fanliebling Nardo Nagtzaam, der vor der Saison in die Oberpfalz wechselte, wird es – zumindest auf dem Eis – indessen nicht geben. Der Deutsch-Holländer verletzte sich in der Vorbereitung und hat seitdem noch kein Spiel für Weiden bestritten.

Tölzer Löwen mit Personalsorgen

Ausfälle gibt es auch bei den Tölzer Löwen, bei denen die Peitinger am Sonntag (27. November) um 18 Uhr gastieren. Bei den Isarwinklern fehlt Stammkeeper Enrico Salvarini und vermutlich auch ihr drittbester Scorer Nick Huard. Mit Ludwig Nirschl und Tyler Ward, die beide jeweils 26 Punkte gesammelt haben, verfügt der DEL2-Absteiger aber immer noch über ein starkes Sturmduo. Die Verteidigung stärkten die „Löwen“ aktuell noch mit der Nachverpflichtung von Sören Sturm vom Nord-Oberligisten Halle. „Die Tölzer haben eine gute Mannschaft“, so Saal über die Isarwinkler, die das Hinspiel in Peiting nach Verlängerung mit 4:3 gewannen.

Tölzer Löwen und EC Peiting im Moment punktgleich

Zuletzt war bei den Tölzern Sand ins Getriebe geraten. Von den vergangenen vier Spielen gewannen sie nur eines. Damit rangieren sie punktgleich mit dem ECP auf Position sechs. „Das wird eine schwierige Aufgabe, aber wir rechnen uns schon was aus“, erklärt Saal, der immer das Minimalziel am Wochenende von drei Punkten im Hinterkopf hat. Bei den zwei harten Brocken, die seine Mannen vor der Brust haben, ist das sicherlich kein leichtes Unterfangen.