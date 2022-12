Peiting verpflichtet eine Aushilfskraft für verletzten Samuel Payeur

Von: Roland Halmel

Weiter den Vorwärtsgang einlegen: Die Peitinger (in weißen Trikots, hier Felix Brassard, li., und Lukas Gohlke vergangenen Dienstag bei den Tölzer Löwen) wollen am Wochenende eifrig punkten und Platz sechs festigen. © Oliver Rabuser

Personell ist der EC Peiting im Moment ein wenig angeschlagen. Eine Aushilfe, der der Klub jetzt verpflichtet hat, könnte da ein wenig Abhilfe schaffen.

Peiting – Zumindest eines der Top-Teams der Oberliga Süd bekam der EC Peiting an den drei vergangenen Wochenenden vorgesetzt. Diese Serie endet nun. Erstmals seit langer Zeit treffen die Peitinger zweimal hintereinander Gegner, die in der Tabelle hinter ihnen platziert sind. Am Freitag (9. Dezember) kommt der Ranglistenzwölfte EV Lindau nach Peiting (19.30 Uhr), am Sonntag (11. Dezember) geht es zum Neunten des Tableaus, den EHF Passau. „Beide schwierig, aber machbar“, so die Einschätzung von ECP-Coach Anton Saal, der auf einen warmen Punkteregen am dritten Adventwochenende hofft. Dadurch könnte sein Team den hart erkämpften sechsten Platz festigen, der zur direkten Teilnahme an den Play-offs berechtigt.

Das Hinspiel in Lindau hat der EC Peiting völlig vergeigt

Mit den „Islanders“ aus Lindau haben die Peitinger aus dem Hinspiel, das mit 1:8 komplett in die Binsen ging, noch eine offene Rechnung. „Da hat die Einstellung nicht gestimmt, das wird jetzt bei einem Heimspiel aber nicht passieren“, ist Saal überzeugt, dass seine Mannen anders auftreten werden als im Hinspiel. Beim Duell mit dem EVL gibt es ein Wiedersehen mit Peitings Ex-Coach John Sicinski. Der Deutsch-Kanadier löste Mitte November den glücklosen Stefan Wiedmaier ab.

Lindau hat einen vierten Kontingentspieler verpflichtet

Das Team vom Bodensee, das vor der Saison bereits mehr als die Hälfte des Kaders getauscht hatte, wurde jetzt ein weiteres Mal am Transfermarkt aktiv. Mit Ace Cowans verpflichtete der EVL einen vierten Kontingentspieler, der den Konkurrenzkampf bei den ausländischen Kräften anheizen soll. Mit nur einem Sieg in den vier Spielen seit seinem Amtsantritt ist die Bilanz von Sicinski bei den Lindauern aber noch ausbaufähig. „Wir sind gewarnt und werden sie nicht unterschätzen“, versichert Saal vor dem Duell gegen den Tabellenvorletzten.

Peitings Coach Anton Saal hat vor Passau großen Respekt

Ähnlich wie bei Lindau gab es vor der Saison auch bei den Passau „Black Hawks“ einen großen Umbruch. Bei den Niederbayern hatten die Verantwortlichen bei den Neuverpflichtungen aber ein etwas glücklicheres Händchen als die Lindauer. „Sie haben drei richtig gute Ausländer und zuhause sind die Passauer immer für Überraschungen gut“, hat Saal großen Respekt vor dem aktuellen Neunten, der mit einem starken Saisonstart aufhorchen ließ. Die Passauer gewannen ihre ersten vier Spiele, wobei sie auch Rosenheim besiegten. Danach folgten aber auch längere Schwächephasen, sodass sie sich aus der Spitzengruppe verabschieden mussten. „Trotzdem wird das eine richtige Herausforderung“, sagt Saal, dessen Team das Hinspiel gegen Passau mit 6:1 gewann.

Sean Morgan kann vielleicht nächste Woche wieder spielen

Personell wird sich beim ECP gegenüber dem Gastspiel in Bad Tölz unter der Woche wenig ändern. Sean Morgan ist nach seiner Verletzung aus dem Rosenheim-Spiel noch nicht fit. „Ich denke, er kann nächste Woche wieder spielen.“ Der Verteidiger ist laut Saal aber noch halbwegs glimpflich davongekommen. Weiter fehlen werden Alex Winkler (beruflich verhindert) und die beiden am Knie verletzten Stürmer Markus Czogallik und Sam Payeur.

Ryan Boucher hilft aus, so lange Samuel Payeur verletzt ist

Für Letzteren haben die Peitinger jetzt kurzfristig eine „Krankheitsvertretung“ verpflichtet. Ryan Boucher wird so lange, bis Payeur wieder fit ist, in das ECP-Trikot schlüpfen. „Felix Brassard hat mit ihm an der Universität gespielt und ihn empfohlen. Er ist auch sehr kostengünstig“, berichtet Saal zu der zeitlich begrenzten Verpflichtung des 25-jährigen US-Amerikaners, der in Ansbach arbeitet, wo er auch bei einem Hobby-Team spielte.