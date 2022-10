Einfach „‘ne geile Truppe“: EC Peiting fegt SC Riessersee vom Eis

Von: Katrin Kleinschmidt

Das Peitinger Bollwerk um Goalie Florian Hechenrieder (in Rot, Mitte) machte dem SC Riessersee das Leben schwer. © Herold

Hinten ein Bollwerk, vorn effektiv: So hat der EC Peiting den SC Riessersee im Oberland-Derby bezwungen. Und es gab noch eine weitere gute Nachricht für die Fans.

Peiting – Marc Besl grinste. Als er bei der Pressekonferenz gefragt wurde, wie denn der EC Peiting nach all’ den Ab- und Neuzugängen schon jetzt ein solch’ aufeinander abgestimmtes Team haben kann, da zuckte er mit den Schultern: „Mich verwundert es schon auch, dass es sich so schnell so gut entwickelt“, sagte der 24-Jährige schmunzelnd. Und lieferte doch einen Erklärungsversuch: „Wir verstehen uns.“ Der ECP habe einfach „’ne geile Truppe“. Und die fegte am Sonntag den SC Riessersee vom Peitinger Eis. Absolut verdient.

Freilich lief beim Eishockey-Oberligisten nicht alles perfekt. Klar kassierte er beim 4:2-Erfolg auch Tore. Dass man gegen den SCR „nicht alles verteidigen kann, ist doch klar“, fand Besl. Immerhin habe auch der ein richtig gutes Team auf dem Eis. „Aber wir haben es mehr gewollt, haben uns mehr reingeschmissen.“

Peiting geht in Führung: Mit Kontertor zum 1:0

Tatsächlich mutierte die Peitinger Verteidigung inklusive Goalie Florian Hechenrieder zum Bollwerk. Und vorn waren die Peitinger effektiv. Wie wunderbar das zusammenpasst, zeigte sich gleich beim 1:0: Da prallte ein Riesserseer Schuss an Samuel Payeur ab, der direkt durchstartete – und selbst zur Führung traf. Peiting riss das Spiel an sich, störte früh. Fast wäre noch vor der Pause das 2:0 gefallen. Doch der Schuss von Felix Brassard knallte vom einen Innenpfosten zum anderen – und wieder hinaus. So ging’s mit knappem Vorsprung in die erste Pause.

Der war kurz nach Beginn des zweiten Drittels passé. Während Peitings Fabian Weyrich eine Zwei-Minuten-Strafe wegen Beinstellens absitzen musste, beförderte Robin Soudek die Scheibe ins ECP-Gehäuse – und krönte damit eine starke Phase der Riesserseer. „Mit dem Drittel war ich nicht so glücklich“, gab ECP-Coach Anton Saal nach der Partie zu. „Wir haben da einen Schlendrian reingebracht.“ Groß seien die Abstände zum Gegner gewesen. Allerdings nicht zu groß. Immerhin beförderte Marco Habermann nur fünf Minuten nach dem Ausgleich die Scheibe zum 2:1 ins Tor. Eine knappe Minute später halfen die Riesserseer sogar mit, den ECP-Vorsprung auszubauen: Zwischen Verteidigung und SCR-Goalie Michael Boehm gab’s Abstimmungsprobleme, der Puck lag unweit des Tores frei auf dem Eis. Lukas Gohlke startete durch und erhöhte auf 3:1. Dass Ryker Killins freistehend vorm ECP-Tor danach die Scheibe nicht richtig traf, war sinnbildlich für den Auftritt der Riesserseer an diesem Tag.

Neuzugang Felix Brassard verlängert bis 2024/25

Die Serie an SCR-Patzern setzte sich im letzten Spielabschnitt fort. Ein Pass im Aufbauspiel landete direkt vor Brassards Schläger, der ohne Probleme zum 4:1 einschob. Da waren gerade elf Sekunden nach Wiederbeginn von der Uhr verschwunden. Der SCR war anschließend bemüht. Der Druck Richtung ECP-Tor wuchs enorm an. Nach dem 2:4 durch Lukas Koziol gab es noch mehrere gute Chancen: Doch entweder gingen die Schüsse daneben oder das Peitinger Bollwerk hielt stand.

„Wir haben uns den Arsch aufgerissen“, formulierte es Saal bei der Pressekonferenz deutlich. „Da war viel Herz dabei.“ Bei diesen Worten jubelten die Fans. Noch lauter aber wurden sie bei einer anderen Aussage: Denn schon jetzt wurde der Vertrag mit Neuzugang Felix Brassard bis zur Saison 2024/25 verlängert. „Wir haben ne junge Truppe und wollen schauen, dass wir sie zusammenhalten.“ Warum, war gegen den SCR gut zu sehen.