Saal schießt ECP zum sechsten Sieg

Peitinger Party geht weiter

von Thomas Fritzmeier schließen

Die Party geht weiter! Der EC Peiting gewinnt auch das sechste Saisonspiel, besiegt Weiden und verteidigt die Tabellenspitze. Überragender Mann im Heimspiel ist Anton Saal. Der ECP-Kapitän trifft dreifach, legt zwei Tore auf.

Peiting – Pflicht erfüllt, jetzt kann das große Derby am Sonntag (18 Uhr) beim SC Riessersee kommen! Der EC Peiting feiert in der Heim-Partie gegen die Blue Devils Weiden einen souveränen 7:2-Erfolg, holt im sechsten Pflichtspiel der Saison den sechsten Sieg. Damit verteidigen die Peitinger die Tabellenführung in der Oberliga Süd und reisen am Sonntag als Favorit nach Garmisch-Partenkirchen. Die Werdenfelser liefern am Freitagabend ebenfalls eine gelungene Generalprobe ab, gewinnen in Rosenheim mit 3:1 und klettern auf Rang zwei. Im Derby geht’s jetzt nicht nur um die Ehre, sondern auch um die Tabellenführung.

Die Peitinger verlieren in der Partie gegen Weiden keine Zeit, drücken von Beginn an das Gaspedal voll durch. Dominic Krabbat hat im Powerplay (4.) die erste Mega-Chance. Der Angreifer muss nur direkt abziehen, den Puck ins leere Tor einschieben. Er wartet aber zu lange, schießt Blue Devils-Keeper Johannes Wiedemann an. Marko Babic bringt die Scheibe auch nicht über Linie (5.). Macht nichts.

Die Peitinger haben ja Anton Saal. Der Kapitän, der nach der Saison seine Karriere beenden wird, schießt die Scheibe einfach mal in Richtung Gäste-Kasten, überrascht Wiedemann – 1:0 (13.).

Kurz vor der Pause wackelt die Peitinger Führung. Weiden darf die fast drei Minuten in Überzahl ran. Zwei davon sogar mit zwei Mann mehr. Es brennt lichterloh vor ECP-Torwart Florian Hechenrieder. Der Keeper hält seinen Kasten aber sauber.

Weiden wird nun immer mutiger. Und trifft. Philipp Siller bedient Matt Abercrombie – 1:1 (25.). Und der ECP? Der antwortet im Stile einer Spitzenmannschaft! Zweimal sind die Gastgeber in Überzahl. Zweimal klingelt’s. Erst legt der überragende Saal für Krabbat (31.) auf. Dann vollstreckt der ECP-Kapitän (34.) nach einem Doppelpass mit Simon Maier selbst.

Aber auch Weiden darf noch mal jubeln: Adam Schusser hält im Powerplay von der blauen Linie drauf – drin (35.) Nur noch 3:2 aus Sicht des EC Peiting.

Dieser Spielstand hat im Schlussabschnitt genau 31 Sekunden Bestand. Dann bittet Milan Kostourek die Weidener Abwehr zu einem Tänzchen. Der Tscheche lässt zwei Weidener stehen, drückt den Puck zum 4:2 (41.) über die Linie.

Dann ist wieder Saal-Zeit! Diesmal sogar in Unterzahl. Nach perfekter Vorarbeit von Krabbat muss der ECP-Kapitän, der insgesamt fünf Scorerpunkte sammelt, die Scheibe nut noch ins leere Tor schieben, erhöht mit seinem dritten Tor des Abends auf 5:2 (45.). Die letzten Minuten gehören den ECP-Verteidigern: Brad Miller (52.) und Andreas Feuerecker (58.), der vier Scorerpunkte sammelt, schrauben das Ergebnis auf 7:2 in die Höhe.