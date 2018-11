EAS verschenkt Sieg

Drei-Tore-Führung reicht nicht

von Thomas Fritzmeier

Die EA Schongau verspielt im Schlussdrittel klare Führung und verliert Kellerduell gegen Dorfen.

Schongau – Einen Punkt geholt, aber auch zwei verschenkt! Die EA Schongau liegt im Heimspiel gegen Dorfen in der 45. Minute mit drei Toren vorne, verliert aber noch mit 4:5 nach Verlängerung. Nach der zehnten Saisonpleite stecken die Schongauer weiter tief im Tabellenkeller der Bayernliga fest.

Die Mammuts legen stark los, überrennen die Gäste aus Dorfen im ersten Abschnitt. Einziges Manko: Die Schongauer treffen die Kiste nicht. Milan Kopecky (11.) vergibt freistehend. Markus Jänichen trifft nur die Latte (12.).

Kurz nach dem ersten Seitenwechsel liegt die Scheibe endlich im Dorfener Netz: Sebastian Sutter (25.) hatte abgezogen, die Scheibe im Gästetor versenkt. Der Jubel über den Treffer ist aber kaum verflogen, da schlagen die Gäste schon zurück: Tobias Fengler (27.) erzielt das 1:1.

Die Mammuts lassen sich aber nicht beirren, spielen weiter mutig nach vorne – und werden belohnt. Simon Maucher schießt die EAS wieder in Front (36.). Kopecky hat gleich danach die Riesenchance, den Vorsprung weiter auszubauen. Nach einem Foul an Fabian Magg gibt es Penalty. Kopecky (37.) schnappt sich die Scheibe, scheitert aber an ESC-Schlussmann Simon von Fraunberg. Kurz vor der Pausensirene macht Kopecky seinen Fehlschuss wieder gut, trifft zum 3:1 (40.). Als Magg zu Beginn des Schlussabschnitts auf 4:1 (45.) erhöht, sieht die EAS wie der sichere Sieger aus.

Aber denkste! Dorfen kämpft sich zurück, gleicht bis zur 50. Minute aus, rettet sich in die Verlängerung. In der Overtime fackeln die Gäste nicht lange. 99 Sekunden sind rum, da schießt Florian Brenninger Dorfen zum Sieg – und die EAS noch tiefer in den Tabellenkeller. tf