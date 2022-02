Ein Derby-Abend zum Vergessen für den ECP

Diesmal gab’s keine Punkte: Dominic Krabbat (links) und der ECP verloren am Freitagabend gegen Benedikt Hötzinger und den EV Füssen klar. Das ist eine Archivaufnahme vom 5:1-Sieg des ECP am 30. Dezember 2021.

Eishockey: Oberliga

Von Paul Hopp schließen

Dreimal hatte der ECP in dieser Saison gegen den EV Füssen schon gewonnen. Im Oberliga-Duell am Freitag gab es nun aber die bis dato höchste Saisonniederlage.

Füssen – Die Siegesserie des EC Peiting gegen den EV Füssen – sie ist gerissen. Nach drei erfolgreichen Partien in dieser Oberliga-Saison kassierten die Oberbayern am Freitagabend im Allgäu eine bittere 1:8-Niederlage.

Einmal mehr hatte der ECP nur einen kleinen Kader (14 Feldspieler) zur Verfügung. Füssen konnte derweil acht Verteidiger und elf Stürmer aufbieten. ECP-Trainer Anton Saal wies in der Rückschau auf anderes hin: Für ihn zählen Bereitschaft und Wille, „und beides war heute nicht vorhanden“. Zuletzt habe das Team in Rosenheim (Niederlage in Overtime) und Lindau (Sieg in Overtime) zwei gute Auswärtsspiele hingelegt. Der gestrige Auftritt habe gezeigt: „Ohne Arbeit kannst du nix holen.“ Die Partie „haben wir über uns ergehen lassen“, sagte Saal mit Enttäuschung in der Stimme.

EC Peiting verliert in Füssen deutlich mit 1:8

Ty Morris gewann das Anfangsbully, das war es dann aber auch im ersten Drittel mit Peitinger Erfolgserlebnissen. Die Füssener (zuletzt mit drei Niederlagen in vier Partien) fanden sofort in die Spur. Noch in der ersten Minute hatte Samuel Payeur eine Riesenchance. Gleich die erste Überzahl brachte die Führung: Kurz vor Ablauf der Peitinger Strafe erzielte Maximilian Dropmann das 1:0 (3.), indem er einen Schuss von Marc Besl abfälschte.

Der ECP kam im ersten Drittel nur vereinzelt vors Füssener Tor. EVF-Keeper Benedikt Hötzinger parierte aber alle Schüsse, so auch den aus kurzer Distanz von Nardo Nagtzaam (5.). Auf der Gegenseite herrschte in der Peitinger Verteidigungszone deutlich mehr Betrieb. Nach einem Schuss von Ondrej Zelenka, den ECP-Keeper Florian Hechenrieder parierte, verwertete Justus Meyl den Abpraller zum 2:0 (8.). Weitere Chancen der Füssener folgten.

Als beide Teams nur vier Feldspieler auf dem Eis hatten – die Schiedsrichter zogen eine kleinliche Linie konsequent durch –, zog Füssens Tobias Baader ab; der Puck fand den Weg unter Hechenrieders Schoner zum 3:0 ins Tor (14.). Gegen Drittelende dann ein Peitinger Powerplay, die Versuche von Florian Stauder und Simon Maier brachten aber nichts ein.

Schongau-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Schongau – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Zu Beginn des Mittelabschnitts traten die Peitinger deutlich aggressiver auf und rissen so das Kommando an sich. Die ersten Aktionen brachten noch keinen Erfolg. Nagtzaam zirkelte den Puck – nach einem vom Torwart abgewehrten Schuss – unglücklich an den Pfosten (22.). Kurz darauf hatte Peiting ein Powerplay – nach nur 14 Sekunden fälschte Ty Morris einen Schuss von Lukas Motloch aus der Distanz zum 1:3 ab (25.).

Peiting erzielt ein Tor, Füssen antwortet prompt

Die Antwort der Füssener folgte auf dem Fuß: Nach einem langen Diagonalpass eilte Marc Sill auf Hechenrieder zu und erzielte mit sattem Flachschuss das 4:1 (26.). Danach ergaben sich für den ECP zwei Powerplays (27., 36.), in denen die Gäste viel Druck machten – trotz zahlreicher Schüsse fand der Puck aber nicht den Weg ins Tor. Mehr Glück im Abschluss hatten da die Füssener. Eine sehenswerte Einzelaktion schloss Zelenka mit dem 5:1 ab (32.).

Die ersten gut eineinhalb Minuten des Schlussdrittels war Peiting in Überzahl. Doch die Situation sowie die Chancen von Marco Habermann (45.) und Lukas Gohlke (47.) verstrichen ungenutzt. Mit einem schönen Konter erhöhte Füssen auf 6:1 – die tolle Vorarbeit von Vincent Wiedemann verwertete der Ex-Peitinger Pius Seitz zum 6:1 (52.). Mit einem Gewaltschuss in Überzahl traf Besl gar zum 7:1 (54.). Im Anschluss wurden die Gäste bei zwei, drei Aktionen regelrecht vorgeführt. Der ECP fing sich noch einmal, kassierte dann aber zu allem Überfluss im Powerplay das Tor zum Füssener 8:1 (60.) durch Sill. PAUL HOPP

Statistik: 1. Drittel: 1:0 (2:57) Dropmann (Besl, Simon/5-4), 2:0 (7:55) Meyl (Dalldush, Zelenka), 3:0 (13:42) Baader (Deubler, Velebny/4-4). 2. Drittel: 3:1 (24:26) Morris (Motloch, Nagtzaam/5-4), 4:1 (25:56) Sill (Straub, Hops), 5:1 (31:30) Zelenka (Dalldush, Wiedemann. 3. Drittel: 6:1 (51:10) Seitz (Wiedemann), 7:1 (53:07) Besl (Deubler, Payeur/5-4), 8:1 (59:22) Sill (Velebny, Wiedemann/4-5). Strafminuten: Füssen 16, Peiting 14. Schiedsrichter: Hass; Hofer, Schießl. Zuschauer: 360.