„Überragendes Eishockey“: Peitinger U20 liefert sich mit Nürnberg spannendes Play-off-Duell

Eishockey: DNL III Süd

Die U20 des EC Peiting und des EHC Nürnberg liefern sich ein spannendes DNL-Halbfinale. Mit viel Einsatz hat der ECP ein drittes Spiel erzwungen — das steigt in Peiting.

Peiting – Wer den Bauch von Dennis Krutsch zu sehen bekam, der fühlte mit ihm die Schmerzen. Die Muskulatur hatte eine Farbmelange aus Blau und Grün angenommen. Krutsch hatte sich in einen Schlagschuss der Nürnberger geworfen und mit seinem Bauch den Puck aufgehalten. Das tat zwar ungeheuer weh, war aber für die U20 des EC Peiting überlebenswichtig.

In den letzten Minuten dieses Auswärtsspiels verteidigte der ECP seine knappe Führung (2:1) mit „purer Arbeit“, wie es Trainer Markus Gleich formuliert. Selbst die Schönspieler wie Niklas Greil, Doppeltorschütze in diesem zweiten Spiel, oder Krutsch verwandelten sich für den Schlussspurt in Arbeiterbienen, blockten und checkten so ziemlich alles und jeden vom eigenen Tor weg. Mit einem Schuss in den verwaisten Nürnberger Kasten zum 3:1 beendete Dennis Krutsch den Abend. Der EC Peiting glich damit nach der Heimniederlage vom Vortag (2:3) in der Halbfinalserie zum 1:1 aus.

EC Peiting schafft 1:1-Ausgleich in Play-off-Serie

Am kommenden Samstag, 18. März, 17.45 Uhr, findet das entscheidende Duell um den Einzug ins Finale der DNL III Süd statt. In Peiting. Im gallischen Dorf, wie sie so gerne sagen. Der Kontrahent dort steht schon fest: Der Deggendorfer SC hat sich dafür ganz souverän qualifiziert.

Diese Play-off-Serie ist etwas für Eishockeyliebhaber. Trotz des jungen Alters, trotz der Liga (Division III) reproduzieren beide Teams so viele Elemente aus dem Profibereich. Spielaufbau, Powerplay, Überzahlkonter – sieht aus wie bei den Großen. „Das ist überragendes Eishockey in dem Alter“, hält auch Markus Gleich fest. Mit Trainer Kollege Torsten Glück aus Nürnberg unterhielt er sich Sonntagabend nach dem Ende noch ein wenig länger. Die beiden kennen sich bestens, telefonieren quasi alle drei Tage miteinander, weil sie Botschafter des gleichen Ziels sind – allerdings auf unterschiedlichen Wegen.

Hohes Niveau auf Peitinger und Nürnberger Seite

Nürnberg setzt von früher Jugend an auf Power-Hockey. Und so sahen dann auch beide Spiele aus. Im ersten Drittel jeweils stürmte der EHC „mit 180“ aufs Peitinger Drittel, wie Trainer Gleich sagt. „Die lassen dir keine Zeit, die sind sofort am Gegner und kommen wie die Feuerwehr.“ Der ECP wusste um die Stärke der Franken, alleine verhindern konnte er den Sturmlauf nicht im ersten Spiel. „Die haben uns überrumpelt“, sagt der Coach. In der Rückschau ließen sich tatsächlich beide Partien auf den Start herunterbrechen. Samstag führte der EHC 2:0 und gewann. Sonntag hielt Peitings Veste. Nach Abschnitt eins stand’s 0:0. Der ECP siegte.

Drittes Spiel steigt am 18. März in Peiting

Die Peitinger Mannen wussten: Nach dem Feuer am Anfang kommt ihre Zeit. „Das kann keiner über 60 Minuten so brutal intensiv spielen“, erklärt Markus Gleich. Mit jeder Minute mehr breitete sich sein Team auf dem Feld aus, schickte seine „Techniker“, Greil, Krutsch, Alekna und Co. auf Expeditionstour in die Nürnberger Zone. Teilweise minutenlang richteten sie sich dort ein, erspielten Chance um Chance. Extrem war das im letzten Drittel von Spiel eins. 21:4 Schüsse notierten die Statistiker für den ECP.

Das 0:2-Defizit glich der ECP mit Treffern von Krutsch (in Unterzahl) und Moritz Zöller aus. Bei der Masse an Chancen hätten es mehr sein müssen. Doch EHC-Torwart Michael Kunstmann hielt famos und Teamkollege Michael Schepel gelang das Tor seines Lebens, ein Schlagschuss ins kurze Kreuzeck. „Den trifft er nie mehr so, das Loch war fünf Zentimeter groß“, sagt Gleich.

Am Sonntag in Nürnberg war alles nochmals intensiver, was auch am Spielort lag. In der großen Arena traten die Mannschaften an. Die Eisfläche dort hat Sondermaße, ist kleiner als die Peitinger Version. „Du musst noch schneller spielen“, sagt der Coach. Selbst DEL-Schiedsrichter vor Ort lobten das Niveau beider Klubs. „Von beiden ein überragendes Spiel“, befand Gleich. Mit Niklas Greil hatte Peiting diesmal einen treffsicheren Stürmer, dessen beide Tore – gepaart mit der Defensivarbeit des ganzen Teams – nun ein echtes Endspiel ums Endspiel ermöglichen.