Peitinger Vorfreude auf die Zusatzschicht

Von: Roland Halmel

Immer hart umkämpft waren die Duelle zwischen dem EC Peiting (in Rot, Marco Habermann) und den „Islanders“ des EV Lindau. Das Foto entstand bei der Peitinger 5:6-Niederlage nach Penaltyschießen im Februar. © Holger Wieland

Der EC Peiting kämpft in den Pre-Play-offs gegen den EV Lindau ums Weiterkommen. Ein Blick auf die direkten Duelle in dieser Saison zeigt: Spannung ist quasi garantiert.

Peiting – Neun Mal musste der EC Peiting in dieser Saison „nachsitzen“ – also in die Overtime oder sogar ins Penaltyschießen, weil nach den 60 Minuten kein Sieger feststand. Alleine drei Mal ging es gegen den EV Lindau in die Overtime. Das vierte Duell gegen die „Islanders“ war ebenfalls hart umkämpft und endete nach regulärer Spielzeit auch nur mit einem Tor Unterschied. So gesehen ist beim neuerlichen Aufeinandertreffen beider Mannschaften in den Pre-Play-offs der Oberliga Süd Spannung quasi garantiert.

„Das wird eine richtig harte Nummer und ein Duell auf Augenhöhe“, erwartet ECP-Trainer Anton Saal einen heißen Tanz gegen den EVL. Im Modus „best of three“ geht es um den Einzug in die Play-offs. Das heißt, wer als erstes zwei Siege auf dem Konto hat, darf in die K.o.-Phase mit den Teams aus der Nord-Staffel.

Die Enttäuschung bei den Peitingern, den sechsten Platz, den sie lange inne hatten und der ihnen den Umweg über die Pre-Play-offs erspart hätte, im Endspurt noch zu verlieren, ist laut Saal inzwischen einer gewissen Vorfreude auf die K.o.-Duelle mit den „Islanders“ gewichen. „Ich habe viele erfahrenen Spieler, die wissen wie man Play-offs spielt“, sieht Saal seine Truppe für die schwere Aufgabe gerüstet.

In derlei Partien spielt auch stets der psychologische Aspekt eine Rolle. „Da können Kleinigkeiten entscheiden“, hofft Saal, dass sich die Fehlerzahl bei seinen Mannen in Grenzen hält und dass die Special-Teams funktionieren. „In den Play-offs gibt es normalerweise weniger Strafzeiten, da könnte jedes Überzahltor oder ein Gegentreffer in Unterzahl entscheidend sein,“ ergänzt der ECP-Coach.

In Sachen „Personal“ kann er sowohl mit guten als auch schlechten Nachrichten aufwarten. Torhüter Florian Hechenrieder, der zuletzt wegen Rückenbeschwerden aussetzte, ist zurück. Und Verteidiger Fabian Weyrich soll zumindest kommende Woche wieder ins Training einsteigen, sodass er eventuell zum Start der Play-offs am 18. März auf dem Eis stehen kann. Dagegen hat Simon Maier erneut Probleme mit der leiste – der Routinier muss mindestens vier Wochen pausieren.

Fraglich ist noch, ob Abwehrmann Christoph Frankenberg (angeschlagen) mitspielen kann. An seinem Einsatz entscheidet sich auch, ob Saal auf Verteidiger Lukas Motloch oder Stürmer Shane Heffernan zurückgreift. Saal muss bei den Kontingentspielern nach wie vor abwägen, wen er nötiger braucht, da die Einbürgerung von Nardo Nagtzaam immer noch nicht abgeschlossen ist. „Das kann jeden Tag soweit sein, nur wissen wir nicht, wann“, sagt Saal.

Besonderes Augenmerk auf Topscorer Martin Mairitsch

Besser einschätzen kann er auf alle Fälle die Lindauer, bei denen vor allem Topscorer Martin Mairitsch (39 Punkte/24 Tore/15 Assists) herausragt. „Auf den müssen wir aufpassen“, sagt Saal über den Österreicher, der in der zweiten Reihe spielt und der auch in Überzahl extrem gefährlich ist. Mit Florian Lüsch (36 Punkte/15 Tore/21 Assists) und Andreas Farny (29 punkte/3 Tore/26 Assists), die in der Paradereihe der „Islander“ auflaufen, hat Saal zwei weitere Aktivposten auf dem Radar.

Im Tor bei den Lindauern ist Matthias Nemec die klare Nummer eins – er hat den Peitingern in der Vergangenheit einiges Kopfzerbrechen bereitete. „Ihn müssen wir ordentlich beschäftigen“, erklärt Saal. Dass die Peitinger in einem möglichen dritten Spiel Heimrecht haben, „könnte der ausschlaggebende Faktor sein“, sagt Saal. Damit der Sieger am Ende „Peiting“ heißt, wäre ein Heimerfolg am heutigen Freitag (19.30 Uhr) die halbe Miete. „Da ist es mir auch egal, ob es ein 5:1 ist, oder ob wir nach Overtime gewinnen“, sagt Saal. Am Sonntag (18 Uhr) geht es an den Bodensee. Das eventuell dritte Spiel findet am Dienstag (19.30 Uhr) wieder in Peiting statt.