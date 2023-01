EC Peiting kommt beim EHC Klostersee nach einem 0:2 zurück

Von: Paul Hopp

Umkämpftes Spiel: Peitings Stürmer Thomas Heger (Mi.) zwischen den EHC-Spielern Vitus Gleixner (l.) und Julian Dengl. © Stefan Rossmannn

Der EC Peiting hat seine Durststrecke in der Oberliga beendet. Die Partie am Montagabend beim EHC Klostersee war allerdings kein Selbstläufer.

Grafing – Ganz so deutlich wie im ersten direkten Duell mit dem Aufsteiger aus Grafing (7:0) war das Resultat nicht, dem EC Peiting war das aber sicher egal. Mit einem 6:3-Sieg beim EHC Klostersee beendete das Team aus der Marktgemeinde am gestrigen Montag den jüngsten Durchhänger in der Eishockey-Oberliga mit zuletzt zwei klaren Niederlagen (1:6 gegen Bad Tölz, 1:8 in Weiden).

Peitings Trainer Anton Saal war angesichts des Resultats „glücklich“. Die beiden Niederlagen im Vorfeld hatten ihm zufolge schon Wirkung gezeigt. „Man hat gemerkt, dass die Jungs zu knabbern hatten“, sagte Saal. Der Sieg sei deswegen wichtig gewesen. Letztlich habe man „zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen“, auch wenn das Team in Überzahl bisweilen „nicht zwingend genug“ aufgetreten sei. Für Dominik Quinlan, Trainer des EHC Klostersee, ging der Sieg der Gäste schon in Ordnung: „Peiting war cleverer. Wir haben es im zweiten Drittel verloren.“ Quinlan war vor allem mit der Defensivleistung seines Teams im Mittelabschnitt unzufrieden.

In die erste Drittelpause gingen die Peitinger mit einem 1:2-Rückstand. Die beiden Gegentreffer fielen in die Kategorie „ungewöhnlich“. Vor dem 0:1 (3.) wollte Marco Habermann den Puck hinter dem Tor quer spielen, doch ein Unparteiischer stand im Weg. Von seinem Schlittschuh wurde die Scheibe unglücklich abgelenkt, der agile Lynnden Pastachak traf. Beim 0:2 (15.) brachte EHC-Spieler Julian Dengl den Puck in Richtung Tor; von ECP-Kapitän Andreas Feuerecker prallte die Scheibe so unglücklich ab, dass sie als Bogenlampe ins Netz flog. Aufgrund zwei, drei weiterer hochkarätiger (Konter-)Chancen war die Führung nicht unverdient.

Auf der Gegenseite hatte sich Peiting mehrmals in der Angriffszone festgesetzt und diverse Schüsse abgegeben. Marco Habermann, David Diebolder, Felix Brassard und Marco Niewollik scheiterten jeweils. Darüber hinaus blieben zwei Powerplays (4., 11.) ungenutzt. Kurz vor der ersten Sirene durften die Gäste dann aber jubeln. Im Anschluss an ein Bully zog Tobias Beck von der blauen Linie ab – es stand 1:2 (19.). „Das hat uns ein bisserl Auftrieb gegeben“, sagte Saal.

Zum Start ins zweite Drittel fehlte beim ECP Sean Morgan; er hatte nach zehn Minuten einen harten Check abbekommen. Aus dem Konzept brachte das die Gäste augenscheinlich nicht. Schon bald war der 2:2-Ausgleich gelungen: Nach klasse Vorarbeit von Louis Postel traf Brassard (24.). Peiting machte weiter Dampf. Nun war es Brassard, der als Vorlagengeber glänzte: Nutznießer seines Solos und Querpasses war Manuel Bartsch, der geschickt das 3:2 erzielte (28.). Bartsch hatte zuletzt beim 1:6 gegen Bad Tölz noch eine unglückliche Figur abgegeben – so schnell geht’s eben. Mit einem satten Schlagschuss erhöhte Alexander Winkler gar auf 4:2 (33.); als Torschütze fand Thomas Heger Eingang in den Spielbericht. Danach überstand der ECP eine 56 Sekunden währende doppelte Unterzahl (34.). Klostersee gab sich aber nicht auf, bekam zum Drittelende hin Oberwasser – und erzielte kurz vor der Sirene im Powerplay durch Philipp Quinlan das 3:4 (40.).

Die erste Riesenchance im Schlussdrittel hatte Klostersee durch Ville Vesalainen (42.). Ein Powerplay auf der anderen Seite brachte viele Peitinger Schüsse – aber keinen Treffer. Peitings Quirin Spies holte sich bei einer Rauferei mit Matthias Baumhackl eine blutige Nase (47.). Daraus ergab sich ein Peitinger Powerplay und, nach einer weiteren Strafe, 70 Sekunden in doppelter Überzahl (51.). Heger scheiterte zweimal, ehe er zum vorentscheidenden 5:3 traf (52.). Peiting wehrte danach mit viel Einsatz noch einige Angriffe ab, David Miller machte mit dem Empty-Net-Tor zum 6:3 (59.) alles klar.

Statistik:

EHC Klostersee 3

EC Peiting 6

1. Drittel: 1:0 (2:39) Pastachak (P. Quinlan), 2:0 (14:03) Dengl (Roeder), 2:1 (18:26) Beck (Gohlke, Brassard). 2. Drittel: 2:2 (23:23) Brassard (Postel, Besl), 2:3 (27:19) Bartsch (Brassard, Mühlegger), 2:4 (32:11) Heger (Miller, Winkler), 3:4 (39:14) P. Quinlan (Vesalainen/5-4). 3. Drittel: 3:5 (51:47) Heger (Brassard, Feuierecker/5-3), 3:6 (58:16) Miller (Boucher, Winkler/Empty-Net-Goal). Strafminuten: Klostersee 19, Peiting 12. Schiedsrichter: Westrich, Voit. Zuschauer: 546.