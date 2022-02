EC Peiting erst souverän, dann mit viel Mühe

Von: Paul Hopp

Teilen

Gratulation: Maximilian Söll (links) beglückwünscht Dominic Krabbat zum Treffer in der Overtime. © www.holger-wieland.de

Rund 25 Minuten spielte der EC Peiting gegen Landsberg trotz kleines Kaders groß auf. Doch dann geriet das Team aus dem Takt. Am Ende fiel die Entscheidung in Overtime.

Peiting – Ganz so schlimm kam es dann doch nicht für den EC Peiting. Für das Heimspiel am Mittwochabend in der Oberliga Süd standen 14 Feldspieler – statt wie zunächst prognostiziert nur zwölf Akteure – zur Verfügung. Und die gewannen gegen die „Riverkings“ des HC Landsberg nach Verlängerung mit 5:4 – nachdem sie schon klar geführt hatten. ECP-Trainer Anton Saal sagte: „Wenn du 4:1 vorn bist, solltest du nicht zurückschalten – noch dazu mit einem kleinen Kader“. Den Sieg nahm er gern mit, sagte aber auch: „Wir haben einen Punkt hergeschenkt.“

Im ersten Drittel zeigte der EC Peiting gute Arbeit in den Special-Teams. Gleich das erste Powerplay nutzte der ECP zur Führung. Zunächst tat sich die Heim-Mannschaft schwer, lief zweimal ins Abseits. Doch als der ECP seine Formation gefunden hatte, lief es wie so oft: Andreas Feuerecker zog von der blauen Linie ab, im folgenden Gestocher vor dem Tor setzte sich ein Peitinger durch. Diesmal war es Dominic Krabbat, der den Abpraller zum 1:0 verwertete (7.). Etwas überraschend, aber gut herausgespielt dann der Landsberger Ausgleich durch den sträflich allein gelassenen Frantisek Wagner (9.). Groß beeindrucken ließ sich Peiting davon nicht.

Peiting trifft in Über- und in Unterzahl

Auch eine Strafzeit ließ den ECP kalt. Die Gastgeber demonstrierten, dass sie das Penaltykilling beherrschten. Fürs Sahnehäubchen in dieser Phase sorgte Markus Czogallik: Erst provozierte er mit viel Einsatz in der gegnerischen Zone einen Scheibenverlust, danach vollendete er das Zuspiel von Nardo Nagtzaam zum 2:1 (12.). Es folgten zwei sehenswerte Einzelaktionen von Shane Heffernan (14.) und Daniel Reichert (16.), die aber keinen Torerfolg brachten. Kurz vor der Drittelpause spielte der ECP eine Zwei-zu-eins-Kontersituation cool zu Ende: Youngster Niklas Greil spielte auf Heffernan, der das 3:1 erzielte (20.).

Den Treffer hat er sich verdient: Peitings Markus Czogallik nach seinem Tor zum 2:1 in Unterzahl. © Holger Wieland

Im Mittelabschnitt legte Peiting schnell nach: Nagtzaam zog los, umkurvte einen Verteidiger und den HCL-Torwart und bugsierte – unter Mithilfe eines unglücklich agierenden Sven Gäbelein – die Scheibe zum 4:1 (23.) ins Tor. Alles gut? Von wegen! Binnen 35 Sekunden verkürzten die Landsberger auf 3:4. Erst traf Mika Reuter aus der Distanz (26.), danach hatte Adriano Carciola nach starker Einzelaktion das nötige Glück, dass ECP-Keeper Florian Hechenrieder den Puck unglücklich ins eigene Tor lenkte (27.). Die „Riverkings“ waren nun auf Augenhöhe. Wagner und Gäbelein hatten zwei Riesenchancen, bei denen Hechenrieder stark parierte.

HC Landsberg kämpft sich ins Spiel zurück

ECP-Coach Saal reagierte und nahm eine Auszeit. In der Folge war es ein ausgeglichenes, umkämpftes Duell. Die ECP-Youngster Greil und Louis Postel scheiterten jeweils knapp, danach ließ Peiting zwei Powerplays ungenutzt. Kurz vor der Sirene hatte Landsberg bei einem Break noch eine Top-Chance.

Schongau-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Schongau – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Im Schlussdrittel verlief die Partie weiter ausgeglichen. Es ging hin und her, wobei sich die ganz großen Möglichkeiten nicht ergaben. Ausnahmen bildeten der Schuss von Feuerecker (44.) und – auf der anderen Seite – die Aktion von Landsbergs Marvin Feigl (50.). Ein Peitinger Manko: In Überzahl lief nicht viel zusammen – drei Powerplays (45., 50., 52.) brachten nichts ein. Als der ECP danach in Unterzahl war, scheiterte Krabbat bei einem Break knapp an HCL-Keeper Jonas Stettmer (56.). Landsberg versuchte es noch mit einem sechsten Feldspieler – mit Erfolg. 49 Sekunden vor Schluss gelang Reuter das 4:4.

In der Overtime hatte Landsberg die erste Chance, handelte sich dann aber eine Strafe ein. Dieses Powerplay nutzte der ECP: Den Querpass von Nagtzaam verwertete Krabbat (63.).

Statistik: 1. Drittel: 1:0 (6:04) Krabbat (Habermann, Feuerecker/5-4), 1:1 (8:01) Wagner (Carciola, Rypar), 2:1 (12:47) Czogallik (Nagtzaam, Frankenberg/4-5), 3:1 (19:10) Heffernan (Greil, Habermann). 2. Drittel: 4:1 (22:35) Nagtzaam (Reichert, Frankenberg), 4:2 (25:31) Reuter (Jänichen, Nättinen), 4:3 (26:06) Carciola (Nättinen, Reuter). 3. Drittel: 4:4 (59:11) Reuter (Carciola, Nättinen/6-5). Verlängerung: 5:4 (62:16) Krabbat (Nagtzaam, Söll/4-3). Strafminuten: Peiting 4, Landsberg 14. Schiedsrichter: Haas. Zuschauer: 317.