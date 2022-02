Erst patzt Nardo Nagtzaam, dann zaubert er

Von: Paul Hopp

Treffsicher, als es darauf ankam: Nardo Nagtzaam bescherte dem EC Peiting den Siegtreffer in der Verlängerung. © Holger Wieland

Wieder Overtime, diesmal mit gutem Ende: Der EC Peiting holte am Dienstag in Lindau zwei Punkte - auch, weil Nardo Nagtzaam sich von einem Patzer nicht verunsichern ließ.

Lindau – Schon wieder „Überstunden“ für den EC Peiting: Zum dritten Mal innerhalb der jüngsten vier Partien musste das Team eine Verlängerung bestreiten. Anders als beim 2:3 zuletzt in Rosenheim gab es am Dienstagabend aber Grund zum Jubeln: Das Auswärtsspiel gegen die „Islanders“ des EV Lindau gewann das Team von Trainer Anton Saal mit 4:3. „Wir haben nicht aufgesteckt und uns für ein hartes Stück Arbeit belohnt“, sagte Saal.

Ihm sei schon vor der Partie klar gewesen, dass es schwer werde, so der ECP-Coach. Die Lindauer konnten vier komplette Blöcke aufbieten. Die Peitinger hatten dagegen nur drei Reihen zur Verfügung. Die zweite Kontingentstelle neben Nardo Nagtzaam besetzte diesmal Verteidiger Lukas Motloch. Grund war der Ausfall von Maximilian Söll. Wieder dabei war Stürmer Marco Habermann.

EC Peiting mit drei Angriffsreihen in Lindau

Die Lindauer legten flott los. Einmal landete der Puck gar am Außenpfosten des ECP-Gehäuses (3.). Wirklich ins Rollen kamen die „Islanders“ aber nicht. Dafür sorgte auch Dominic Krabbat, der, nach einem Querpass von Nagtzaam übers komplette Feld, mit einem Flachschuss zum 1:0 traf (5.). Kurz darauf lag der zweite Peitinger Treffer in der Luft: Habermann schoss aus spitzem Winkel aufs Tor, der Puck sprang vom Innenpfosten zurück (6.).

In der Folge unterbanden die Peitinger recht gut das Lindauer Aufbauspiel. Große Möglichkeiten für die Gastgeber ergaben sich so kaum – auch wenn die offizielle Statistik zwölf EVL-Torschüsse verzeichnete. Beim satten Schuss von Dominik Patocka klärte der gewohnt starke ECP-Keeper Florian Hechenrieder mit der Schulter. Kaum etwas zu tun bekam der Torwart bei zwei Überzahlspielen der „Islanders“ (8., 16.) – das Penaltykilling der Peitinger (das zweitbeste in der Oberliga Süd) funktionierte wieder einmal. „Wir haben ein gutes erstes Drittel gespielt“, befand Saal.

Er sorgte für den wichtigen 2:3-Anschluss: Peitings Tim Mühlegger (vo., hier eine Archivaufnahme). © Rene Säuberlich

Im zweiten Spielabschnitt hatten beide Teams Drangphasen, die Vorteile lagen jedoch bei Lindau. Saal sah das kritisch: Im Mittelabschnitt „haben wir ein bisserl den Faden verloren.“ Motloch störte im letzten Moment Julian Tischendorf auf dem Weg zu einem Treffer (22.). In der Folge war der ECP durch Motloch und Lukas Gohlke (er hatte einen Schuss von Alexander Winkler abgefälscht) nah dran an einem Treffer.

Im Mitteldrittel etwas den Faden verloren

Nachdem ein Peitinger Powerplay trotz guter Chancen von Florian Stauder, Simon Maier und Andreas Feuerecker ergebnislos verstrichen war, schlugen die Lindauer zu: Nolan Redler traf nach Konter und starkem Move zum 1:1 (34.). Nun ging es flott hin und her. Ty Morris, im ersten Drittel von einem Schläger im Gesicht getroffen, setzte den Puck ans Außennetz (38.). Vor der Drittelpause hatten die Lindauer noch diverse gefährliche Offensivszenen.

Das Schlussdrittel begann mit zwei Patzern zweier ECP-Leistungsträger. Beim Versuch, in Unterzahl die Scheibe hinter dem Tor wegzuschießen, hatte Hechenrieder Pech: Der Puck – vom Keeper nicht richtig getroffen – gelangte zu Florian Lüsch, der zum 2:1 traf (43.). Noch in derselben Minute ließ sich Nagtzaam in der eigenen Zone den Puck abluchsen, Redler erzielte das 3:1. Peiting fing sich schnell. „Die Moral hat gestimmt“, sagte Trainer Saal. Erst scheiterte Morris zweimal nach einem Abpraller (47.). Wenige Momente später gewann Gohlke ein Bully – Tim Mühlegger kam an den Puck und schlenzte ihn zum 2:3 in den Winkel.

EC Peiting zeigt nach Rückstand Moral

Was folgte, war ein Rauf und Runter mit Chancen auf beiden Seiten. Lindaus Lüsch verfehlte das leere Tor (49.). Gleich darauf verletzte sich ECP-Verteidiger Fabian Weyrich (wohl am Knie) und musste vom Eis – obendrein erhielt der ECP eine Strafe. In Unterzahl scheiterte Habermann knapp bei einem Break (52.). Den Abschluss des gut freigespielten Maier parierte der starke EVL-Torwart Matthias Nemec (57.). Die Peitinger versuchten es noch mit sechs Feldspielern – sieben Sekunden vor dem Ende traf Morris tatsächlich zum 3:3.

Die Überzahl verlief lange ausgeglichen, bis Nagtzaam ein Solo startete und den Puck gekonnt mit der Schlägerrückhand zum 4:3 (64.) versenkte. Als „glücklich, aber auch erarbeitet“ bezeichnete Saal den Overtime-Sieg.

Statistik: 1. Drittel: 0:1 (4:29) Krabbat (Nagtzaam, Postel). 2. Drittel: 1:1 (33:01) Redler (Schneider, Mairitsch). 3. Drittel: 2:1 (42:05) Lüsch (5-4), 3:1 (42:52) Redler, 3:2 (46:13) Mühlegger (Gohlke), 3:3 (59:53) Morris (Feuerecker, Frankenberg/6-5). Verlängerung: 3:4 (63:46) Nagtzaam (Maier, Hechenrieder). Strafminuten: Lindau 4, Peiting 8. Schiedsrichter: Votler; Pletzer, Schneider. Zuschauer: 213.

