Peiting kämpft, belohnt sich und wird vom Gäste-Trainer gelobt

Da war was los: Rund 1600 Zuschauer sahen das Play-off-Spiel des EC Peiting am Sonntagabend gegen die „Tilburg Trappers“. Die Gastgeber legten furios los und siegten.

Peiting – Schnell waren die Spieler vom EC Peiting nach der Schlusssirene vom Eis verschwunden. Aber dann kehrten sie doch für eine Ehrenrunde zurück, winkten auf die mit 1600 Zuschauern gut gefüllte Tribüne. Mit einer starken Leistung, die in einen 4:2-Heimsieg über die „Tilburg Trappers“ mündete, hatte der ECP im Play-off-Achtelfinale der Oberliga den 1:1- Ausgleich erreicht. Die nächste Partie steht am Dienstag, 21. März, 20 Uhr, in Tilburg auf dem Programm.

ECP-Coach Anton Saal hatte – unmittelbar nach dem ersten Duell am Freitag – mit Blick aufs Heimspiel nicht zu viel versprochen: „Wir werden bereit sein“, kündigte er an. Und wie bereit die Peitinger waren. Die ersten Schüsse kamen von den „Trappers“, aber danach setzten die Hausherren die Akzente. Binnen zwölf Minuten schafften die Peitinger eine 3:0-Führung.

ECP gelingen drei Tore binnen zwölf Minuten

Und es waren keine Zufallsprodukte, sondern fein herausgespielte Tore. Vor dem 1:0 (5.) hatte Tilburg eine Riesenchance, den Konter über David Diebolder schloss Felix Brassard erfolgreich ab. Wenig später schoss Sean Morgan aufs Tor; Tilburgs Keeper Cedrick Andree lenkte die Scheibe ab, genau dorthin, wo Marco Niewollik stand – 2:0 (7.). Gäste-Coach Doug Mason nahm eine Auszeit, doch so wirklich in die Spur brachte das die Gäste nicht. Zwar zeigten sie gute Kombinationen, doch der ECP hielt dagegen.

Nach einem Puckgewinn in der neutralen Zone passte Fabian Weyrich flugs auf Brassard, der auf 3:0 erhöhte (16.). Tilburg wechselte nun den Keeper. Danach die erste Strafzeit gegen den ECP, doch das Penaltykilling funktionierte diesmal besser als am Freitag. „Wir haben viel Videostudium betrieben“, sagte Sean Morgan im „Sprade-TV“-Pauseninterview.

Tilburg Trappers zeigen spielerische Klasse, Peiting hält dagegen

Im Mittelabschnitt ließen die Peitinger mit konsequentem Einsatz die Tilburger wenig zur Entfaltung kommen. Was aufs Tor kam, war sichere Beute von ECP-Torwart Florian Hechenrieder. Auf der Gegenseite hatten unter anderem Marc Besl und Thomas Heger gute Chancen. Mehrere umstrittene Entscheidungen und Strafzeiten der Schiedsrichter gegen die Hausherren spielten den Tilburgern in die Karten. Bei doppelter Überzahl verkürzte Mikko Virtanen auf 1:3 (35.). Zuvor, in Unterzahl, hatte Peitings Tobias Beck bei einem Break den Pfosten getroffen.

+ Tilburg-Anhänger in Peiting: Diese Gruppe niederländischer Eishockeyfans hatte es sich am Nachmittag vor dem Spiel am „Café Central“ gemütlich gemacht. Sie waren beeindruckt davon, dass einige Peitinger Fans am Freitag nach Tilburg gereist waren. Daher, so ihre Aussage, entschlossen sie sich zum Gegenbesuch. © Hans-Helmut Herold

Im Schlussabschnitt machte Tilburg Druck, der ECP hielt mit viel Kampf und Einsatz dagegen. Ein wenig Verschnaufpause bot ein Powerplay (46.). Nach einem Tilburger Scheibengewinn an der Bande verkürzte Diego Hofland auf 2:3 (51.). Kurz darauf verfehlte Heger bei einem Konter knapp einen Treffer (52.). In der Folge ging es hin und her, Peiting konnte ein weiteres Powerplay (54.) nicht nutzen. Zweieinhalb Minuten vor Schluss nahm Tilburg den Torwart für einen sechsten Feldspieler vom Eis. Doch Peitings Bollwerk hielt, auch weil Hechenrieder einige Male stark parierte. Diebolder machte mit dem Schuss ins verwaiste Tor alles klar (60.).

David Diebolder sorgt 15 Sekunden vor Schluss fürs 4:2

„Wir wollten den Sieg heute und haben ihn uns auch verdient“, sagte ein sichtlich zufriedener Trainer Saal. Man habe zu Beginn genau das gemacht, was Tilburg am Freitag zu Hause demonstriert habe: „Die ersten zehn Minuten Vollgas geben und ihnen zeigen, dass es schwer wird, auswärts ein Spiel zu ziehen.“ Gäste-Coach Doug Mason zollte dem ECP Respekt: „Der Kampfgeist dieser Mannschaft hat diesmal den Unterschied gemacht.“

Statistik:

EC Peiting 4

Tilburg Trappers 2

(3:0, 0:1, 0:1)

1. Drittel: 1:0 (4:24) Brassard (Diebolder), 2:0 (6:12) Niewollik (Morgan), 3:0 (15:10) Brassard (Weyrich). 2. Drittel: 3:1 (34:11) Virtanen (5-3). 3. Drittel: 3:2 (50:17) Hofland, 4:2 (59:45) Diebolder (Empty-Net-Goal). Strafminuten: Peiting 8, Tilburg 6. Zuschauer: 1607.