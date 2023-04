EC Peiting: Vertragsverlängerung sorgt für Jubel bei den Fans — Neuzugang von Nachbarverein

Eishockey: Oberliga

Die Saisonabschlussfeier des EC Peiting im „M23“ war gut besucht. Es gab Abschiede, Ehrungen — und eine Personalie, die für Jubel im Publikum sorgte.

Peiting – Die Saisonabschlussfeier nutzt der EC Peiting nicht nur, um Danke zu seinen zahlreichen Helfern zu sagen. Der Eishockey-Oberligist verabschiedet dabei auch traditionell Spieler, die in der kommenden Saison nicht mehr für den ECP auflaufen werden. So war es auch diesmal, doch zusätzlich bekamen die rund 140 Fans in der gut gefüllten Stadiongaststätte „M23“ auch einige Personalentscheidungen präsentiert.

Samuel Payeur bleibt beim EC Peiting

Eine Nachricht zog lautstarken Applaus nach sich: „Sam Payeur bleibt“, verkündete Teammanager Ty Morris. „Sam ist ganz schnell zum Publikumsliebling geworden“, erklärte Morris. „Er gibt immer alles.“ Der 25-Jährige war im vergangenen Sommer vom EV Füssen gekommen und schlug beim ECP gleich ein. In 40 Spielen sammelte er 35 Scorerpunkte (14 Tore/ 21 Assists). „Ich habe mich in Peiting sofort wohl gefühlt. Wir haben eine super Truppe und spielten eine super Saison. Deshalb freue ich mich auf ein weiteres Jahr beim ECP“, erklärte der Kanadier gut gelaunt, ehe Morris auch gleich noch den ersten Neuzugang offiziell machte.

+ Volles Haus im „M23“: In die Stadiongaststätte des EC Peiting waren rund 140 Fans gekommen. © Roland Halmel

Den Namen pfiffen die Spatzen schon längere Zeit von den Dächern, jetzt teilte der Oberligist offiziell mit, dass Verteidiger Daniel Holzmann über den Lech von der EA Schongau zum ECP kommt. „Daniel hat sich mit konstant guten Leistungen in der Bayernliga für diese Herausforderung empfohlen“, sagt ECP-Sprecher Simon Fritzenschaft über den 27 Jahre alten Abwehrmann, der im älteren Nachwuchs und auch in seinen ersten Jahren im Erwachsenenbereich bereits in Peiting spielte.

Daniel Holzmann kommt von der EA Schongau

Von 2015 ab bestritt der offensivstarke Verteidiger, der in der Region auch als veritabler Fußballer bekannt ist, 199 Partien für die Mammuts. „Daniel ist ein großer athletischer Spieler, über den wir uns sehr freuen“, sagte Morris.

Mit vielen warmen Worten verabschiedeten die Peitinger Torhüter Florian Hechenrieder und Verteidiger Tim Rohrbach, die nach vielen Jahren im ECP-Trikot ihre Karrieren beendet haben. In diesem Jahr durfte ECP-Vize Gerhard Weyrich zudem einige Urkunden und Geschenke für sportliche Leistungen überreichen, die innerhalb der Oberliga auch auch entsprechende Resonanz stießen.

+ Neuzugang: Daniel Holzmann kommt vom Bayernligisten EA Schongau. © Roland Halmel

„Der EC Peiting war bei den Wahlen vorne gut vertreten“, freute sich Weyrich, drei Spieler und Coach Anton Saal auszeichnen zu dürfen. Trainer Saal landete bei der Wahl zum besten Oberliga-Trainer auf Platz drei. Torhüter Konrad Fiedler wurde zum „Rookie of the Year“, also zum Neuling des Jahres, gewählt. Tobias Beck belegte in dieser Wertung Rang drei.

Ehrung Nummer vier ging an Top-Torjäger Felix Brassard, der in 47 Pflichtspielen 47 Tore erzielte. Das bescherte dem 26-jährigen Kanadier den zweiten Platz bei der Wahl zum Spieler des Jahres in der Oberliga Süd. Zum Top-Spieler der vergangenen Saison in der Süd-Staffel wurde übrigens Tyler Ward (Tölzer Löwen) gekürt.

Stimmberechtigt bei der Wahl sind die DEB-Vertreter Marc Hindelang und Markus Schubert sowie die Trainer oder sportlichen Leiter der 13 Vereine sowie der jeweilige externe Mitarbeiter des Fachmagazins „Eishockey News“ an jedem Standort.

