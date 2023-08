Und noch ein Kanadier für den EC Peiting - Felix Brassard hat schon mit ihm gespielt

Von: Roland Halmel

Teilen

Schießt seine Tore künftig für Peiting: Neuzugang Brett Ouderkirk, der wie seine Teamkollegen Sam Payeur und Felix Brassard aus Kanada kommt. © Andrew Fielder

Mit Sam Payeur und Felix Brassard hat der EC Peiting schon zwei Kanadier im Kader. Jetzt kommt ein dritter dazu - und Brassard kennt ihn.

Peiting – Nicht ganz sicher war in den vergangenen Wochen, ob der EC Peiting die dritte Kontingentstelle, die in der Oberliga seit der vergangenen Saison erlaubt ist, auch besetzen wird. Hintergrund ist der Sparkurs, den der ECP in der kommenden Spielzeit fahren muss, um die erhöhten finanziellen Belastungen, die unter anderem aus einer Kostenbeteiligung für die Eishallennutzung im hohen fünfstelligen Bereich resultiert, stemmen zu können. „Wir waren bei der bisherigen Kaderplanung aber sehr sparsam“, berichtete Peitings Teammanager Gordon Borberg. Aus diesem Grund sei es dem Verein möglich gewesen, neben den bereits unter Vertrag stehenden Sam Payeur und Felix Brassard einen dritten Ausländer zu verpflichten.

Peiting ist für Brett Ouderkirk die erste Station in Europa

Der Neue bei den Pfaffenwinklern, Brett Ouderkirk, kommt wie die beiden vorgenannten Spieler aus Kanada. Für Brassard ist er kein Unbekannter. „Beide haben vor ein paar Jahren im Team der Norwich University zusammengespielt“, so Borberg. Danach wechselte der 26-jährige Stürmer zu den Knoxville Bears. Zuletzt ging der Rechtsschütze in der ECHL (Eastcoast Hockey League) für die Norfolk Admirals und die Adirondack Thunder aufs Eis. „Charakterlich passt Brett hervorragend zu uns“, sagt Borberg nach den Gesprächen mit dem Kanadier, für den der ECP seine erste Station in Europa sein wird. „Wir erwarten von ihm, dass er als Ideengeber im Angriff fungiert“, formuliert Borberg die Erwartungen der Peitinger an den 1,83 Meter großen Stürmer. „Brett will sich bei uns beweisen“, ergänzt Borberg, der den Peitinger Oberliga-Kader damit fast komplett hat. Offen sind noch die eine oder andere Stelle für Förderlizenzspieler. „Wir sind da derzeit noch in Gesprächen mit den Partnern“, berichtet Borberg.

Bayreuth Tigers erhalten Lizenz für Oberliga - aber nur mit Auflagen

Geklärt ist indessen die Lizenzierung der Bayreuth Tigers. Das Team aus Oberfranken hatte bekanntlich keine Zulassung für die DEL2 bekommen und beantragte daraufhin ein Startrecht in der Oberliga Süd. Den Nordbayern ist es gelungen, die dafür nötige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nachzuweisen. Der für die Lizenzierung zuständige Deutsche Eishockey-Bund (DEB) erteilte den Bayreuthern deshalb die Zulassung – diese allerdings ist verbunden mit Auflagen. Damit sind die Tigers nach den Heilbronner Falken, die auf sportlichem Wege aus der DEL2 abgestiegen sind, und Aufsteiger Stuttgart das dritte neue Team in der Oberliga Süd. „Schön, dass es neue Gesichter in der Liga gibt, das ist durchaus reizvoll“, so die Einschätzung von Borberg.

Schicksal des EV Füssen weiter ungewiss

Einem etablierten Team in der Oberliga Süd, dem EV Füssen, droht aber nach wie vor der Ausschluss aus dieser Spielklasse. Dem Altmeister wurde die Zulassung verweigert, die Allgäuer gingen deshalb vor das Spielgericht des DEB. Dessen Entscheidung steht aber noch aus. Deshalb wird sich die Veröffentlichung des Spielplans für die Oberligen auch noch bis Mitte August verzögern.