EC Peiting holt sich in Deggendorf drei Punkte

Von: Katrin Kleinschmidt

Teilen

Sein erstes Saisontor erzielte Louis Postel (in Rot, hier gegen Klostersee) in Deggendorf – ebenso wie Teamkollege Markus Czogallik. © Wieland

Ein Sechs-Punkte-Wochenende hat der EC Peiting hinter sich. Wie schon gegen Klostersee ging das Team auch in Deggendorf von Beginn an konzentriert zur Sache.

Peiting – Ein perfektes Wochenende hat Eishockey-Oberligist EC Peiting hinter sich: Auf den 7:0-Erfolg gegen Klostersee folgte am Sonntagabend ein 5:2 beim Deggendorfer SC. Der Sieg war harte Arbeit, letztlich aber auch verdient.

„Wir sind sehr gut gestartet“, sagte ECP-Trainer Anton Saal nach dem Spiel. „Wir waren präsent, haben die Zweikämpfe gesucht.“ So wurden die Deggendorfer schon früh zu Fehlern gezwungen. Rund zweieinhalb Minuten waren gespielt, da passierte Deggendorfs Goalie Timo Pielmeier ein dicker Patzer. Hinterm eigenen Tor stehend, wollte er den Angriff seines Teams mit einem Pass eröffnen – doch der Puck landete vor dem Schläger des heraneilenden Lukas Gohlke, der mit nur einer Berührung rüber zu Markus Czogallik legte. Auch der war bereits hellwach, beförderte die Scheibe zum 1:0 für Peiting ins leere Tor. Auf die Sekunde genau zehn Minuten später erhöhte Andreas Feuerecker in einem Überzahlspiel auf 2:0. Sein Schuss flog zwischen Gegnern und Mitspielern hindurch, die Pielmeier die Sicht verdeckt hatten. Doch auch Deggendorf hatte einige gute Chancen, letztlich gelang es Sascha Maul, die ECP-Verteidigung auszutänzeln. Er tankte sich an Feuerecker vorbei und ließ Manuel Bartsch mit einer Körpertäuschung stehen, dann der Schuss – und schon stand es 1:2.

Bartsch verhindert Deggendorfer Führung

Zur Drittelpause war ECP-Angreifer Thomas Heger wie sein Trainer zufrieden. „Wir sind super aus der Kabine gekommen“, sagte er beim Interview auf dem Weg in die Kabine, das über den Livestream von „SpradeTV“ zu sehen war. Peiting habe gut Richtung Tor gespielt: „Wir haben es einfach gehalten.“

Dass die folgenden zwei Drittel nicht einfach werden, war klar. Kurz nach Wiederbeginn musste der ECP ein Unterzahlspiel überstehen – das gelang, Peiting verteidigte gut. Als Deggendorf erneut mit einem Mann mehr auf dem Eis stand, zielte Thomas Mateson aber so genau ins rechte obere Eck, dass sich ECP-Goalie Florian Hechenrieder geschlagen geben musste. Bartsch sorgte kurz darauf dafür, dass der SC nicht noch in Führung ging: Er hielt seinen Schläger in den Schuss von Alex Großrubatscher.

Mit Postel und Czogallik treffen zwei Youngster

So ging’s beim Stand von 2:2 in den letzten Spielabschnitt. Ein gutes Omen, befand Saal: „Zuletzt war das dritte immer unser bestes Drittel.“ Der Vorteil eines Überzahlspiels verpuffte allerdings ungenutzt, es folgte eine Druckphase der Deggendorfer. Doch die Gastgeber leisteten sich wie im ersten Drittel einen Fehler im Spielaufbau, so kam Brassard an die Scheibe. Sein Schuss prallte am SC-Goalie ab, die Verteidigung brachte die Scheibe nicht vom Tor weg und so konnte Peitings Besl im Nachschuss zum 3:2 treffen. Auf der Gegenseite rettete Hechenrieder die Führung mit einem starken Safe. Deggendorf biss, kam zu guten Gelegenheiten. Doch es waren die Peitinger, bei denen es nun rund lief. Louis Postel traf aus spitzem Winkel, Sam Payeur im Fallen. Saal gefiel, was er sah: „Zwei schöne Tore.“ Und schöne drei Punkte.

Statistik

Deggendorfer SC 2

EC Peiting 5

(1:2, 1:0, 0:3)

1. Drittel: 0:1 (2:22) Czogallik (Gohlke/Postel), 0:2 (12:22) Feuerecker (Morgan/Gohlke/5-4), 1:2 (17:20) Maul (Großrubatscher). 2. Drittel: 2:2 (29:31) Matheson (Großrubatscher/Th. Pielmeier/5-4). 3. Drittel: 2:3 (47:57) Besl (Brassard), 2:4 (53:14) Postel (Gohlke/Czogallik), 2:5 (55:49) Payeur (Besl/Bartsch). Strafminuten: Deggendorf 8, Peiting 10. Schiedsrichter: Pálkövi, Harrer; Huber, Loosley. Zuschauer: 1520.