EC Peiting: Erst Außenseiter, dann Favorit

Von: Roland Halmel

Teilen

Schlechte Erinnerungen: Beim ersten Gastspiel der Rosenheimer hatte der ECP (in roten Trikots, hier Manuel Bartsch) mit 2:5 das Nachsehen. © Rene Säuberlich

Sofern es Corona zulässt, hat der EC Peiting demnächst eine geballte Ladung an Partien zu absolvieren. Los geht es am Sonntag in Rosenheim, danach geht‘s nach Lindau.

Peiting – Vor der stressigen Zeit mit englischen Wochen in Serie war dem EC Peiting in der Oberliga Süd noch einmal eine kleine Verschnaufpause gegönnt. Da sich die Eisbären Regensburg noch in der Corona-Auszeit befinden, wurde die Heimpartie gegen die Oberpfälzer, die ursprünglich auf den gestrigen Freitag terminiert war, abgesagt. Damit ist die Mannschaft von Trainer Anton Saal an diesem Wochenende nur am Sonntag bei den Starbulls Rosenheim gefordert (17 Uhr). Am kommenden Dienstag, 8. Februar, geht es gleich weiter mit dem Nachholspiel beim EV Lindau (19.30 Uhr).

„Die kleine Pause war gar nicht schlecht“, sagte Saal mit verweis auf die personelle Situation. Am vergangenen Dienstag bei der Heimniederlage gegen Deggendorf hatte ihm nur ein Rumpfteam zur Verfügung gestanden, sechs Stammkräfte fehlten. Ein paar von ihnen können beim Tabellenzweiten in Rosenheim wieder mitmischen. Florian Stauder hat sich nach seiner Muskelverletzung genauso zurückgemeldet wie Torhüter Florian Hechenrieder, den das Knie zwickte.

EC Peiting: Eventuelle Rückkehr von Marco Habermann

Eventuell kehrt auch noch Marco Habermann ins Team zurück. Für diesen Fall wäre Verteidiger Lukas Motloch im Einsatz. Andernfalls rückt Stürmer Shane Heffernan in den Kader. Noch nicht dabei sind Thomas Heger und Daniel Reichert, die aber demnächst wieder ins Training einsteigen werden. Fraglich ist zudem, ob Tim Rohrbach, der sich gegen Deggendorf verletzte, spielen kann.

„Zuhause ist Rosenheim eine Macht, da muss wirklich alles passen“, sieht Saal seine Mannen beim Team vom ehemaligen ECP-Trainer John Sicinski in der Außenseiterrolle. Der quantitativ wie qualitativ ohnehin ohnehin schon gut besetzte Kader der Starbulls, die in Brad Snetsinger ihren Topscorer haben (48 Punkte in 29 Spielen), bekam zuletzt noch Verstärkung durch den Deutsch-Kanadier Brett Schäfer.

Gegen Rosenheim verloren die Peitinger ihre beiden bisherigen Saisonspiele (2:5 zuhause, 2:8 auswärts). Nach dem vorerst letzten Aufeinandertreffen am 5. Januar verabschiedeten sich zuerst die Starbulls und dann auch der ECP in eine dreiwöchige Corona-Pause, aus der die Rosenheimer mit einem 11:1-Sieg gegen Lindau zurückkehrte.

EC Peiting: Gegen Lindau in Favoritenrolle

Gegen eben jene Lindauer haben die Peitinger am kommenden Dienstag die Favoritenrolle inne. „Da ist es aber immer eklig zu spielen“, so Saals Einschätzung zum Vergleich mit dem Tabellenzehnten, der bislang aber deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben ist. Trotz vieler Personalwechsel müssen die „Islanders“, die im Jahr 2022 von fünf Spielen lediglich eines gewannen, heftig um einen Platz in den Pre-Play-offs bangen.

Zuletzt verpflichtete Lindau mit dem US-Boy Nolan Redler aus Neuwied einen dritten Ausländer, da Top-Scorer Martin Mairitsch aktuell nicht spielen kann. Das erste Gastspiel am Boden am Bodensee entschieden die Peitinger mit 5:4 zu ihren Gunsten. Weniger gut lief es dagegen für den ECP in seinem Heimspiel: Dieses ging nach Verlängerung mit 3:4 verloren.

Schongau-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Schongau – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.