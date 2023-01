Ein Derby, dem Lukas Gohlke besonders entgegen fiebert

Von: Roland Halmel

Sein Comeback deutet sich an: Marco Czogallik (li. hier gegen beim 4:3 gegen Deggendorf) wird wohl demnächst ins Team zurückkehren. © Roland Halmel

Der EC Peiting trifft in der Oberliga auf den Deggendorfer SC und den EV Füssen. Dem Derby am Sonntag fiebert speziell Lukas Gohlke besonders entgegen.

Peiting – Die Marathonwochen mit 14 Spielen binnen in 37 Tagen sind für den EC Peiting vorbei. Bis zum Ende der Hauptrunde in der Oberliga Süd, das ist Anfang März, stehen für die Mannen von Coach Anton Saal nur noch wenige Spiele außerhalb der Wochenenden auf dem Programm. Eines davon ist das Nachholspiel gegen die Passau Black Hawks, das auf den Dienstag, 31. Januar terminiert wurde. Bis dahin geht es für den ECP im gewohnten Freitag-Sonntag-Rhythmus weiter.

In den kommenden beiden Partien bekommen es die Peitinger mit zwei Mannschaften zu tun, gegen die sie in dieser Saison bislang eine eine weiße Weste aufweisen. Sowohl gegen den Deggendorfer SC, der am heutigen Freitag (19.30 Uhr) in der Marktgemeinde gastiert, als auch gegen den EV Füssen, bei dem der ECP am Sonntag (18 Uhr) antritt, gab es bisher nur Siege. „Vielleicht liegen uns die beiden Gegner“, mutmaßt Saal. Wobei er weiß, dass es alles andere als einfach wird, diese gute Serie fortzusetzen. Da sind zum einen die nach wie vor vorhandenen Personalsorgen bei den Peitingern und zum anderen die Kontrahenten an sich.

Die Deggendorfer haben sich nach dem Fehlstart in die Saison mit drei Niederlagen zum Auftakt stabilisiert und kontinuierlich nach oben, bis auf Platz drei, gearbeitet. „Deggendorf hat mit Timo Pielmeier einen sehr guten Torhüter, der ihnen sehr viele Punkte sicherte. Und sie haben eine sehr erfahrene Mannschaft mit vielen Routiniers“, sagt Saal. Zu Hause gewann der ECP in der Overtime (4:3), auswärts gab es einen 5:2-Erfolg. Anfang Dezember holte n die Niederbayern sich nochmals Verstärkung an Bord: Der tschechische Mittelstürmer Antonin Dusek wurde verpflichtet. Topscorer bei den Deggendorfern ist Petr Stloukal (30 Punkte/16 Tore/14 Assists). Er hat mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft. Zweitbester DSC-Scorer ist der frühere Nationalspieler Thomas Greilinger (28 Punkte/13 Tore/15 Assists).

Am Sonntag wartet auf den ECP eine nicht minder schwere Aufgabe beim EV Füssen, der sich durch einen Top-Serie im Dezember mit sechs Siegen in der Tabelle deutlich nach vorne gearbeitet hat. Die Allgäuer, die lange Zeit im Tabellenkeller dümpelten, gehören als Siebter mit sieben Zählern Rückstand auf die Peitinger zur direkten Konkurrenz um Platz sechs. „Klar ist das ein wichtiges Spiel, ich will aber keinerlei Druck aufbauen. Es sind noch viele Partien bis zum Ende der Hauptrunde und wir schauen nur von Spiel zu Spiel“, sagt Saal vor dem Nachbarduell. Auswärts siegte der ECP mit 3:2, auf eigenem Eis gab es ein 5:3.

Großen Anteil am Aufschwung bei den Allgäuern hat das treffsichere Sturmtrio, bestehend aus dem Finnen Janne Seppänen, dem US-Amerikaner Bauer Neudecker und dem jungen Eigengewächs Julian Straub. Zusammen bringen sie es auf 45 Tore und 75 Assists.

Dem Derby fiebert besonders Lukas Gohlke entgegen, schließlich geht es für den gebürtigen Füssener gegen seinen Heimatverein. Der Stürmer, der seit inzwischen acht Jahren für die Peitinger spielt, muss gegen seinen früheren Klub eventuell wieder in der Abwehr ran, weil dem ECP dort nach wie vor große Personalsorgen plagen. Sean Morgan und Tim Rohrbach fallen weiterhin aus. Fabian Weyrich ist unter der Woche wieder ins Training eingestiegen. Sollte es beim dienstältesten ECP-Spieler nach seiner Gehirnerschütterung wieder gehen, kehrt Gohlke in die Offensive zurück, in der nach wie vor Marco Habermann und Marco Czogallik fehlen. Während Habermann wegen seiner Handverletzung möglicherweise sogar das Saison-Aus droht, wird Czogallik wohl in der kommenden Woche ins Team zurückkehren.

Zuletzt gaben die davor lange verletzten Marc Besl und Sam Payeur ihr Comeback, für die die Partie in Füssen ebenfalls eine Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte ist. „Beide brauchen noch ein paar Spiele, bis sie wieder zu ihrer alten Stärke gefunden haben“, sagt Saal. Er möchte am Wochenende auch taktisch einiges probieren. „Wir werden die Sturmreihen ein bisschen neu mischen“, sagt der Trainer. Vieles steht und fällt aber mit der Weyrich-Rückkehr. Sicher ist allerdings, dass der ECP mit vier Sturmreihen antreten wird, weil die DNL-Spieler sowie Förderlizenzmann Marco Niewollik zur Verfügung stehen.