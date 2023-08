Der fitteste Spieler geht in seine zehnte Saison beim EC Peiting - Auch der Kooperationspartner bleibt

Wichtige Weichenstellungen beim Oberligisten

Er gilt beim EC Peiting als der fitteste Spieler - und er bleibt auch im zehnten Jahr ein Peitinger. Zudem kann der Oberligist auf mehrere Akteure seines Kooperationspartners zurückgreifen.

Peiting – Einig waren sich beide Seiten über eine Verlängerung der Zusammenarbeit schon lange. Aber auch der Arbeitgeber von Andreas Feuerecker, die Polizei, hatte dabei ein Wörtchen mitzureden. Und das ist inzwischen gesprochen, die Situation ist geklärt. Kapitän Feuerecker bleibt an Bord des Peitinger Oberliga-Dampfers. „Was er für den EC Peiting bedeutet, ist wohl jedem klar und über viele Jahre erwiesen. Andreas ist ein schneller Skater, ein harter Arbeiter und er liefert auch noch konstant Punkte ab“, sagt ECP-Pressesprecher Simon Fritzenschaft über den inzwischen 31-jährigen Wallgauer, der seit neun Jahren für die Peitinger spielt.

So einen Spielertyp wünscht sich jedes Team.

Davor war der gebürtige Garmisch-Partenkirchner, der beim SC Riessersee mit dem Eishockeyspielen begann, zwei Jahre für den EV Regensburg aufs Eis gegangen. Insgesamt hat der torgefährliche Verteidiger inzwischen 540 Oberliga- und 44 DEL2-Spiele in seiner Vita stehen. „So einen Spielertyp wünscht sich jedes Team“, lobt Fritzenschaft den Kapitän, der in vielerlei Hinsicht ein Vorbild ist. In Sachen „Fitness“ kann Feuerecker ohnehin kaum jemand beim ECP das Wasser reichen. Was Einsatz und Engagement betrifft, ist der Verteidiger über jeden Zweifel erhaben. Zudem trifft er als Abwehrmann auch noch öfter als mancher Stürmer. 123 Oberliga-Tore hat Feuerecker inzwischen erzielt, dazu kommen 289 Vorlagen. „Wir freuen uns sehr, dass Andreas jetzt in sein zehntes Jahr bei uns geht“, so Fritzenschaft.

+ Wurden mit einer Förderlizenz ausgestattet: (von links) Konrad Fiedler, Marco Niewollik und Christian Hanke können sowohl für Peiting als auch Augsburg auflaufen. © Dunja Dietrich

Marco Niewollik läuft auch nächste Saison für Peiting auf

Erst Saison Nummer zwei wird es dagegen für Marco Niewollik beim ECP geben. Der 19-jährige Stürmer wusste bei seinem Debüt in der Oberliga in der vergangenen Spielzeit vollauf zu überzeugen. Deshalb waren die Peitinger auch bemüht, den Förderlizenzspieler der Augsburger Panther zu halten. Das gelang den Vereinsverantwortlichen durch die Verlängerung der Zusammenarbeit mit dem DEL-Klub. „Wir haben einen starken Kooperationspartner“, so Fritzenschaft.

Wie Niewollik kann auch Christian Hanke per Förderlizenz für Peiting spielen

Die Partnerschaft mit den Schwaben beschert dem ECP noch einen weiteren jungen Angreifer. Christian Hanke wird wie Niewollik mit einer Förderlizenz ausgestattet und kann damit für die Peitinger auflaufen. Zuletzt tat dies Hanke schon für den HC Landsberg. Der 20-jährige Stürmer stand in der vergangenen Saison beim HCL, der sich bekanntlich in die Bayernliga zurückgezogen hat, 33-mal auf dem Eis. Dabei gelangen Hanke zwei Tore und acht Vorlagen. Niewollik kam in 28 Spielen für den ECP auf sechs Treffer und vier Assists. „Wir sehen die Oberliga für Marco und Christian als idealen Ort, Spielpraxis im Seniorenbereich zu sammeln. Die beiden werden dort in allen Spielsituationen eingesetzt und können den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung gehen“, meint Augsburgs Coach Christof Kreutzer zur Kooperation mit dem ECP.

Torhüter Konrad Fiedler wird bei Augsburg mittrainieren

Diese Kooperation sieht auch vor, dass sich die Augsburger beim ECP bedienen dürfen, wie etwa bei Konrad Fiedler. Peitings junger Torhüter Konrad Fiedler wird beim DEL-Club mittrainieren und die Schwaben bei Bedarf auch verstärken. „Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit dem schwäbischen Traditionsclub und DEL-Urgestein“, ist Fritzenschaft froh über diese im Idealfall für beide Klubs vorteilhafte Partnerschaft.