EC Peiting: Sechs Punkte sind ein Muss

Von: Roland Halmel

Die Lindauer „Islanders“ stoppen wollen die Peitinger im Heimspiel am Sonntag. Das Beide Keeper erhalten Eiszeit © Holger Wieland

Im Kampf um den direkten Play-off-Einzug geht es spannend zu. Der EC Peiting benötigt in der Oberliga dabei Siege - nun geht es gegen Passau und Lindau.

Peiting – Die Vereine in der Oberliga Süd biegen auf die Zielgerade der Hauptrunde ein. Vier Spiele hat der EC Peiting noch vor der Brust. In denen geht es noch einmal gegen ein Top-Team, die „Starbulls Rosenheim“, und drei Teams, die hinter den Peitingern liegen. Mit zwei davon bekommt es der ECP gleich an diesem Wochenende zu tun.

Am heutigen Freitag (19.30 Uhr) gastiert die Truppe von Trainer Anton Saal bei den elftplatzierten „Black Hawks“ des EHF Passau, am Sonntag (18 Uhr) kommt der Neunte, der EV Lindau, in die Marktgemeinde.

EC Peiting gastiert am Freitag bei EHF Passau

„Die beiden Spiele müssen wir gewinnen“, macht Saal deutlich, dass er das Fernduell gegen den ECDC Memmingen um Platz sechs für sich entscheiden will. Durch ihren 7:0-Sieg unter der Woche gegen Landsberg sind die „Indians“ wieder am ECP vorbeigezogen. Bei nur einem Punkt Rückstand auf den ECDC ist für die Peitinger aber noch alles möglich. „Wir müssen aber unsere Hausaufgaben machen“, erklärt Saal. Und die dürften gegen die beiden Kontrahenten, die in dieser Saison nicht zu den Lieblingsgegnern zählen, nicht einfach werden.

Gegen Passau hat der ECP aufgrund der unerwarteten 4:7-Heimpleite vor ein paar Wochen noch eine offene Rechnung zu begleichen. Gegen die Niederbayern gab es bislang in dieser Saison nur einen Sieg (6:1). Der erste Auftritt in der Drei-Flüsse-Stadt ging mit 2:4 verloren. „Passau hatte zuletzt keine guten Spiele, vielleicht ist ein bisschen die Luft raus“, sagt Saal, nachdem bei den „Black Hawks“ in der Tabelle mittlerweile weder nach oben oder unten noch viel möglich ist.

EC Peiting erwartet am Sonntag den EV Lindau

Dagegen ist beim Gegner am Sonntag, den „Islanders“ des EV Lindau, noch einiges drin. Die Mannen von Ex-ECP-Coach John Sicinski können sich noch das Heimrecht in der Pre-Play-offs erobern und werden entsprechend motiviert in Peiting auflaufen. „Gegen Lindau haben wir zweimal nicht gut ausgeschaut“, erinnert sich Saal nur ungern an die beiden Niederlagen am Bodensee (1:8 und 3:6). Das Heimspiel gegen den EVL entschieden die Pfaffenwinkler allerdings mit 5:3 für sich. „Zu Hause wollen und müssen wir gewinnen“, sagt Saal, der davon überzeugt ist, dass seine Truppe die „Islanders“ genauso wie die „Black Hawks“ nicht unterschätzen werden. „Die Jungs haben es verstanden, dass 80 Prozent nicht reichen.“

Bei seinen Mannen erkannte er in den vergangenen Wochen einen Reifeprozess: „Wir haben gute Spiele abgeliefert und uns aus dem Januar-Tief herausgearbeitet.“ Als positiv bewertet er in dem Zusammenhang die Partien gegen Weiden und Riessersee, obwohl sie verloren gingen. In Höchstadt gewann der ECP zuletzt trotz eines Katastrophen-Starts mit einem 0:3-Rückstand nach starker kämpferischem Auftritt noch mit 7:6.

In personeller Hinsicht kann der Trainer allerdings nicht aus dem Vollen schöpfen. Am Freitag fehlen Marco Niewollik und Rob Brown berufsbedingt. Hinter dem Einsatz des erkrankten Luis Postel steht ein großes Fragezeichen. In Sachen „Marco Habermann“ gibt es auch keine allzu guten Nachrichten. „Er fällt mindestens zwölf Wochen aus, damit dürfte für ihn die Saison beendet sein“, bedauert Saal, in der entscheidenden Phase auf den Routinier verzichten zu müssen.

Keine Probleme hat er indessen auf der Torhüterposition. Sowohl Florian Hechenrieder als auch Konrad Fiedler zeigten in den vergangenen Wochen gute Leistungen. „Beide werden an dem Wochenende jeweils einen Einsatz bekommen“, sagt Saal.