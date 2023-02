EC Peiting: Darum ist Coach Saal im Rennen um die Play-offs noch voller Zuversicht

Von: Roland Halmel

Gibt es wieder Grund zur Freude? Zweimal hat der EC Peiting gegen Höchstadt in dieser Saison schon gewonnen. Das Foto zeigt eine Szene vom 3:1-Heimsieg im Januar, hier nach dem Tor zum 2:0. © Holger Wieland

Der EC Peiting muss in der Oberliga einen Platz gut machen, will er direkt in die Play-offs. Coach Anton Saal ist zuversichtlich. Heute geht es gegen Höchstadt.

Peiting – Durch die 1:7-Heimniederlage gegen Weiden am letzten Sonntag hat der EC Peiting den so wichtigen sechsten Platz in der Oberliga an den ECDC Memmingen verloren. Warum ist ausgerechnet die sechste Position so wichtig?

Sie berechtigt noch zur direkten Play-off-Teilnahme, der Umweg über die Pre-Play-offs bleibt den Teams zwischen sechs und eins erspart. Trotz des Rückschlags sind die Verantwortlichen beim ECP nicht in Depression verfallen. „Unser Saisonziel lautet ,Play-off-Teilnahme‘ – und das ist immer noch möglich“, sagt ECP-Trainer Anton Saal. „Wenn wir dafür über Platz sieben gehen müssen, machen wir das halt“, sieht er sein Team nach wie vor im Soll und auch in der Lage, das Pre-Play-off Duell, egal gegen welchen Gegner, für sich zu entscheiden.

EC Peiting tritt beim Höchstadter EC an

Noch aber sind die Peitinger bei nur einen Punkt Rückstand auf Memmingen nicht aus dem Rennen. „Memmingen wird jetzt nicht alle restlichen Spiele gewinnen“, sieht Saal durchaus noch Chancen, die Allgäuer im Endspurt der Hauptrunde zu überholen. Das heißt aber, dass der ECP in den verbleibenden fünf Partien nicht allzu oft stolpern darf.

Am heutigen Freitag (20 Uhr) gastieren die Peitinger beim Höchstadter EC – es ist für den ECP das einzige Spiel am Faschingswochenende. Die „Alligators“ haben ihr Nachholspiel unter der Woche beim EV Lindau mit 2:3 verloren. „Ob das beim Kräfteverschleiß Vor- oder Nachteile für uns hat, kann ich nicht sagen“, sagt Saal. Sicher ist er, dass auf seine Truppe eine harte Nuss wartet.

EC Peiting im Fernduell mit ECDC Memmingen

„Höchstadt spielt anders wie die meisten Teams, sie versuchen immer, spielerische Lösungen zu finden“, sagt Saal über den Tabellenfünften, der nur drei Punkte Rückstand auf den viertplatzierten SC Riessersee aufweist. Die Teams von eins bis vier hätten in der ersten Play-off-Runde das viel zitierte „Heimrecht“ – also im Falle eines letzten Entscheidungsspiels eine Partie vor heimischem Publikum.

Die Höchstadter, bei denen der ehemalige Peitinger Eetu-Ville Arkiomaa mit 58 Punkten zweitbester Scorer hinter Jari Neugebauer (59 Punkten) ist, hat der ECP in dieser Saison bereits zweimal (mit 2:1 und 3:1) besiegt. Ein weiterer Vergleich ging durch einen Arkiomaa-Treffer in letzter Minute denkbar unglücklich mit 4:5 verloren. „Gegen den HEC ist es immer unangenehm zu spielen“, erwartet Saal eine ganz schwere Aufgabe für seine Truppe. Die wird sich personell gegenüber der Weiden-Partie nicht groß ändern.

Quirin Spies ist weiterhin in der DEL2 für Regensburg im Einsatz und Marco Habermann muss wegen seiner Handverletzung passen. Marco Niewollik ist vom Einsatz bei der U19-Nationalmannschaft zurück. „Wir wollen das Positive aus dem Weiden-Spiel mitnehmen und in Höchstadt punkten“, fährt Saal zuversichtlich nach Mittelfranken. Gleichzeitig hofft er, dass seine Mannen das Fernduell gegen Memmingen so gut es geht ausblenden können. „Wir schauen auf uns und von Spiel zu Spiel“, lautet die Devise von Saal.