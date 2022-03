Saale Bulls zu abgeklärt, EC Peiting scheidet aus

Von: Paul Hopp

Strittige Szene nach 26 Minuten: Die Schiedsrichter verweigerten dem vermeintlichen Tor von Tatu Vihavainen gegen ECP-Torwart Florian Hechenrieder die Anerkennung. © Objektfoto/Volker Ballasch

Mit einem vierten Duell wird‘s nix: Der EC Peiting ist aus den Play-offs ausgeschieden. Im Spiel am Dienstag präsentierte sich Halle nicht zuletzt im Powerplay sehr stark.

Halle – Sie hätten den „Party Crasher“ geben können, doch daraus wurde für die Peitinger Eishockeyspieler nichts. Der Hallensprecher der „Saale Bulls“ hatte, aus Anlass seines Geburtstags, den Fans ein Fass Freibier versprochen – das Anzapfen war nach dem Play-off-Spiel vorgesehen. Zum Biergenuss kam – bitter aus Peitinger Sicht – auch noch die Freude übers Weiterkommen. Der ECP konnte kein viertes Spiel mehr erzwingen. Die 2:6-Niederlage am Dienstag bedeutete das Aus im Oberliga-Achtelfinale.

Peitings Trainer Anton Saal gratulierte Halle zum „verdienten Weiterkommen“. Die Chance, die Play-off-Serie ausgeglichener zu gestalten, sei in den Partien am Freitag und am Sonntag vergeben worden. „Da waren wir besser im Spiel“, so Saal. Am Dienstag bestimmte Halle das Geschehen – auch, weil Peiting nur mit 13 Feldspielern antreten konnte. Dazu gehörten mit Fabian Weyrich und Simon Maier zwei Akteure, die zuletzt lange hatten pausieren müssen. Ein weiteres Manko: „Wir haben das Überzahlspiel von Halle nicht in den Griff bekommen“, so Saal. Speziell die Reihe mit Tatu Vihavainen, Jonas Niemelä und Lukas Valasek sorgte für viel Druck. Gestern nutzte Halle vier von sieben Powerplays zu einem Tor.

Zu Beginn der Partie war Peiting gleich in die Defensive gedrängt. Nach nur 35 Sekunden eilte Valasek allein aufs Tor zu – Keeper Florian Hechenrieder parierte. Nach nicht einmal zwei Minuten mussten die Gäste eine Strafzeit hinnehmen. 36 Sekunden dauerte es, ehe der Puck zum 1:0 im Tor lag. Valasek nutzte einen Querpass von Vihavainen zum 1:0 (3.). Weitere Hallenser Chancen folgten: Hechenrieder parierte gegen Vihavainen (5.). Danach hatte der ECP Glück, dass Maurice Becker den Puck nicht traf (6.).

Im Zweikampf oft nur zweiter Sieger: Nardo Nagtzaam (links) und der EC Peiting hatten gestern gegen Halle (rechts, Dennis Gulda) einen schweren Stand. © Volker Ballasch/Objektfoto

Peiting kam erst langsam offensiv in Fahrt. Weyrich sorgte mit einem verdeckten Schuss für Gefahr (8.). Ebenfalls aus der Distanz versuchte es, im Powerplay, Lukas Motloch (9.). Ihr drittes Überzahlspiel nutzten die Peitinger schließlich zum Ausgleich: Einen Schuss von Ty Morris fälschte Nardo Nagtzaam zum 1:1 ab (16.). Beide Seiten hatten noch Möglichkeiten – beim ECP gab Daniel Reichert ab statt, in guter Position befindlich, selbst zu schießen (20.).

Ins Mitteldrittel startete der ECP in Unterzahl, überstand die Situation. Halle blieb aber am Drücker und kam, nach starker Vorarbeit von Vihavainen, durch Niemelä zum 2:1 (25.). Auf der Gegenseite scheiterte Nagtzaam mit einem „Bauerntrick“ (26.) knapp. Insgesamt war Halle im Mittelabschnitt allerdings die spielbestimmende und offensivstärkere Mannschaft. Ein Treffer Vihavainens (27.) wurde nicht gegeben. Der Puck war – im Livestream zu sehen – schon hinter der Linie, ehe Hechenrieder zupackte. Doch einen Videobeweis gibt es in der Oberliga nicht. Wenig später stand es doch 3:1 – Michael Fomin hatte getroffen (29.).

Halle nutzt vier von sieben Powerplays zu Toren

Danach schlug die „Finnland-Connection“ der Hallenser im Powerplay wieder zu: Vihavainen setzte Niemelä in Szene – 4:1 (33.). Die Tore drei und vier „waren heute der Schlüssel zum Erfolg“, sagte Halle-Coach Ryan Foster. Thomas Heger zeigte, dass Peiting sich noch nicht aufgegeben hatte: Nach schöner Einzelaktion, bei der er drei Hallenser ausspielte, gelang ihm das 2:4 (36.). Die „Saale Bulls“ waren nur kurz konsterniert. Vor dem Drittelende brannte es noch zweimal lichterloh vor dem ECP-Gehäuse.

Im Schlussabschnitt hatte erst Halle eine Riesenchance, danach war der ECP durch einen Schuss von Simon Maier und eine Aktion von Heger gefährlich. Eine Strafzeit gegen Peiting bescherte den Gastgebern das fünfte Tor und damit einen Big Point. Wieder richteten es die Nordmänner: Vihavainen passte, Niemelä traf (44.).

Die Oberbayern waren bemüht, aber Halle hielt die Gäste vom eigenen Tor fern. Peiting kam nochmals ins Powerplay (55.), riskierte ohne Torwart alles. Vier Minuten war Halle in Unterzahl, Heger scheiterte zweimal freistehend (58.). Nagtzaam hatte auch kein Glück (59.). Danach gab es eine Rangelei, und der ECP hatte einen Mann weniger auf dem Eis. 42 Sekunden vor Schluss traf Halles Dennis Gulda zum 6:2.

Statistik: 1. Drittel: 1:0 (2:28) Valasek (Vihavainen, Niemelä/5-4), 1:1 (15:48) Nagtzaam (Morris, Motloch/5-4). 2. Drittel: 2:1 (24:01) Niemelä (Vihavainen, Valasek), 3:1 (28:51) Fomin (Striepeke, Walkowiak), 4:1 (32:20) Niemelä (Vihavainen, Valasek/5-4), 4:2 (35:15) Heger (Stauder). 3. Drittel: 5:2 (43:36) Niemelä (Vihavainen, Valasek/5-4), 6:2 (59:18) Gulda (Halbauer, Hildebrand/5-4). Strafminuten: Halle 10, Peiting 14. Schiedsrichter: Becker, Steinecke. Zuschauer: 661.