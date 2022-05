EC Peiting setzt seinen Verjüngungskurs fort, und zwar mit zwei Rosenheimern

Von: Roland Halmel

Willkommen beim EC Peiting: Teammanager Ty Morris (l.) mit Verteidiger Tobi Beck (Mi.) und Torwart Konrad Fiedler. © EC Peiting

Der EC Peiting setzt seinen Kurs fort, auf junge Spieler zu setzen. Nun präsentierte der Eishockey-Oberligist ein Duo, das zuletzt bei den Starbulls Rosenheim spielte.

Peiting – Der Verjüngungskurs beim EC Peiting geht weiter: Jüngst holte der Oberligist zwei Talente vom DNL-Team der „Starbulls Rosenheim“. Torhüter Konrad Fiedler und Verteidiger Tobias Beck wechseln zum ECP in den Pfaffenwinkel und in die Oberliga.

„Ich wollte einen neuen Verein finden, was anderes ausprobieren. Einfach mal raus aus der Komfortzone und Rosenheim verlassen. Peiting hat mir einfach gefallen – sie sind Bayern, von der Art zu denken genau wie wir. Das passt zu mir“, erklärte der 19-jährige Beck. In der abgelaufenen Saison brachte er es als Kapitän der Rosenheimer Junioren in 33 Spielen auf 28 Punkte (5 Tore/23 Assists); zugleich kassierte er 28 Strafminuten.

Beck und Fiedler wechseln zum EC Peiting

„Tobi ist fit und ein Kämpfer“, lobte ECP-Trainer Anton Saal den Neuzugang in der Defensive, der auch schon in die erste Mannschaft der Rosenheimer reinschnupperte. „Da hatte er aber so viele erfahrene Leute vor sich, dass er keine Chance hatte,“ so Saal. Über Beck, so verriet der ECP-Coach, machte er sich auch bei „Starbulls“-Coach John Sicinski kundig. Der Verteidiger „ist ein guter Bursche“, habe er zu hören bekommen.

„Dass Konrad ebenfalls hierher wechselt, macht die Eingewöhnung am Anfang natürlich leichter. Aber ich denke, wir werden uns dann alle gut verstehen und eine Mannschaft sein, die gut miteinander auskommt“, freut sich Beck auf die neue Aufgabe zusammen mit seinem Teamkollegen Fiedler. Der ist als Torhüter beim ECP eingeplant.

Trainer Anton Saal ist zuversichtlich, dass Zugänge dem Team helfen

„Ich hatte vergangene Saison schon das Glück, ein wenig bei den ,Starbulls‘ im Profiteam mitzutrainieren. Aber jetzt der Schritt in den Herrenbereich mit Peiting ist eine Herausforderung, die mich reizt“, sagt der gebürtige Dresdner, der ebenfalls 19 Jahre alt ist. „Mir gefällt die Idee des ECP, gerade jungen Spielern eine Chance zu geben“, so Fiedler, der in Peiting ein Try-Out absolvierte, bei dem er positiv auffiel.

„Wir sehen einiges Potenzial bei Konrad“, urteilt Saal, der den jungen Goalie auch gerne beim Kooperationspartner Kempten in der Bayernliga Einsatzzeit verschaffen möchte. „Damit er Spielpraxis sammelt“, so Saal. Der Trainer freut sich auf die Arbeit mit den Zugängen: „Von der Persönlichkeit sind sie voll in Ordnung und sie passen bei uns gut in die Kabine. Wer weiß vielleicht werden sie uns alle überraschen“, so Saal.