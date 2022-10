Füssen bejubelt neues Maskottchen, Peiting freut sich über drei Punkte

Von: Paul Hopp

Lukas Gohlke, Eishockeyspieler des Oberligisten EC Peiting, - hier in einem Testspiel. Im Oberliga-Duellmit dem EV Füssen erzielte er am Sonntagabend den wichtigen 1:1-Ausgleich. © Roland Halmel

Es läuft für den EC Peiting zum Start in die Oberliga Süd: Beim EV Füssen gewann das Team von Trainer Anton Saal und verdarb dem Rivalen damit einen besonderen Abend.

Peiting – Für den EV Füssen war es ein besonderer Auftritt. Immerhin feiert der Traditionsklub heuer sein 100-jähriges Bestehen. Zum ersten Heimspiel in der neuen Oberliga-Saison musste freilich eine besondere Aktion her – der Verein stellte am Sonntag sein neues Maskottchen „Kobi“ (benannt nach Eissportzentrum „Am Kobelhang“) dem Publikum vor. Der EC Peiting dachte jedoch gar nicht daran, dem Rivalen zur Feier des Tages auch noch Punkte zu überlassen. Das Team von Trainer Anton Saal ließ sich auch von einem zweimaligen Rückstand nicht verunsichern und gewann mit 3:2.



Der ECP-Coach wirkte nicht rundum zufrieden. „Die ersten fünf Minuten waren okay, aber dann haben wir einen Schlendrian reingebracht.“ Als „zu unkontrolliert und ein bisserl zu hektisch“ bezeichnete er insgesamt den Auftritt seiner Mannschaft. Über die gesamt Spielzeit ging es hin und her. Im letzten Drittel gab es „ein glücklicheres Ende für uns“. Die Partie, so Saal, „hätte auch für Füssen ausgehen können“. Mit der Leistung am Freitagabend, beim 4:3-Sieg über Deggendorf, das ließ Saal durchblicken, war er zufriedener. Zugleich galt für ihn: „Die drei Punkte nehmen wir mit.“

Peiting liegt gegen Füssen zweimal im Rückstand

Viele Chancen, aber keine Tore. Das war das Fazit nach dem ersten Drittel. Schon in der erste Minute hatten erst die Füssener und dann auf der anderen Seite Peitings David Miller je eine gute Gelegenheit. Mit Offensivaktionen hüben wie drüben ging es weiter. Der Ex-Füssener Marc Besl (4.) nahm das Tor der Gastgeber ebenso unter Beschuss wie Thomas Heger (8.) und Fabian Weyrich (9.). Auf der anderen Seite hatte Peiting Glück, dass der Querpass von Florian Simon keinen Abnehmer fand. Leider kein positives Ende fand die Aktion von ECP-Spieler Felix Brassard, der Simon austanzte, dann aber mit einem Rückhandschlenzer an EVF-Keeper Benedikt Hötzinger scheiterte (12.).



Die erste Überzahl für den ECP (13.) brachte dann zwei gefährliche Schüsse von Brassard und Heger. Peiting blieb am Drücker, ein Tor wollte aber nicht gelingen. Gegen Drittelende konnte sich der EVF wieder befreien. Nun war ECP-Torwart Florian Hechenrieder einige Male gefordert, unter anderem gegen Tobias Baader (18.). Eine Unterzahl überstanden die Peitinger ohne größere Probleme.



Im Mitteldrittel fielen dann Tore. Erst gelang Janne Seppänen aus halbrechter Position sein erstes Pflichtspieltor für Füssen – 1:0 (24.). Nur wenig später zog Peitings Lukas Gohlke – gut freigespielt – davon, ließ Hötzinger im Eins-gegen-eins keine Chance und traf so zum 1:1 (27.). Kurz darauf war Peiting geraume Zeit in Unterzahl, zwölf Sekunden gar mit zwei Mann weniger auf dem Eis. Der ECP wehrte sich lange, doch letztlich traf Maximilian Dropmann doch noch im Powerplay zum 2:1 (32.). Es dauerte, bis Peiting wieder offensiv zumindest wieder ein paar Akzente setzte. Ein Schuss von Andreas Feuerecker führte zu einem Füssener Gegenstoß, bei dem Hechenrieder eine Riesen-Parade zeigte (36.). Den Schuss von Manuel Bartsch parierte der EVF-Torwart (38.).



Peiting gelingen im Schlussdrittel zwei Tore

Ins Schlussdrittel starteten die Peitinger mit viel Schwung, machten Druck. Füssen handelte sich zwei Strafzeiten ein (44., 46.), doch der ECP konnte die Situationen, trotz guter Aktionen, nicht nutzen. Eine sehenswerte Kombination führte dann bei numerischem Gleichstand zum 2:2-Ausgleich. Getroffen hatte Besl (49.), als Schütze wurde offiziell Feuerecker notiert.



Die Spannung stieg, zumal es diverse Chancen gab. Füssens Carl Zimmermann scheiterte an Hechenrieder (51.), Brassard vergab bei einem Konter gegen Hötzinger (54.). Ein feines Zusammenspiel mit den Stationen Payeur, Besl und Miller brachte die 3:2-Führung (54.). Als Schütze fand Besl Eingang in den Spielbericht, eigentlich war Miller der letzte an der scheibe.



Peiting agierte in der Folge geschickt, hielt den EVF gut vom Tor fern. Markus Czogallik schoss freistehend drüber (58.) und verpasste so die Entscheidung. Am Ende kein Problem. Der ECP gewann in der Schlussminute noch ein wichtiges Bully, Füssen konnte so nicht mehr den Torwart für einen sechsten Feldspieler wechseln.

Statistik:

EV Füssen 2

EC Peiting 3

1. Drittel: keine Tore. 2. Drittel: 1:0 (23:56) Seppänen (Noack, Zimmermann), 1:1 (26:37) Gohlke (Payeur, Beck), 2:1 (31:05) Dropmann (Seppänen, Noack/5-4). 3. Drittel: 2:2 (48:59) Feuerecker (Payeur, Besl), 2:3 (53:48) Besl (Payeur, Miller). Strafminuten: Füssen 8, Peiting 8. Schiedsrichter: Erdle, Weger. Zuschauer: 1248.