Wichtiger Auswärtssieg: Marco Habermann macht‘s mit der Schläger-Rückhand

Von: Paul Hopp

Marco Habermann, Stürmer des EC Peiting, traf gegen Höchstadt zum entscheidenden 2:1. Das Archiv-Foto zeigt ihn im Spiel gegen den SC Riessersee. © www.holger-wieland.de

Der EC Peiting untermauert seine Ambitionen auf den direkten Einzug in die Play-offs. Beim Höchstadter EC gab‘s drei Punkte, „die sehr wichtig sind“, so Coach Saal.

Peiting/Höchstadt - Anton Saal spart auch nach Siegen oft nicht mit kritischen Worten. Diesmal war der Coach des EC Peiting aber milde gestimmt. Seine Mannschaft „hat es gut gemacht heute“, sagte er nach dem 2:1-Erfolg am Freitagabend in der Oberliga Süd beim Höchstadter EC. Der Wille, den Sieg aus Mittelfranken mitzunehmen, sei da gewesen. Die Spieler hätten sich letztlich „selber belohnt“.

Zufrieden war Saal nicht zuletzt mit der Defensivleistung. Im Schlussdrittel, als die „Alligators“ im Angesicht eines 1:2-Rückstands Druck machten, war Verteidigen angesagt. „Das haben wir gut gemacht, auch mit ein bisschen Glück vielleicht“. So gab‘s drei Punkte, „die natürlich wichtig sind“, so Saal. Da die direkten Verfolger Tölz (2:3 gegen Rosenheim) und Passau (2:4 gegen Weiden) verloren, festigte das Team seinen sechsten Platz, der am Ende der Hauptrunde den direkten Einzug in die Play-offs bedeuten würde.

EC Peiting mit viertem Sieg in Folge

Den Durchblick zu bekommen, war am Anfang gar nicht einfach. Nicht etwa, weil auf dem Eis so viel Tohuwabohu geherrscht hätte. Die doch recht milden Temperaturen sorgten allerdings dafür, dass im Höchstadter Stadion Nebel waberte. Gleich zweimal baten die Unparteiischen im ersten Drittel alle Spieler beider Teams aufs Eis, um Runden zu drehen und so die Luftzirkulation zu unterstützen. „Wir haben uns gesagt, wir lassen uns davon nicht aus der Ruhe bringen. Wir müssen den Fokus aufs Spiel halten und das haben wir gut gemacht“, so Saal.

Wirklich dauerhaft konnte sich in der Anfangsphase keine der Mannschaften einen Vorteil erspielen. In Fahrt kam die Partie im ersten Spielabschnitt erst in den letzten Minuten. Peiting kassierte eine Strafzeit (14.), agierte danach aber geschickt. Felix Brassard erzwang mit einer cleveren Aktion bei einem Break ein Foul – und sorgte so für numerischen Gleichstand. Als dann die Peitinger knapp 90 Sekunden in Überzahl waren, zeigten sie ein gutes Powerplay mit Chancen für Thomas Heger und Andreas Feuerecker.

Peitinger Ausgleich nur elf Sekunden nach dem 0:1

In der Folge hatten die Peitinger weitere gute Offensivaktionen durch Brassard und David Miller. Nur kurz nach einer guten Chance für Höchstadt durch Dominik Zbaranski (18.) durften die gastgeber jubeln: Nach einem Pass quer durch die ECP-Verteidigungszone traf Verteidiger Jakob Fardoe mit einem sehenswerten Schlenzer unter die Latte zum 1:0 (19.). Nur elf Sekunden später hatte der ECP aber ausgeglichen: Topscorer Brassard nutzte einen Scheibengewinn an der Bande und versenkte gekonnt zum 1:1 (19.).

Im zweiten Drittel war die Sicht deutlich besser, auf dem Eis tat sich auch mehr. Höchstadt präsentierte sich nun aktiver. EHC-Spieler Anton Seewald scheiterte mit einem „Bauerntrick“ an ECP-Keeper Florian Hechenrieder (22.). Auf der Gegenseite traf Louis Postel an den Außenpfosten, gleich darauf versuchte es Marco Habermann – erfolglos – mit einem „Bauerntrick“ (25.). Wenig später lag die Scheibe frei vor dem Höchstadter Tor, Marco Niewollik wurde aber am Einschuss gehindert (27.).

In der Folge erspielte sich Peiting - mit 16 Feldspielern angereist - ein Übergewicht, war oft in der Zone der „Alligators“. Diverse Abschlüsse waren die Folge, die aber entweder geblockt und gehalten wurden oder vorbei gingen. Besonders Postel, der als „Springer“ in mehreren Reihen agierte, setzte sich mehrmals gut in Szene. Höchstadt war keineswegs ganz aus dem Spiel: Die „Alligators“ kamen durch Jari Neugebauer und Zbaranski zu einer Doppelchance (38.). In der Schlussminuten machte Peiting nochmals gewaltig Druck, aber Thomas Heger und Feuerecker hatten kein Glück im Torabschluss.

Ins Schlussdrittel startete Höchstadt mit zwei guten Chancen durch Tim Zimmermann und Eetu-Ville Arkiomaa. Eine Strafzeit gegen die „Alligators“ (42.) verschaffte den Peitingern und die Möglichkeit, selbst wieder in die Offensive zu gehen. Ein weiteres Powerplay nutzten die Gäste dann: Ein Zuspiel von Miller vollendete Habermann mit der Schlägerrückhand zum 2:1 (46.) – angesichts der Anzahl an Chancen bis dahin war die Führung verdient.

Gute Verteidigungsleistung in der Schlussphase

Nach dem treffer machte Höchstadt plötzlich Druck, vor dem Peitinger Tor ergaben sich einige gefährliche Momente. Der ECP geriet gar in Unterzahl (49.), zeigte aber ein gutes Penaltykilling. Hinzu kam das nötige Quäntchen Glück, als Neugebauer nur die Latte traf. Höchstadt wollte den ausgleich. Peiting verteidigte recht geschickt und wenn es mal gefährlich wurde, so wie bei den Chancen von Neugebauer (54.) und Dmitrij Litesov (56.), war Hechenrieder zur Stelle. 42 Sekunden vor Schluss noch einmal eine Riesenchance für Höchstadt, doch Litesov wurde, im Slot stehend, nach gutem Arkiomaa-Zuspiel mit vereinten Kräften gestört.

Statistik:

Höchstadter EC 1

EC Peiting 2

1. Drittel: 1:0 (18:41) Fardoe (Zimmermann, Seewald), 1:1 (18:52) Brassard (Diebolder, Morgan). 2. Drittel: keine Tore. 3. Drittel: 1:2 (45:38) Habermann (Miller, Brassard/5-4). Strafminuten: Höchstadt 6, Peiting 4. Schiedsrichter: Blankardt, Schadewaldt. Zuschauer: 590.