EC Peiting steckt 0:2-Rückstand weg und bejubelt zweiten Derbysieg in Folge

Von: Paul Hopp

Umstrittene Szene: Füssens Keeper Benedikt Hötzinger (am Boden) hatte den Fanghandschuh auf dem Puck, die Szene schien vorüber. Plötzlich lag die Scheibe frei – und Felix Brassard (vo.) erzielte den 3:2-Führungstreffer. Rechts Peitings Marco Niewollik. © Holger Wieland

Zwei Tage nach dem Derby gegen den SC Riessersee hat der EC Peiting ein weiteres Nachbarduell gewonnen. Trainer Anton Saal bewertete einige Dinger allerdings kritisch.

Peiting – Der EC Peiting sammelt in der Oberliga im Kampf um den direkten Play-off-Einzug weiter fleißig Punkte: Das Heimspiel am Dienstagabend gegen den EV Füssen gewann das Team von Trainer Anton Saal, trotz eines 0:2-Rückstands, mit 5:3. Für den ECP war es nach dem Erfolg am Sonntag gegen den SC Riessersee der zweite Derbysieg in Folge.

„Die Mannschaft findet Wege, Spiele zu gewinnen“, sagte Coach Saal. Wie die Partie verlaufen war, gefiel ihm aber nur bedingt. Die ersten beiden Drittel „gehen an uns, aber wir lassen viele Chancen liegen“, so Saal. Im Schlussabschnitt erzielte der ECP zwar vier Tore, „aber da war Füssen eigentlich die bessere Mannschaft“. Saal sah’s pragmatisch: „Solche Spiele muss man ziehen, wir nehmen die Punkte mit.“

EC Peiting gewinnt gegen Füssen nach Rückstand

Der EC Peiting war gleich voll da und setzte sich mehrmals in der Füssener Verteidigungszone fest. Anders als in den beiden Partien davor musste das Team auch keinen frühen Gegentreffer hinnehmen. Die Unparteiischen ahndeten Aktionen mit dem Stock konsequent, so gab es im ersten Drittel mehrere Strafzeiten. Die Peitinger zeigten dabei ihre Qualitäten im Penaltykilling, überstanden auch 15 Sekunden in doppelter Unterzahl (17.) – weil David Miller und Andreas Feuerecker zweimal gut Schüsse blockten. Bei eigener Überzahl war der ECP durchaus gefährlich, so trafen Thomas Heger und Felix Brassard kurz hintereinander jeweils ans Torgestänge (13.). Die beste Möglichkeit der Gäste vereitelte ECP-Torwart Florian Hechenrieder mit einer starken Parade gegen Carl Zimmermann (11.).

Umstrittenes Tor zum Peitinger 3:2

Im Mitteldrittel ließ Peitings Sean Morgan einen gefährlichen Schuss los, praktisch im Gegenzug kam Füssens Jörg Noack freistehend am Pfosten an den Puck und traf zum 1:0 (22.). Die Gäste nutzten einen Gegenzug zum 2:0 (26.) – Ondrej Zelenka, der die Aktion eingeleitet hatte, traf. Ein Peitinger Powerplay (27.) blieb danach ungenutzt. In der nächsten Überzahl schlugen die Hausherren aber zu: Kurz vor Ablauf der Strafzeit fälschte Marco Niewollik einen Schuss von Fabian Weyrich zum 1:2 ab (33.). Danach musste der ECP eine Strafzeit hinnehmen (35.), löste die Aufgabe aber, auch dank eines tollen Saves von Hechenrieder.

Im Schlussdrittel dauerte es – bei Peitinger Überzahl – zum 2:2-Ausgleich nur 30 Sekunden. Einen Querpass von Thomas Heger verwandelte Felix Brassard. Wenig später erzielte der Kanadier seinen 29. Saisontreffer, der auf Füssener Seite für Unverständnis sorgte: EVF-Keeper Benedikt Hötzinger warf sich auf den Puck, die Szene schien vorbei Niewollik hakelte, die Scheibe lag plötzlich frei – und Brassard traf zum 3:2 (46.). In der Folge ging es hin und her: Im Powerplay traf Julian Straub für den EVF zum 3:3 (48.). Ein Angriff der dritten Peitinger Reihe sorgte für die erneute Führung: Ryan Boucher war zum 4:3 (54.) erfolgreich. Füssen gab sich nicht geschlagen, hatte bei einem Lattentreffer (56.) Pech. Für Peiting ergaben sich Konterchancen: Tim Mühlegger, David Diebolder und Brassard scheiterten jeweils knapp. Thomas Heger machte mit einem Empty-Net-Goal (59.) alles klar. Zum Schluss hatte Debütant Moritz Zöller noch eine Chance.

Statistik:

EC Peiting 5

EV Füssen 3

1. Drittel: keine Tore. 2. Drittel: 0:1 (21:09) Noack (Neudecker, Knaub), 0:2 (25:45) Zelenka (Flammann, Steiner), 1:2 (33:58) Niewollik (Weyrich, Morgan/5-4). 3. Drittel: 2:2 (41:30) Brassard (Heger, Feuerecker/5-4), 3:2 (45:56) Brassard (Diebolder, Niewollik), 3:3 (47:51) Straub (Noack, Knaub/5-4), 4:3 (53:50) Boucher (Spies, Habermann), 5:3 (58:40) Heger (Miller, Bartsch/empty-net). Strafminuten: Peiting 12, Füssen 12. Schiedsrichter: Zsombor, Merk. Zuschauer: 645.