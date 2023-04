Welche Spieler voll eingeschlagen haben und welche Pech hatten

Von: Roland Halmel

Tore am Fließband: Neuzugang Felix Brassard erzielte in 47 Partien der Hauptrunde 47 Treffer. © Roland Halmel

Die Saison 2022/23 ist für den EC Peiting Vergangenheit. Trainer Anton Saal zieht Bilanz - und verteilt viel Lob. Dennoch werden einige Akteure künftig nicht mehr für sein Team auflaufen.

Peiting – Zum entscheidenden fünften Duell gegen die Tilburg Trappers wie noch vor sieben Jahren reichte es für den EC Peiting im Achtelfinale der Play-offs in der Oberliga nicht ganz. Im vierten Aufeinandertreffen musste sich das Team von Trainer Anton Saal im heimischen Stadion an der Alfons-Peter-Straße nach hartem Kampf mit 4:6 geschlagen geben. Im Gesamtvergleich stand es 1:3 aus Peitinger Sicht. Damit war der ECP ausgeschieden, die Saison war beendet. Das Play-off-Aus nach vier Partien war zwar schmerzhaft, angesichts der starken Leistung der jungen Peitinger Mannschaft gab es bei den Verantwortlichen im Verein aber keinen Grund, unzufrieden zu sein. „Kompliment an die Jungs, sie haben mit dem starken Team aus Tilburg mitgehalten. Darauf bin ich stolz“, sagte Coach Saal ein paar Tage nach dem Saisonende.

Experten hatten Peiting nicht unbedingt als Play-off-Kandidaten eingestuft

Im Grunde hatten seine Schützlinge den Plan übererfüllt. Vor dem Start in der Oberliga Süd hatten die Experten die Peitinger nach dem großen Umbruch im Sommer mit zehn Neuzugängen nicht unbedingt als einen Kandidat für die Playoffs eingestuft. „Wir wussten, es wird schwer. Aber die Mannschaft hat die Erwartungen mit Platz sechs in der Hauptrunde übertroffen“, so Saal. Er freute sich, dass seine Jungs so namhafte und auch finanzstärkere Teams wie Memmingen, Bad Tölz oder Lindau hinter sich ließen. „Die Neuzugänge haben sich schnell integriert“, war für Saal ein wichtiger Erfolgsfaktor.

Der Blick geht nach oben: Torhüter Konrad Fiedler zeigte starke Leistungen. Kommende Saison wird er wohl Stammgoalie beim ECP. © Roland Halmel

47 Tore in 47 Spielen: Felix Brassard hat voll eingeschlagen

Zusammen mit dem neuen Manager Ty Morris, der zudem als Co-Trainer fungierte, bewies er ein gutes Händchen bei der Spielerauswahl. Stürmer Felix Brassard, der vor der Saison aus Frankreich gekommen war, erwies sich als echter Glücksfall. Der 26-jährige Kanadier erzielte in der Hauptrunde in 47 Spielen 47 Tore und war damit der beste Torschütze der gesamten Liga. Bei der Wahl zum „Spieler des Jahres“ landete der 26-Jährige dann auch verdientermaßen auf Platz zwei. Aber auch die jungen Talente wie Torhüter Konrad Fiedler, der zum besten Rookie der Oberliga Süd erkoren wurde, Verteidiger Tobias Beck und Stürmer David Diebolder wussten rundherum zu überzeugen. „Die haben allesamt einen Schritt nach vorn gemacht“, lobte Saal, der zudem noch Stürmer Thomas Heger, der mit 27 Toren in der gesamten Saison zweitbester Torschütze beim ECP war, und Torhüter Florian Hechenrieder hervorhob. „Hechti war ein absoluter Rückhalt, das hat man in den Spielen gegen Tilburg noch mal deutlich gesehen“, urteilte Saal zur Abschiedssaison des 35-jährigen Goalies.

EC Peiting blieb von langwierigen Ausfällen weitgehend verschont

„Wir sind in dieser Spielzeit von den ganz großen Ausfällen verschont geblieben“, war für Saal auch das relativ geringe Verletzungspech bei den Peitingern, das in der Vergangenheit oftmals wesentlich schlimmere Dimensionen angenommen hatte, ein nicht zu vernachlässigender Faktor. Eine Ausnahme bildete der Januar. „Da hatten wir wegen Personalsorgen einen Durchhänger“, gestand Saal.

Für mich hat kein Spieler enttäuscht, auch wenn es mal Leistungsschwankungen gegeben hat.

Im Gegensatz zur Konkurrenz, die zum Teil Nachverpflichtungen im großen Stil tätigte, hielt sich der ECP während der Saison mit Neuzugängen zurück. Ryan Boucher kam als Kurzzeitaushilfe siebenmal zum Einsatz und zum Ende der Hauptrunde gab Rob Brown noch für sechs Spiele ein Comeback, ehe ihn eine Verletzung ausbremste. Bei Samuel Payeur und Marc Besl, die beide mit großen Vorschusslorbeeren aus Füssen an die Peitnach gekommen waren, hätten sich die Fans vielleicht ein paar Tore mehr gewünscht. Saal hatte an der Leistung der beiden Stürmer aber nichts auszusetzen. „Marc konnte krankheitsbedingt die Vorbereitung nicht mitmachen, und in der Saison war er sechs Wochen mit einer Gehirnerschütterung raus.“ Auch Payeur musste eine Verletzungspause einlegen. „Bis dahin hat er sehr gut gespielt. Sam war extrem wichtig auf dem Eis und in der Kabine“, so Saal über den 24-jährigen Kanadier. „Für mich hat kein Spieler enttäuscht, auch wenn es mal Leistungsschwankungen gegeben hat“, urteilte Saal mit Blick auf seinen Kader aus 24 Feldspielern und zwei Torhütern.

Der ein oder andere Spieler erhält in Peiting keinen Vertrag mehr

Die werden vermutlich zum großen Teil auch in der kommenden Saison für den EC Peiting auflaufen. „Dem einen oder anderen werden wir keinen Vertrag mehr geben und vielleicht verlässt auch jemand den Verein. Wir werden aber definitiv keinen Umbruch wie im letzten Jahr erleben“, sagte Saal, der mit Teammanager Morris bereits dabei ist, den Kader für die kommende Saison zusammenzustellen. „Ich denke, es wird vier bis sechs neue Gesichter geben“, mutmaßt Saal. Nachdem die Gespräche mit den Spielern gerade erst anlaufen, sind aber noch keine Entscheidungen gefallen.