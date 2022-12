Knallhartes Programm für den EC Peiting: Zehn Spiele binnen 24 Tagen

Von: Roland Halmel

Wieder einsatzbereit: Verteidiger Alex Winkler (hier beim 6:4 im Heimspiel gegen Memmingen) steht dem Team heute im Allgäu zur Verfügung. © Holger Wieland

Für den EC Peiting beginnt mit dem Oberliga-Spiel in Memmingen eine stressige Zeit. Zehn Spiele binnen 24 Tagen stehen an. Am Sonntag kommt der SC Riessersee zum Derby.

Peiting – Von „staader Zeit“ kann beim EC Peiting in den nächsten Wochen keine Rede sein. Bis zum 8. Januar, vom heutigen Freitag an sind das 24 Tage, warten auf die Mannen von Trainer Anton Saal in der Oberliga Süd zehn Spiele. „Vor allem im Dezember ist es ein straffes Programm gegen durchweg hochkarätige Gegner. Da müssen wir uns irgendwie durchwurschteln“, sagt Saal, der zugleich auf eine ordentliche Ausbeute an Punkten hofft.

Mit zwei starken Konkurrenten bekommt es der ECP gleich an diesem Wochenende zu tun. Am Freitag (20 Uhr) gastieren die Pfaffenwinkler beim ECDC Memmingen, am Sonntag (18 Uhr) kommt der SC Riessersee zum Derby. „Auf dem Papier hat Memmingen eine sehr gute Mannschaft, nur haben sie es bisher noch nicht aufs Eis gebracht“, sagt Saal über die Allgäuer, die als Neunter bislang hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.

EC Peiting: Derby am Sonntag gegen den SC Riessersee

Beim Hauptrundenzweiten der vergangenen Saison musste deshalb Trainer Björn Lidstrom schon Ende Oktober gehen. Für den Schweden sprang der langjährige Spieler Daniel Huhn ein. Seit seiner Amtsübernahme haben die Memminger sechs von elf Spielen gewonnen. „Auffällig ist, dass sie freitags mehr gewinnen als sonntags“, sagt Saal, der mit seiner Truppe beim ECDC mit 2:3 verlor. Das Rückspiel entschieden die Peitinger dann aber mit 6:4 für sich. „Memmingen ist inzwischen auch wieder besser aufgestellt“, sagt Saal über den Verfolger, bei dem jetzt lange Zeit verletzte Spieler wie Sergei Topol und Maxim Mastic wieder zur Verfügung stehen.

Ziemlich komplett ist auch der Kader des SC Riessersee, der am Sonntag zum Derby nach Peiting kommt. Bei den Werdenfelsern, gegen die die bisherige Bilanz mit einem Sieg (4:2) und einer Niederlage (1:4) ausgeglichen ist, fehlen aktuell nur der ehemalige Peitinger Aziz Ehliz und der Kanadier Ryker Killins. „Der SCR wird mit vier Reihen kommen“, vermutet Saal. Nachdem er die DNL-Spieler, die am Samstag ihr letztes Spiel vor einer längeren Länderspielpause bestreiten, allesamt zur Verfügung hat, und auch Marco Niewollik aus Augsburg kommt, kann auch der ECP-Coach vier Sturmreihen aufbieten. „Dann ist der Kräfteverschleiß nicht so hoch und wir haben am Ende noch Kraft.“

Fraglich ist der Einsatz von Nachwuchsstürmer Niklas Greil, den der Rücken zwickt. Sam Payeurs Vertreter Ryan Boucher, der sich mit einem Tor beim Debütauftritt gegen Lindau gleich gut ins Team einfügte, hat indessen einige berufliche Dinge geklärt und hat nun drei Wochen Zeit, sich voll aufs Eishockeyspielen zu konzentrieren. „Wir hoffen, dass Sam Payeur und Markus Czogallik Mitte Januar zurückkehren“, sagt Saal mit Blick auf die Langzeitverletzten.

Immerhin: Die beiden Verteidiger Sean Morgan und Alex Winkler sind am Wochenende wieder dabei. Am kommenden Dienstag, im Heimspiel gegen den EV Füssen (19.30 Uhr), muss Winkler berufsbedingt jedoch erneut passen. Dafür könnte eventuell Marc Besl gegen seinen alten Verein sein Comeback geben. „Er wird am Wochenende aufs Eis gehen, aber noch nicht spielen“, so Saal über seinen Stürmer. Gegen Füssen hat der ECP erst einmal gespielt und dabei 3:2 gewonnen.

Im Tor wird es bei den Peitingern – wie schon in den vergangenen Wochen – eine Rotation geben. Wie genau sie aussehen wird, ist aber noch offen. Sicher ist, dass Konrad Fiedler in Memmingen spielen wird.