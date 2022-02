EC Peiting: Zu viele Strafen, zu wenige Tore

Von: Paul Hopp



Keine Punkte gab‘s für Tim Mühlegger (vo.) und den EC Peiting im Heimspiel am Dienstagabend gegen den Deggendorfer SC. © Rene Säuberlich/RS-Pictures

Im Heimspiel des EC Peiting gegen den Deggendorfer SC fielen zahlreiche Tore, die Mehrzahl allerdings auf der „falschen“ Seite aus ECP-Sicht. Zu hoch war laut Trainer Anton Saal auch die Zahl der Strafzeiten.

Peiting – Die Anzahl der Akteure war überschaubar – auf beiden Seiten. Der EC Peiting hatte zum Oberliga-Heimspiel am Dienstagabend 15 Feldspieler zur Verfügung, beim Deggendorfer SC waren es 14. Zumindest an Toren ließen es die beiden Mini-Kader nicht mangeln, allerdings fiel ein Großteil der zehn Treffer aus Sicht der Peitinger auf der falschen Seite. Mit 3:7 verlor das Team von Trainer Anton Saal.

Beim ECP spielte erstmals der Tscheche Lukas Motloch (als Verteidiger zusammen mit Fabian Weyrich). Für den neuen Mann „war es ein schwieriger Start. Er muss sich erst an die Liga und an ein für ihn neues System gewöhnen“, sagte Saal. Angesichts der gelichteten Reihen erhielten zwei Youngster viel Einsatzzeit: Louis Postel (18) spielte in der ersten Reihe, Niklas Greil (16) stürmte im zweiten Block.

Peiting und Deggendorf mit nur einem kleinen Kader

Ein Festival an Fehlern – so lässt sich das erste Drittel zusammenfassen. Beide Seiten leisteten sich im Spielaufbau grobe Schnitzer, die auch prompt zu Toren führten. Dem Peitinger 1:0 durch Dominic Krabbat (4.) und dem 2:1 durch Ty Morris in Unterzahl (8.) gingen haarsträubende Fehlpässe der Deggendorfer direkt vor dem eigenen Tor voraus. Die Gäste profitierten ebenfalls von Unzulänglichkeiten des Gegners.

Die Einzelaktion von SC-Neuzugang Thomas Matheson, die er zum 1:1 (6.) abschloss, war zwar schön anzusehen, allerdings ließen sich dabei auch gleich mehrere ECP-Spieler düpieren. Und das 2:2 durch Liam Blackburn (13.) wurde durch einen Fehlpass von Motloch eingeleitet. Zu diesem seltsamen Drittel passte es, dass auch die Deggendorfer zu einem Unterzahltor kamen: René Röthke schloss ein Break zum 3:2 (19.) ab. Da die Niederbayern zwingender in der gegnerischen Zone aufgetreten waren als der ECP, war die Führung verdient.

Das Debüt endete mit einer Niederlage: Lukas Motloch (vo.) absolvierte gestern seine erste Partei für den ECP. Im Hintergrund Keeper Andreas Magg. © Rene Säuberlich

Zu Beginn des Mitteldrittels machten die Peitinger viel Druck. Der ECP setzte sich in der Gäste-Zone fest, zahlreiche Schüsse und Chancen waren die Folge. Simon Maier (23.), Nardo Nagtzaam (25.), Tim Rohrbach (26.) sowie Postel und Krabbat kurz hintereinander (28.) verpassten jedoch einen Treffer. Neuzugang Motloch hatte eine gute Chance – und kassierte gleich darauf eine Strafzeit. Die nutzten die Gäste durch Lukas Miculka zum 4:2 (29.).

Kurz darauf konterten die Peitinger, Nagtzaam erzielte mit sattem Schuss den 3:4-Anschlusstreffer (31.). Die Freude währte nur kurz: Der bärenstarke Matheson, an der blauen Linie angespielt, zog unwiderstehlich aufs Tor und traf zum 5:3 (32.). In der Folge kombinierten die Deggendorfer flott, die Peitinger hatten einiges zu tun, einen weiteren Gegentreffer zu verhindern. Eine Überzahl (37.) brachte den ECP wieder zurück. Eine Sekunde vor der Drittelpause scheiterte Nagtzaam knapp mit einem Rückhandschlenzer.

Zu Beginn des Schlussabschnitts überstanden die Peitinger eine Unterzahl unbeschadet, auch, weil ECP-Torwart Andreas Magg einen Riesensave gegen den freistehenden Miculka zeigte (23.). Auf der Gegenseite versuchte es Lukas Gohlke mit einem Kunstschuss, doch der Torwart parierte (44.). Der ECP ließ sich wenig später von einem langen Pass überraschen, Thomas Pielmeier traf zum 6:3 (47.). Dieser Gegentreffer „hat uns den Zahn gezogen“, sagte Trainer Saal. Im Nachgang des Tores bekam der ECP eine Strafe – Miculka erhöhte auf 7:3 (49.). Der ECP bekam gestern insgesamt 18 Strafminuten. Für Saal war dies auch ein Grund für die Niederlage: „Wenn du gegen Deggendorf gewinnen willst, darfst du nicht so viele Strafzeiten bekommen.“ Die Gäste erhielten noch einen Penalty – Leon Zitzer scheiterte an Magg (53.).

Statistik: 1. Drittel: 1:0 (3:36) Krabbat (Czogallik, Nagtzaam), 1:1 (5:13) Matheson (Zitzer, Blackburn), 2:1 (7:03) Morris (Maier, Feuerecker/4-5), 2:2 (12:56) Blackburn (Messing), 2:3 (18:48) Röthke (4-5). 2. Drittel: 2:4 (28:54) Miculka (Röthke, Pozivil/5-4), 3:4 (30:08) Nagtzaam (Krabbat), 3:5 (31:46) Matheson (Zitzer, Messing). 3. Drittel: 3:6 (46:28) Pielmeier (Heiß, Grossrubatscher), 3:7 (48:12) Miculka (Pielmeier, Röthke/5-4). Strafminuten: Peiting 18, Deggendorf 6. Schiedsrichter: Votler; Bauer, Voit. Zuschauer: 203.