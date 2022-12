Große Kulisse beim EC Peiting - und dann läuft‘s partout nicht

Von: Paul Hopp

Jubelnde Bad Tölzer, frustrierte Peitinger: Im Mitteldrittel kassierte der ECP (in roten Trikot)s gleich fünf Gegentore. © www.holger-wieland.de

Weit über 1000 Zuschauer verfolgten das Oberliga-Derby zwischen dem EC Peiting und den Tölzer Löwen. Ausgerechnet vor so einer Kulisse lief beim ECP kaum etwas zusammen.

Peiting – Der kurzzeitige Ausfall der Video-Leinwand in der 48. Minute – er war ein Sinnbild für den Auftritt des EC Peiting im Oberliga-Derby am Mittwoch-Abend gegen die „Tölzer Löwen“. Beim gastgebenden ECP war, nach vier Siegen in Folge, der Saft einfach mal weg. Mit 1:6 verlor das Team von Anton Saal vor gut 1100 Zuschauern.

Der Coach war sichtlich bedient. Bad Tölz „war schneller, giftiger“. Der Sieg der „Löwen“ sei „absolut verdient“ gewesen, so Saal. Seine Mannschaft habe „zu keiner Sekunde ins Spiel gefunden“. Dass sich am Schluss ausgerechnet Topscorer Felix Brassard und kein anderer in der Pflicht sah, noch ein körperliches Zeichen zu setzen – er lieferte sich in der 56. Minute eine Raufeinlage mit Bad Tölz’ Dillon Eichstadt –, war für Saal bezeichnend. Denn derlei Aktionen „sind definitiv nicht seine Aufgabe. Das zeigt mir, dass wir ganz bestimmt nicht bereit waren.“ Auf Peitinger Seite gab es an diesem Abend laut Saal „zu viele Spieler, die zwar körperlich, aber nicht mit dem Kopf da waren“. Die Pleite gilt es abzuhaken. Beobachten will der Coach nun, wie die Reaktion auf die Partie ausfällt.

Die „Löwen“, die auf ihren Topscorer Ludwig Nirschl (Gehirnerschütterung) hatten verzichten müssen, sind in der Tabelle auf fünf Punkte an den sechstplatzierten ECP herangerückt. Coach Ryan Foster freute sich über „einen tollen Sieg“.

EC Peiting kassiert im Mitteldrittel fünf Tore

Was den Beginn betraf, so ist ein 0:1 an sich für den EC Peiting in dieser Saison nichts Besonderes. Derlei widerfuhr der Mannschaft öfters, zweimal auch schon gegen die „Tölzer Löwen“. Am Mittwoch ging der Rückstand zur ersten Drittelpause in Ordnung. Die Gäste hatten die besseren Offensivaktionen vorzuweisen. Beim einzigen Tor im ersten Spielabschnitt hatte „Löwen“-Akteur Dillon Eichstadt zu viel Zeit bekommen, sein Schlenzer sauste zum 1:0 in den oberen rechten Winkel (9.). ECP-Torwart Florian Hechenrieder war die Sicht verstellt.

Punktsieger zumindest beim Raufen: Peitings Felix Brassard (2.v.l.) lieferte sich mit Dillon Eichstadt im Schlussdrittel eine Kampfeinlage und wollte so noch ein Zeichen setzen. © Holger Wieland

Ausgerechnet eine Unterzahl (12.) brachte zwei gute Peitinger Chancen hervor: Erst scheiterte Quirin Spies, kurz darauf eilte Brassard auf und davon, wurde mit vereinten Kräften seitens der Gäste am Torerfolg gehindert. Noch im selben Powerplay zeigte auf der Gegenseite Hechenrieder einen Riesensave gegen Anton Engel. Gegen Drittelende kam Peiting stärker auf, diverse Schüsse, den gefährlichsten gab Louis Postel ab, gingen aber nicht ins Ziel.

EC Peiting verliert nach vier Siegen in Folge deutlich

Das Mitteldrittel geriet aus Peitinger Sicht völlig daneben, am Ende lag das Heimteam mit fünf Toren zurück. „Wir wollten was probieren, es hat überhaupt nicht funktioniert“, so Saal. In der Defensive, dort agierte der ECP zuletzt in Höchstadt noch stark, reihten sich Fehler an Fehler. Zum Start durfte Nick Huard frei auf Hechenrieder zufahren – er versenkte den Puck zum 2:0 (21.). Gleich darauf ein Lichtblick: Peiting nutzte die Bad Tölzer Unterzahlschwäche aus; Marco Habermann verkürzte im Powerplay auf 1:2 (22.). Als der ECP gerade eine Unterzahl überstanden hatte, kassierte er etwas unglücklich durch Engel das 1:3 (25.). Die „Löwen“ blieben am Drücker und stürzten die Peitinger mehrfach in große Nöte. Erneut Engel sorgte fürs 4:1 (31.) der Gäste. Ein Doppelpack von Tyler McPhee-Ward (36., 39.) bedeutete die Bad Tölzer 6:1-Führung.

Im Schlussdrittel hütete Konrad Fiedler das Peitinger Tor. Spannend wurde es letztlich nicht mehr. Die Bad Tölzer ließen die Hausherren nicht mehr groß zur Entfaltung kommen, lieferten hingegen selbst noch den ein und anderen vielversprechenden Angriff ab. Auf Peitinger Seite scheiterte Andreas Feuerecker mit einem Schuss (54.), gleich darauf landete der von David Miller abgefälschte Puck am Pfosten (55.). Kurz danach gab es die schon erwähnte Raufeinlage zwischen Brassard und Eichstadt, bei der der Peitinger die Oberhand behielt. In der darauffolgenden Überzahl für den ECP verpasste David Diebolder knapp einen zweiten Treffer.

Statistik:

EC Peiting 1

Tölzer Löwen 6

1. Drittel: 0:1 (8:52) Eichstadt (Gollenbeck, Engel). 2. Drittel: 0:2 (20:44) Huard (McPhee-Ward, Hörmann), 1:2 (21:42) Habermann (Heger, Feuerecker/5-4), 1:3 (24:21) Engel (Brandl, Eichstadt), 1:4 (30:07) Engel (Brandl, Sturm), 1:5 (35:49) McPhee-Ward (Huard, Eichstadt/5-4), 1:6 (38:10) McPhee-Ward (Huard/4-4). 3. Drittel: keine Tore. Strafminuten: Peiting 19, Bad Tölz 15. Schiedsrichter: Haas, Wohlgemuth. Zuschauer: 1116.