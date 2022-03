Die Spannung steigt im Kampf um Platz sechs

Von: Paul Hopp

Schmerzhafter Abend: Peitings Lukas Motloch (re.) wird hart von Riessersees Moritz Israel gecheckt. Obendrein verlor der EC Peiting das Derby mit 0:3. © Andreas Mayr

Im Kampf um den direkten Play-off-Einzug wird es immer spannender. Eine Rolle spielt dabei das Ergebnis des Auswärtsspiels des EC Peiting beim SC Riessersee.

Peiting – Der Kampf um den direkten Einzug in die Play-offs in der Oberliga nimmt an Spannung zu – zum Leidwesen des EC Peiting. Am Dienstagabend verlor die Mannschaft von Coach Anton Saal beim SC Riessersee mit 0:3. Die Garmisch-Partenkirchener haben damit, neben Höchstadt, nun auch wieder Chancen, den ECP vom sechsten Platz zu verdrängen.

Riessersee „wollte den Sieg mehr“, sagte Saal nach der Partie. Die Gastgeber seien „aggressiver und in den Zweikämpfen präsenter“ gewesen. SCR-Coach Pat Cortina zeigte sich „überrascht von der Energie“, welche sein Team an den Tag legte. Für Riessersee war es das vierte Spiel binnen acht Tagen.

Während der ersten Drittelpause dröhnte der Faith-no-More-Klassiker „Epic“ aus den Lautsprechern des Olympia-Eissport-Zentrums. Wirklich episch-monumental war der Derby-Auftakt nicht gewesen, aber doch sehr unterhaltsam und gut anzuschauen. Denn vor beiden Toren rührte sich einiges. Die ersten Offensivaktionen verzeichneten die mit drei Sturmreihen angetretenen Peitinger – erst durch Nardo Nagtzaam, dann durch Maximilian Söll. Doch schon bald hatte Riessersee in die Spur gefunden. Den ersten Warnschuss von Michael Knaub hielt Florian Hechenrieder noch. Bei der zweiten Aktion war der ECP-Torwart geschlagen: Felix Linden netzte aus spitzem Winkel gekonnt zum 1:0 ein (4.).

Beim SC Riessersee treffen zwei Verteidiger

In der Folge hatte Hechenrieder gut zu tun: Der SCR (mit vier Sturmreihen am Start) nahm seinen Kasten ordentlich unter Beschuss. Der ECP überstand diese kritische Phase inklusive eines Unterzahlspiels. Urplötzlich dann eine Riesenchance für die Gäste, doch Marco Habermann scheiterte am starken Torwart Michael Böhm (14.). In der Folge gab’s Möglichkeiten hüben wie drüben. Beim ECP verpassten Nagtzaam (15.) und Ty Morris (18.) knapp einen Treffer. Beim einzigen ECP-Powerplay im ersten Drittel lag der Puck einmal frei vor der Linie – SCR-Verteidiger Simon Mayr, ein Obersöcheringer, klärte die Situation.

Viele Peitinger Chancen im Powerplay

Intensiv geführt wurde die Partie auch im Mitteldrittel. Zunächst ergaben sich, aufgrund guter Defensivarbeit, nur wenige Chancen. Als SCR-Aktivposten Robin Soudek auf die Strafbank musste (28.), lag der Peitinger Ausgleich mehrmals in der Luft. Dominic Krabbat (bei einem Abpraller), Lukas Motloch (mit einem Pfostenschuss) und Nagtzaam (aus der Distanz) waren knapp dran an einem Treffer. Als die Gastgeber wieder komplett waren, ermöglichte ein schlampiger Pass von Florian Vollmer Krabbat eine Riesenchance, die aber Keeper Böhm vereitelte. Der Spannungsfaktor blieb in der Folge hoch, weil beide Teams zu weiteren Chancen kamen. ECP-Keeper Hechenrieder reagierte stark gegen Elias Lindner, Soudek und Luca Alavena.

Das Schlussdrittel begann mit einer kalten Dusche für Peiting: Einen schnellen Gegenzug schloss Riessersee mit dem 2:0 ab (43.). Erneut war ein Verteidiger erfolgreich; diesmal hieß der Schütze Alexandre Perron-Fontaine. Danach behielten die Gastgeber die größeren Spielanteile und hielten den ECP vom eigenen Tor fern. Linden hatte die Möglichkeit aufs dritte Tor, aber Hechenrieder war zur Stelle (46.). Peiting kam nur mehr sporadisch zu Chancen. Simon Maier kam beim Querpass von Morris zu spät (48.), den Schuss von Christoph Frankenberg hielt Keeper Böhm (49.).

Riessersee hielt danach geschickt die Scheibe und nahm so Zeit von der Uhr. Peiting hatte derweil auch Pech: Florian Stauder scheiterte gleich zweimal am Torwart (54.). Kurz vor Schluss noch eine Strafzeit gegen Riessersee (59.). Peiting nahm dabei zusätzlich den Torwart für einen Feldspieler vom Eis. Erst hatte Morris eine gute Chance, danach unterlief ihm ein Fehler. Soudek nutzte den Fauxpas zum 3:0 (60.). Für Riessersee war es der vierte Sieg in Folge.

Statistik: 1. Drittel: 1:0 (3:47) Linden (Knaub). 2. Drittel: keine Tore. 3. Drittel: 2:0 (42:42) Perron-Fontaine (Ehliz, Cimmerman), 3:0 (59:31) Soudek (4-6/empty-net). Strafminuten: Riessersee 6, Peiting 4. Schiedsrichter: Erdle, Haas. Zuschauer: 553.