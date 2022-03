EC Peiting: Rückschlag im Kampf um Platz sechs

Von: Paul Hopp

Die Aktionen auf dem Eis fallen derzeit schwer: Verteidiger Maximilian Söll (vo.), Keeper Florian Hechenrieder (l.) und Shane Heffernan (hi.) zogen gestern gegen Robin Soudek und den SC Riessersee – nach dem 0:3 am Dienstag – erneut den Kürzeren. © Andreas Mayr

Ausgerechnet jetzt läuft es nicht: Der EC Peiting verlor das Oberliga-Derby am Freitagabend gegen den SC Riessersee. Dabei verlief der Start absolut vielversprechend.

Peiting – Jetzt wird es richtig eng im Kampf um die direkte Teilnahme an den Play-offs: Durch die 4:5-Heimniederlage am Freitagabend gegen den SC Riessersee verlor der EC Peiting gegenüber den Konkurrenten, die auch den sechsten Platz in der Oberliga Süd im Blick haben, an Boden. „Wir waren nicht schlecht, vielleicht ein bisserl ängstlich“, sagte ECP-Trainer Anton Saal. Wie so oft, wenn es im Sport nicht läuft, ist der Kopf das Problem. „Das Selbstverständnis fehlt“, so Saal. Er will nun versuchen, die Spieler in Gesprächen wieder aufzurichten.

Der Start verlief vielversprechend: Nach nur 33 Sekunden kassierte Riessersee eine Strafzeit. Im Powerplay machte Peiting viel Druck. Ty Morris und Shane Heffernan verpassten nur knapp einen Treffer. Danach übernahm jedoch der SCR die Initiative, auch, weil er oft recht unbedrängt in die Verteidigungszone der Gastgeber einfahren konnte. Das spielerische Übergewicht führte zu mehreren Chancen. Peitings Torwart Florian Hechenrieder musste mal wieder sein Können zeigen, was er verlässlich tat. An den insgesamt drei Gegentreffern im ersten Drittel hatte er keine Schuld.

Rückkehrer Thomas Heger trifft zweimal

Beim 0:1 (6.) durch Anton Radu setzte sich der SCR-Stürmer gegen zwei Verteidiger durch. Dem 0:2 (10.) gingen Abstimmungsprobleme in der ECP-Defensive voraus – Tobias Kircher traf. In Überzahl verkürzte Peiting auf 1:2 (18.); Marco Habermann lenkte den Schuss von Andreas Feuerecker ab. Peiting schien wieder in der Spur, Tim Rohrbach zog zweimal gefährlich ab. Dann bremste eine Strafzeit den ECP aus – Riessersee kam durch Michael Knaub zum 3:1 (20.).

Im Mitteldrittel ging der ECP deutlich körperbetonter zu Werke. Das Duell auf dem Eis nahm an Tempo zu und hatte nun endlich echten Derbycharakter. Einen vom SCR abgefälschten Rohrbach-Schuss nutzte Thomas Heger zum 2:3 (22.). Der Stürmer mit der Nummer 24 hatte zuletzt – auch wegen einer Corona-Infektion – lange pausieren müssen. Seinen Vertrag hat Heger für die nächste Saison schon verlängert, wie am Rande der Partie bekannt wurde. „Thomas ist wichtig für uns“, betonte Saal.

EC peiting mit vielen Chancen im Mitteldrittel

Riessersee antwortete nach dem Gegentor prompt: Marlon Wolf zog aus der eigenen Zone los, wurde nicht gestört und traf zum 4:2 (23.). Im weiteren Verlauf erspielte sich Peiting viele Möglichkeiten. Nardo Nagtzaam verfehlte das Tor knapp (23.), Dominic Krabbat scheiterte völlig frei an SCR-Keeper Michael Böhm (24.) und Heger schoss übers leere Tor (25.). SCR-Keeper Böhm hatte schon beim 0:3 am Dienstag den ECP zur Verzweiflung getrieben. In Überzahl war der ECP danach auch mehrere Male nah dran an einem Tor; Habermann scheiterte gar am Pfosten (28.). Lukas Gohlke sorgte dafür, dass Peiting nicht völlig unbelohnt blieb: Einen Pass von Heffernan verwertete er zum 3:4 (32.). „Wir müssen derzeit viel arbeiten für ein Tor“, sagte ECP-Coach Saal.

Nach einem weiteren ECP-Powerplay konnte sich Riessersee wieder etwas befreien. In der Schlussminute des Mittelabschnitts scheiterte Moritz Israel am überragend reagierenden Hechenrieder. Acht Sekunden vor der Sirene traf Bastian Eckl dann doch zum 5:3. Man habe zu wichtigen Zeitpunkten Tore geschossen, sagte SCR-Trainer Pat Cortina.

Im Schlussdrittel hielt sich Peiting oft in der Angriffszone auf, doch die zündenden Ideen fehlten. Auch in Überzahl lief nicht viel zusammen. Im Powerplay „waren wir zu schlampig bei den Pässen“, kritisierte Saal. Eine Peitinger Strafzeit (54.) verschaffte dem SCR, der zahlreiche Icings produzierte, zusätzlich Luft. Peiting kam in der Schlussphase noch einmal ins Powerplay (56.) und nahm schon frühzeitig den Torwart vom Eis. Die Zeit lief aber immer mehr gegen den ECP. Hegers Tor zum 4:5 (60.) ließ kurz Hoffnung auf einen Ausgleich aufkommen, doch der SC Riessersee brachte mit vereinten Kräften seinen fünften Sieg in Folge über die Zeit.

Statistik: 1. Drittel: 0:1 (5:08) Radu (Seidl, Lindner), 0:2 (9:56) Kircher (Israel, Linden), 1:2 (17:03) Habermann (Feuerecker, Morris/5-4), 1:3 (19:08) Knaub (Mayr, Soudek/5-4). 2. Drittel: 2:3 (21:46) Heger (Morris, Rohrbach), 2:4 (22:25) Wolf (Ehliz, Cimmerman), 3:4 (31:12) Gohlke (Heffernan, Heger), 3:5 (39:52) Eckl (Lindner, Mayr). 3. Drittel: 4:5 (59:00) Heger (Morris, Heffernan/6-5). Strafminuten: Peiting 4, Riessersee 12. Schiedsrichter: Erdle, Gossmann; Jung, Pletzer. Zuschauer: 598.