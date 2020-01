EC Peiting erlebt Zwölf-Sekunden-Drama im Oberliga-Derby

Ein packendes Duell lieferten sich die Peitinger (im weißen Trikot Thomas Heger) mit dem SC Riessersee am Freitagabend.

Eishockey: Oberliga

von Andreas Mayr schließen

Tolle Kulisse, packendes Spiel - nur das Ergebnis stimmte nicht. Der EC Peiting kassierte am Freitagabend in der Oberliga gegen den SC Riessersee eine besonders bittere Niederlage.

Garmisch-Partenkirchen - Diese Neujahrsspiele in Garmisch-Partenkirchen umgibt seit jeher eine eigenartige Magie. Die Touristen fluten das Stadion, zaubern eine besondere Atmosphäre herauf, die verrückte Dinge passieren lässt: Der SC Riessersee holt Rückstände auf, schlägt übermächtige Gegner oder schießt Tore zu den unmöglichsten Zeitpunkten. Einer dieser magischen Momente ist nun dem EC Peiting zum Verhängnis geworden. 11,5 Sekunden vor Ende – das zeigte die Stadionuhr genau an – erzielte Victor Östling vor über 2500 Zuschauern das 3:2-Siegtor.

EC Peiting: SCR-Siegtor 11,5 Sekunden vor Schluss

Der ECP fuhr wieder als geschlagenes Team nach Hause, diesmal gar ohne Punkt, obwohl er schon wieder nicht die schlechtere Mannschaft war. Wenn man sich denn etwas für das neue Jahr wünschen darf, dann doch bitte ein Play-off-Duell der beiden Klubs. Im dritten Spiel in Folge begegneten sie sich auf Augenhöhe, ganz egal, wie gut die Teams aufgestellt sind. Sie haben sich in den schlimmsten Personalnöten duelliert oder, wie am Freitag, nun auch mit schlagkräftigen Truppen. Festzuhalten bleibt, dass Kleinigkeiten entscheiden, wie der geniale Moment von SCR-Kapitän Florian Vollmer, der den freien Östling auf der Gegenseite sah. Florian Hechenrieder, der ECP-Torwart, hechtete nach dem Puck. Er fing ihn nicht mehr. Danach knallte er seinen Schläger aus Wut gegen das Torgestänge.

EC Peiting: Krabbat und Morris treffen

Jeder Abschnitt war eine Geschichte für sich. Den ersten begann Peiting wie beinahe jedes Auswärtsteam in Garmisch-Partenkirchen: vorsichtig und immer mit einem Auge für Konter. Mit viel Glück (Pfosten SCR, starke Paraden, nur ein Gegentor) überstanden die Gäste die gute SCR-Phase und glichen durch Dominic Krabbat (nach zauberhafter Nardo-Nagtzaam-Vorlage) aus. Im zweiten Drittel hinterließ Peiting den besseren Eindruck. Im Fangnetz, das schon die Stürmer der Gäste bildeten, landeten viele Pässe der Werdenfelser, was zu vielen ECP-Chancen führte. Allerdings rutschte nur Ty Morris’ Schuss (21.) unter SCR-Goalie Daniel Allavena durch. Peiting verpasste es, weitere Treffer nachzulegen. So bereitete der 2:2-Ausgleich von Uli Maurer (36.) einen perfekten letzten Durchgang vor.

Ein perfekt inszeniertes Derby war das. Auch Schiedsrichter Robert Paule half mit. Der Ex-Profi pfiff wenig, worüber man sich streiten kann, er legte dasselbe Maß bei beiden Klubs an. Seine legere Linie sorgte für einige hitzige Szenen. Die Zuschauer stiegen ein, was wiederum den Schlagabtausch auf dem Eis intensivierte. Praktisch in jedem Wechsel hatte einer der beiden Kontrahenten eine Chancen auf den Siegtreffer. Riessersee traf zum dritten Mal den Pfosten, Nagtzaam verfehlte nach einem Ausflug von Allavena das leere Gehäuse. Einen Punkt hätten beide Teams verdient gehabt. Doch im entscheidenden Moment gewährte der ECP seinem Gegner zu viel Platz und verlor auf die schmerzhafteste Weise ein Derby.

