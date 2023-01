„Eine Kopfsache“: EC Peiting werden nach Gegentreffer die Beine schwer

Von: Paul Hopp

Brachte den ECP in Führung: Niklas Greil (2.v.l.; hier eine Archivaufnahme) traf am Sonntagabend in Lindau zum 3:2. © Roland Halmel

Nicht nach Wunsch ist für den EC Peiting die Partie beim EV Lindau verlaufen. Dabei machte das Team aus einem Rückstand eine Führung und überstand eine lange Unterzahl.

Lindau – Fahrten an den Bodensee sind für den EC Peiting in dieser Saison kein Quell der Freude: Nach dem 1:8 im Oktober setzte es im zweiten Auswärtsspiel bei den „Islanders“ des EV Lindau am Sonntagabend eine 3:6-Niederlage. Wie schon zuletzt war der ECP dezimiert, nur 16 Feldspieler standen zur Verfügung. Zu den Ausfällen zählte auch Marco Habermann, der gegen Rosenheim eine Handverletzung erlitten hatte.

Die „Islanders“ hatten den besseren Beginn. Nur kurz nach einer Chance für Loris Walter (3.) wurde Ace Cowans bestens freigespielt – der US-Amerikaner überwand ECP-Keeper Florian Hechenrieder zum 1:0 (4.). Mehrere Lindauer Strafzeiten brachten den ECP ins Spiel. Bei doppelter Überzahl traf zuerst Thomas Heger die Latte, gleich darauf erzielte Felix Brassard das 1:1 (9.). Peiting blieb am Drücker und hatte in der Folge – in Überzahl und bei numerischem Gleichstand – weitere Chancen. Allmählich befreiten sich die Lindauer; in einer guten Phase der Gastgeber erzielte Patrick Raaf-Effertz mit seinem zweiten Saisontor das 2:1 (18.). 36 Sekunden vor der Drittelpause sorgte Heger für ein technisches Schmankerl: Mit der Schlägerrückseite schlenzte er den Puck hoch an EVL-Keeper Dominik Hattler vorbei zum 2:2 ins Netz.

Im Mitteldrittel hatten die Lindauer zunächst mehr Scheibenbesitz und mehr Schüsse, ohne dass es aber richtig gefährlich wurde. Nach zwei wirklich guten Aktionen der „Islanders“ (29., 30.) war Peiting da. Erst scheiterte Manuel Bartsch mit einem verdeckten Schuss. Gleich darauf traf Niklas Greil zur 3:2-Führung (31.), wobei der Puck etwas glücklich zum Schützen gekommen war. Auf der Gegenseite hatten auch die Lindauer sogenanntes Scheibenglück – Cowans traf so im Powerplay zum 3:3-Ausgleich (38.). Bitter für den ECP: Kurz vor dem Drittelende checkte Brassard Lindaus Alexander Dosch an der Bande hart, dafür gab es eine Fünfminutenstrafe.

EC Peiting kommt nach 0:1 und 1:2 zurück

Die Unterzahl überstanden die Peitinger relativ problemlos, dank eines guten Penaltykillings und eines sicheren Hechenrieder. Im Anschluss eine Riesenchance für die ECP-Reihe um David Miller, der Puck touchierte dabei den Pfosten. Auf der Gegenseite kam Raaf-Effertz frei vor dem Tor an den Puck und traf zum Lindauer 4:3 (46.). In der Folge ging es hin und her, allerdings waren die „Islanders“ zwingender. Dann gelang auch Unmögliches: Cowans schoss, der Puck prallte an Hechenrieders Visier und flog im hohen Bogen davon. Der Lindauer setzt nach, nahm die Scheibe direkt aus der Luft – es stand 5:3 (53.). Andreas Farny machte mit dem 6:3 (57.) den Sack zu.

ECP-Trainer Anton Saal sprach in der Pressekonferenz von einem „über 60 Minuten gesehen verdienten Sieg“ der Lindauer. EVL-Coach John Sicinski (früher als Spieler und Coach beim ECP) wies daraufhin, dass es „im Spiel immer wieder Phasen gab, in denen sich das Spiel in Peitings Richtung hätte drehen können“. Nach dem 4:3 allerdings „haben wir es clever gespielt“.

Für Peitings Trainer Saal war auch die überstandene Fünfminutenstrafe ein Knackpunkt. „Da haben wir wohl alle gedacht: Jetzt haben wir die Unterzahl überstanden, jetzt machen wir es dann.“ Das Gegentor zum 3:4 kam da denkbar ungünstig, danach wurden die Beine schwer. Für Saal „eine Kopfsache“. In der letzten Viertelstunde „hatten wir vielleicht noch zwei Chancen“. Saal betonte: „Lindau hat eine gute Mannschaft.“ PAUL HOPP

Statistik:

EV Lindau 6

EC Peiting 3

1. Drittel: 1:0 (3:18) Cowans (Pacheco), 1:1 (8:23) Brassard (Heger, Feuerecker/5-3), 2:1 (17:16) Raaf-Effertz (Cowans, Hofmann), 2:2 (19:24) Heger (Diebolder, Brassard). 2. Drittel: 2:3 (30:41) Greil (Payeur, Miller), 3:3 (37:41) Cowans (Farny, Hofmann/5-4). 3. Drittel: 4:3 (45:46) Raaf-Effertz (Schneider, Hofmann), 5:3 (52:17 Cowans (Lüsch, Bergen), 6:3 (56:50) Farny (Biberger, Cowans). Strafminuten: Lindau 4, Peiting 9. Schiedsrichter: Votler; Singaitis. Zuschauer: 445.