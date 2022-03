Zu wenig Ertrag im Powerplay: EC Peiting verliert zum Play-off-Start

Von: Paul Hopp

Peitings Louis Postel (links) im Duell mit Halles Tatu Vihavainen im ersten Play-off-Spiel zwischen dem ECP und den gastgebenden „Saale Bulls“. © Objektfoto/Volker Ballasch

Der EC Peiting hat zum Start in die Play-offs der Oberliga verloren. Beim Auswärtsspiel gegen die „Saale Bulls Halle“ hatten die Oberbayern im Powerplay so ihre Probleme.

Halle – Geht’s gegen Teams aus dem Freistaat, dann machen Fans offenbar keinen Unterschied zwischen Fußballern und Eishockeyspielern. „Zieht den Bayern die Lederhosen aus“, schallte es vor der Partie durch den „Eisdom“ in Halle. Nun ja, wirklich düpiert wurde der EC Peiting im ersten Play-off-Spiel des Oberliga-Achtelfinales nicht. Allerdings stand am Ende eine 1:4-Niederlage bei den „Saale Bulls Halle“. Eine Rolle dabei spielte eine mäßige Ausbeute in Überzahl: Aus sieben Powerplay-Situationen, dabei gab‘s auch zweimal eine doppelte Überzahl, gelang nur ein Tor.

Die ersten Minuten waren beide Teams damit beschäftigt, sich zu finden. Die Peitinger hatten aber gleich einige gute Aktionen. Da war Ty Morris, der sich sofort im Play-off-Modus befand und in der gegnerischen Zone gleich mal zwei Gegner zur Seite räumte, ehe ihm dann doch der Puck im letzten Moment vom Schläger gestochert wurde. Nur knapp scheiterte Nardo Nagtzaam: Der ECP hatte einen Scheibenverlust der Gastgeber provoziert – der Topscorer eilte aufs Tor zu, doch „Bulls“-Keeper Jakub Urbisch fuhr den Schläger aus und rettete so (6.). Danach sorgte ein Schuss von Louis Postel für Gefahr (11.).

EC Peiting beginnt vielversprechend

Den nervös beginnenden „Saale Bulls“ half schließlich eine Strafzeit gegen Peiting (14.). Das Überzahlspiel ist schließlich eine Stärke des Nord-Meisters. Prompt traf Halle durch Lukas Valasek zum 1:0 (15.), wobei Topscorer Tatu Vihavainen mit einer starken Vorarbeit aus der eigenen Zone heraus glänzte. Der Treffer gab den Gastgebern Auftrieb. Nach einer Drangphase der „Bulls“ erhöhte Michael Fomin auf 2:0 (17.). Pech in dieser Szene für Lukas Gohlke: Der Peitinger hatte den Schläger schon am Puck, konnte den Abschluss aber nicht mehr verhindern.

An ihm lag’s nicht: Peitings Ty Morris (re.) zeigte im Play-off-Spiel gegen die „Saale Bulls Halle“ (links Topscorer Tatu Vihavainen) eine starke Leistung. © Volker Ballasch

Im Mitteldrittel waren die Hallenser sofort zur Stelle. Einen krassen Fehler der Peitinger im Spielaufbau nutzten die „Bulls“ eiskalt: Die Zwei-zu-eins-Situation verwertete Jonas Niemelä zum 3:0 (23.). Gleich darauf hatte der Finne zwei weitere Topchancen, wobei einmal ECP-Keeper Florian Hechenrieder bärenstark reagierte. Als danach Peiting erstmals in Überzahl war, traf Shane Heffernan sogleich zum 1:3 (28.). Nur wenig später hatte der ECP einen Mann weniger auf dem Eis – Halles Roman Pfennings lenkte den Puck zum 4:1 (32.) ab. Es gab einige Diskussionen – Schlittschuhtor oder nicht? –, doch die Schiedsrichter gaben den Treffer.

Halle im Mitteldrittel rund neun Minuten in Unterzahl

In der Folge leisteten sich die Gastgeber mehrere, zum Teil unnötige Strafzeiten. Fast neun Minuten war der ECP in Überzahl – zweimal rund eine halbe Minute sogar mit zwei Mann mehr auf dem Eis. Allerdings: Ein Treffer wollte trotz einiger guter Aktionen nicht gelingen. Angesichts der vielen Strafen im Mittelabschnitt (14 Minuten für Halle, sechs für Peiting) „war es schwer, in einen Rhythmus zu kommen“, sagte ECP-Kapitän Andreas Feuerecker im Pauseninterview bei „Sprade TV“.

Die ersten 75 Sekunden im letzten Drittel war der ECP noch in Überzahl, doch auch da gelang kein Treffer. Peiting gab noch längst nicht auf. Einen starken Pass von Morris vors Tor konnte Thomas Heger nicht nutzen (44.). Kurz darauf überstand Peiting ein Unterzahlspiel (46.). Die Partie blieb umkämpft, klare Offensivaktionen waren aber nur mehr Mangelware. Ganz im Play-off-Style tauschten die Spieler beider Mannschaften immer wieder verbale „Nettigkeiten“ aus. Feuerecker schoss nur knapp vorbei (50.). Peiting kam nochmals in Überzahl (56.), doch einmal mehr sprang nichts Zählbares heraus. Heffernan scheiterte bei einem Alleingang (58.) – es war die letzte gefährliche Aktion der Gäste.

Am Sonntag, 20. März, steht die zweite Play-off-Partie in Peiting an. Beginn ist um 18 Uhr.

Weitere Ergebnisse vom Freitagabend:

Hannover Scorpions vs. SC Riessersee - n.V. 3:4

Tilburg Trappers vs. Höchstadter EC - 4:1

Hannover Indians vs. Deggendorfer SC - n.V. 1:2

Blue Devils Weiden vs. Black Dragons Erfurt - 3:0

Memmingen Indians vs. Herner EV - 10:3

Starbulls Rosenheim - Crocodiles Hamburg - 4:2

Eisbären Regensburg - Icefighters Leipzig - n.V. 4:5

Statistik: 1. Drittel: 1:0 (14:07) Valasek (Vihavainen, Sturm/5-4), 2:0 (16:50) Fomin (Niemelä, Vihavainen). 2. Drittel: 3:0 (22:20) Niemelä (Vihavainen), 3:1 (27:28) Heffernan (Heger, Stauder/5-4), 4:1 (31:24) Pfennings (Gollenbeck, Hildebrand/5-4). 3. Drittel: keine Tore. Strafminuten: Halle 18, Peiting 14. Schiedsrichter: Berger, Simankov. Zuschauer: 808.

