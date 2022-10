Hochkarätige Gegner in Serie für den EC Peiting

Von: Roland Halmel

Teilen

Das letzte Duell liegt schon länger zurück: Die „Tölzer Löwen“ und der EC Peiting trafen letztmals in der Saison 2016/2017 in der Oberliga aufeinander. Das Foto entstand im Januar 2016 und zeigt Bad Tölz’ Maxi Kammerer (vorn) und Peitings Anton Saal, der mittlerweile als Coach fungiert. © Oliver Rabuser

Da kommt ganz schon was auf den EC Peiting zu: Nach dem Duell mit den „Tölzer Löwen“ geht es für den ECP in der Oberliga zu den „Blue Devils Weiden“.

Peiting – Eine schwere Aufgabe nach der anderen wartet in der Oberliga Süd auf den EC Peiting. Am vergangenen Sonntag ging es gegen den SC Riessersee, am heutigen Freitag (20 Uhr) steht das Duell zu Hause mit den „Tölzer Löwen“ an und am Sonntag (18 Uhr) geht es zu den „Blue Devils Weiden“. Der Spielplan serviert dem ECP damit drei Hochkaräter in Folge.

Gegen den DEL2-Absteiger aus Bad Tölz laden die Peitinger zu ihrem Sponsorenfest, deshalb beginnt die Partie auch eine halbe Stunde später als die sonstigen Heimspiele. „Die ,Löwen‘ haben eine sehr kompakte Mannschaft mit einer sehr guten ersten Reihe“, hat ECP-Coach Anton Saal beim Videostudium des Gegners erkannt. Bei der Truppe aus dem Isarwinkel hat sich nach dem Abschied aus der DEL2 nach fünf Jahren auf und neben dem Eis einiges getan.

EC Peiting erwartet Tölzer Löwen zum Oberliga-Derby

Mit Ryan Foster gibt es einen neuen Trainer, und nachdem insgesamt 16 Spieler die Mannschaft verlassen haben, holten die Kurstädter, bei denen seit Januar der frühere SCR-Boss Ralph Bader als Geschäftsführer das Sagen hat, zehn Neuzugänge. Bei den Kontingentstellen setzen die Löwen auf einen US-Boy und zwei Kanadier, die allesamt neu im Isarwinkel sind. Die beiden kanadischen Stürmer Tyler Ward und Nick Huard bilden zusammen mit Ludwig Nirschl, der aus Memmingen kam, die brandgefährliche erste „Löwen“-Reihe, die die Peitinger besonders im Auge haben sollten. Ward, Huard und Nirschl haben jeweils acht Scorerpunkte geholt – zusammen hat das Trio zehn Tore erzielt. „Das wird eine extrem schwere Aufgabe“, sagt Saal, der hofft, dass beim Derby die 1000er-Marke in Sachen „Zuschauer“ geknackt wird. „Das hätte sich die Mannschaft nach den guten Leistungen auch verdient“, sagt der ECP-Coach.

Die letzten Duelle beider Teams in der Oberliga liegen schon einige Jahre zurück. In der Saison 2016/1017 traf der ECP gleich sechsmal auf Bad Tölz. Die Bilanz war damals gegen den späteren Meister mit sechs Niederlagen eher unerfreulich.

Auch gegen die „Blue Devils Weiden“ ist der bis dato letzte Sieg schon einige Zeit her. Im Februar 2020 gewannen die Peitinger zu Hause mit 5:2. Danach folgten fünf Niederlagen gegen den amtierenden Meister der Oberliga Süd, der letztlich aber den Aufstieg in die DEL2 verpasste. Das will die Mannschaft vom ehemaligen ECP-Trainer Sebastian Buchwieser in dieser Saison nachholen. Dafür haben sich die Oberpfälzer acht neue Spieler geholt, darunter Peitings Topscorer Nardo Nagtzaam. Der Deutsch-Holländer war zuletzt verletzt und wird wohl gegen seinen alten Verein nicht spielen können. „Der Ausfall ist für Weiden aber kein Problem, die haben deshalb immer noch vier starke Reihen“, hat Saal trotzdem größten Respekt vor den Gastgebern, die für ihn zu den heißesten Titelanwärtern in dieser Saison zählen.

Schongau-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Schongau – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

„Um da etwas holen zu können, muss alles passen“, sagt Saal, der eine Überraschung dennoch nicht ausschließen will. Damit sie gelingen kann, darf sich sein Team keine Fehler erlauben, darüber hinaus muss die Arbeit in den Special-Teams, also bei Über- und Unterzahl, funktionieren. „Unterzahl war im letzten Jahr unsere Stärke, da müssen wir wieder hinkommen“, sieht Saal beim Penaltykilling noch deutlich Luft nach oben.

Unter der Woche war bei seiner Truppe zwar der eine oder andere Spieler angeschlagen oder krank. Bis zum ersten Bully am Freitag hofft er aber, auf den kompletten Kader zurückgreifen zu können. Und der ist zuletzt sogar noch etwas größer geworden. Marco Niewollik vom DNL-Team des Augsburger EV kann mit einer Förderlizenz für den ECP spielen. Der 18-jährige Stürmer debütierte vor einer Woche in Memmingen. „Marco ist ein sehr talentierter Spieler, der bei uns ein paar Spiele bekommen wird. Der Hintergedanke dabei ist, wenn wir irgendwann mal Personalsorgen haben sollten, dass wir dann breiter aufgestellt sind“, erklärt Saal.