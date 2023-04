EC Peiting arbeitet fleißig am Kader: Ein unermüdlicher Kämpfer bleibt

Von: Roland Halmel

Teilen

Verlängerte gleich um zwei Jahre: Lukas Gohlke ist in Peiting zu einem Leistungsträger geworden. © Roland Halmel

Der EC Peiting stellt den Kader für die kommende Saison in der Eishockey-Oberliga zusammen. Zuletzt hieß es dabei „Zwei gehen, einer bleibt“.

Peiting – Der EC Peiting arbeitet weiter fleißig an der Zusammenstellung der Mannschaft für die kommende Oberliga-Saison. Vor der Saisonabschlussfeier am heutigen Freitag in der Stadiongaststätte „M23“ (20 Uhr) gab der ECP zwei Abgänge bekannt.

David Miller und Quirin Spies werden künftig nicht mehr für die Peitinger spielen. „Beide sind gute Burschen und sie haben immer alles gegeben, deshalb ist es auch schade“, urteilte ECP-Coach Anton Saal.

Miller und Spies wechseln den Verein

Der Kanadier Miller, der vor der Saison von den Ryerson Rams aus Toronto ins Oberland gekommen war, stand für die Peitinger 46-Mal auf dem Eis. Der 26-jährige Stürmer kam dabei auf 16 Tore und 20 Vorlagen. „David ist ein guter Bully-Spieler, aber auf seiner Position wollen wir uns noch besser aufstellen“, berichtete Saal. Daher hat der Verein Miller auch keinen neuen Vertrag anboten.

Abschied nach nur einem Jahr: Der Kanadier David Miller bekommt beim ECP keinen Vertrag mehr. © Roland Halmel

Gleiches gilt auch für Spies, der mit einer Förderlizenz aus Regensburg ausgestattet, in Peiting spielte. Nachdem der Vertrag des 20 Jahre alten Stürmer beim Zweitligisten aus der Oberpfalz nicht verlängert worden war, stand zur Debatte, ob der ECP Spies, der 43 Partien für die Oberbayern bestritt (4 Tore/7 Assist) selbst verpflichtet. Aufgrund der Leistungsschwankungen des Angreifers sahen die Peitinger aber davon ab.

Auch das ist interessant: Bei der bayerischen Langstaffel-Meisterschaft gab es Gold-Medaillen für drei Athleten aus dem Landkreis. Skilangläufer Ludwig Höfler gelang bei der Masters-WM in Seefeld ein echter Silber-Coup.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

Lukas Gohlke bleibt beim EC Peiting

Zuletzt gab es aber auch gute Nachrichten. Lukas Gohlke bleibt beim ECP – und das gleich für weitere zwei Jahre. „Lukas hat mehr Verantwortung übernommen, auch in der Kabine, und er hat das in der letzten Saison gut gemacht“, lobte Saal den 28-jährigen Angreifer, der immer mehr in der Rolle eines Leistungsträgers hineinwächst. „Ich bin froh, dass er bleibt“, freut sich Saal über die Verlängerung des unermüdlichen Kämpfers, der sich dadurch auszeichnet, dass er versucht, jeden Schuss zu blocken. Er ist einer derjenigen Akteure, die da hingehen, wo’s weh tut.

(Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.)