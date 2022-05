Füssener Fahrgemeinschaft in Richtung EC Peiting

Von: Roland Halmel

Teilen

Viele strahlende Gesichter gab es bei der Vertragsunterschrift der beiden Peitinger Neuzugänge. Zu sehen sind (von links) Sam Payeur, Teammanager Ty Morris, Marc Besl, ECP-Geschäftsführer Peter Gast und Trainer Anton Saal. © Hans-Helmut Herold

Der Kader des EC Peiting hat Zuwachs erhalten: Nach Sam Payeur hat nun ein weiterer Füssener Spieler seine Zusage gegeben. Zudem wächst die Oberliga Süd an.

Peiting – Spieler von den Nachbarvereinen zu verpflichten, das ist in Eishockeykreisen nichts Ungewöhnliches. Wenn aber gleich die beiden torgefährlichsten Stürmer vom Nachbarrivalen verpflichtet werden, dann ist das schon etwas Besonderes. Der EC Peiting schaffte dieses Kunststück, was beim betroffenen Klub, dem EV Füssen, vermutlich wenig Begeisterung auslöst.

Vom Allgäuer Traditionsverein wechselt nicht nur Sam Payeur, den der ECP schon vor ein paar Wochen als Zugang vermeldete, sondern nun auch noch Marc Besl. „Wir sind froh und glücklich, dass sich Marc für uns entschieden hat“, strahlte ECP-Coach Anton Saal, nachdem sein Wunschspieler zugesagt hatte. „Er ist schnell, technisch gut, kann Überzahl spielen, er ist ein kompletter Oberliga-Stürmer“, zählt Saal die Vorzüge des 23-Jährigen auf, der aus der Nachwuchsschmiede des EVF stammt.

Nach Sam Payeur kommt nun auch Marc Besl zum ECP

Besl, der in Füssen neben Payeur wohnt und somit eine Fahrgemeinschaft mit ihm bilden kann, ging den kompletten Weg der Allgäuer nach dem Oberliga-Rückzug mit – von der Bezirksliga, über die Landes- und Bayernliga bis zurück in die Oberliga. In 237 Spielen für den EV Füssen erzielte er 108 Tore. „Marc ist bei uns als Top-Sechs-Stürmer eingeplant, er wird uns bestimmt weiterhelfen“, hält Saal große Stücke auf den Neuzugang. Der noch junge Spieler passt genau in das Anforderungsprofil der Peitinger, die einen Umbruch mit vielen jüngeren Spielern einläuten wollen.

Ein Stürmer, der nicht in diese Kategorie gezählt hätte, da er mit 39 Jahren deutlich älter ist, erteilte dem EC Peiting indessen eine Absage. Die Peitinger standen bereits kurz vor dem Vertragsabschluss mit Lubor Dibelka, ehe sich der Deutsch-Tscheche entschied, vom DEL2-Absteiger Bad Tölz nicht an die Peitnach, sondern zum SC Riessersee unter die Alpspitze zu wechseln. „Bei dem finanziellen Angebot des SCR konnten wir nicht mithalten“, erklärte Saal.

EHC Klostersee entscheidet sich zu Oberliga-Aufstieg

Unterdessen hat sich der Bayernliga-Meister EHC Klostersee nach mehreren Wochen Bedenkzeit entschieden, tatsächlich in die Oberliga Süd aufzusteigen. „Die Truppe wird in weiten Teilen zusammenbleiben, ist heiß und will sich eine Ligastufe höher beweisen“, erklärte EHC-Präsident Sascha Kaefer. „Wir haben jetzt einen Etat gestemmt, mit dem wir uns alle das Abenteuer Oberliga zutrauen, der aber auch weiterhin eher einem Bayernliga-Budget entspricht und sich schon gar nicht an dem der meisten der künftigen Gegner orientiert.“

Die Grafinger hatten nach der Saison 2015/2016 ihren Rückzug aus der dritthöchsten Spielklasse bekannt gegeben. „Die Oberliga Süd mit den inzwischen überwiegend vollprofessionell agierenden Gegnern ist für uns eine interessante Aufgabe und bestimmt eine große Herausforderung, die sich die Jungs durch eine unvergessliche letzte Saison erarbeitet haben“, sagt EHC-Trainer Dominik Quinlan. Er setzt auf den bestehenden Kader: „Wir haben eine eingespielte Truppe mit vielen Einheimischen, da wird sich nur punktuell was ändern.“

Kritik an Transfergebaren in der Oberliga

Durch die Zusage der Klosterseer ist klar, dass die Oberliga in der kommenden Saison um ein Team auf 13 Mannschaften anwachsen wird. „Unser Ziel war immer, 14 Mannschaften in der Liga zu haben, und da sind jetzt 13 Teams ein weiterer Schritt dazu“, sieht ECP-Geschäftsführer Peter Gast der Ligaerweiterung positiv entgegen, auch wenn eine ungerade Zahl immer wieder spielfreie Teams zur Folge hat.

Schongau-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Schongau – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Alles andere als positiv beurteilt er das aktuelle Transfergeschehen in der dritten Liga, die sich immer mehr vom früheren Gedanken der „Ausbildungsliga“ verabschiedet. „Es ist Wahnsinn, was auf dem Spielermarkt in Sachen ,Gehälter‘ gerade passiert“, sieht Gast die Schere zwischen den kleineren und finanziell nicht so potenten Vereinen und den Klubs mit Etats in Zweitliga-Dimensionen immer größer werden. „Das Leistungsniveau in der Liga wird auseinandergehen“, befürchtet Gast. „Wir beim ECP bleiben auf dem Boden.“ Die Peitinger wollen diese Entwicklung hin zu immer größeren Budgets nicht mitmachen.

Was den Modus für die kommende Saison angeht, favorisiert Gast eine Doppelrunde. „Das wäre im Gegensatz zu einer eineinhalbfach Runde ein gerechtes System“, so Gast. „Wir werden das demnächst bei der Ligatagung besprechen.“ Er rechnet damit, dass dass aufgrund der Aufstockung – neu sind zudem die Tölzer Löwen als Absteiger aus der DEL2, nicht mehr dabei sind die Eisbären Regensburg als Aufsteiger – die Saison etwas früher als zuletzt, das heißt im September, starten wird.