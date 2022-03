Zumindest Nardo Nagtzaam hat Grund zur Freude

Von: Roland Halmel

Gratulation: Nardo Nagtzaam erhielt aus den Händen von Peitings Geschäftsführer Peter Gast vor dem Heimspiel gegen Halle die Auszeichnung zum „Spieler des Jahres“. © Roland Halmel

Die Play-offs sind Geschichte für den EC Peiting. Einen Titel in der Oberliga heimste der Klub dennoch ein - genauer: sein Top-Stürmer Nardo Nagtzaam.

Peiting – Vor zwölf Jahren wurde zuletzt ein Stürmer des EC Peiting zum „Spieler des Jahres“ in der Oberliga Süd gewählt. Lubor Dibelka, der aktuell mit seinen 39 Jahren immer noch in der DEL2 für die Tölzer Löwen spielt, bekam in der Saison 2009/10 diese Auszeichnung, als der ECP Vizemeister der Oberliga wurde.

In der laufenden Saison können sich die Peitinger einen derartigen Erfolg schon jetzt abschminken. Nach der 2:6-Niederlage am vergangenen Dienstag bei den Saale Bulls Halle ist bereits im Achtelfinale der Play-off-Runde Endstation für den ECP. In der Hauptrunde reichte es für das Team von Trainer Anton Saal nur zu Rang acht. Einer, an dem es mit Sicherheit nicht gelegen hat, dass die Peitinger eine nur mäßige Saison gespielt haben, ist Nardo Nagtzaam. Der Holländer wurde von einer Fachjury, bestehend aus Trainern und Journalisten, zum „Spieler der Saison“ in der Oberliga gewählt.

Nardo Nagtzaam zum „Spieler des Jahres“ gewählt

Der 31-Jährige erhielt 131 Stimmen und verwies Chad Bassen (106) von den Blue Devils Weiden sowie Matej Pekr (91) vom ECDC Memmingen bei der Wahl auf die nachfolgenden Plätze. „Klar, jemand muss persönliche Auszeichnungen gewinnen. Aber es ist nie der geehrte Spieler allein. Dahinter steht immer eine ganze Mannschaft, die harte Arbeit aller Jungs. Mein Dank geht ausdrücklich an alle meine Teamkameraden, die Trainer, Betreuer und organisatorisch Tätigen hier beim EC Peiting“, sagte Nagtzaam, nachdem ihm ECP-Geschäftsführer Peter Gast vor dem Heimspiel gegen Halle am vergangenen Sonntag die Auszeichnung überreichte.

Der Niederländer, der trotz der vor einem Monat bestandenen Prüfung immer noch auf seinen deutschen Pass wartet, brachte es in 39 Partien der Hauptrunde auf 67 Punkte. 48 davon waren Assists, was die mannschaftsdienliche Spielweise von Nagtzaam unterstreicht. „Nardo ist Vollblut-Eishockeyspieler, der immer mit gutem Beispiel vorangeht“, lobte ihn Anton Saal. „Er gibt immer Vollgas und er hat sich diese Ehrung verdient“, ergänzte Saal, der wegen der Hängepartie bei der Einbürgerung des Holländers aber auch richtig sauer ist. „Da wurde uns viel versprochen, aber jetzt wartet Nardo, obwohl alle Unterlagen vorliegen, schon über vier Wochen auf den Pass.“ Bei Saal mischt sich einiger Ärger über die langsam mahlende Bürokratie unter die Freude über die Auszeichnung.

Mit Sebastian Buchwieser wurde zudem der letztjährige Coach des EC Peiting, der inzwischen die Blue Devils Weiden betreut, zum „Trainer des Jahres“ gewählt.