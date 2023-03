Niklas Greil, sein Geburtstag und das besondere Play-off-Spiel am Samstag

Dem Gegenspieler meist einen Schritt voraus: Niklas Greil (vo.) ist in der U20 des EC Peiting Topscorer und möchte am Samstag mit dem Team den Finaleinzug in der DNL III Süd perfekt machen. © Andreas Mayr

Niklas Greil hat unlängst seinen 18. Geburtstag gefeiert, dies aber nur verhalten. Denn der Stürmer hat mit der U20 des ECP am Samstag ein Top-Play-off-Spiel vor sich.

Peiting – Für große Partys sind die Play-offs die falsche Zeit. Und so kamen zum 18. Geburtstag von Niklas Greil am Mittwoch nur die besten Freunde. Im Sommer gebe es womöglich eine größere Feier, sagt der Greili, wie ihn Spezl und Mitspieler nennen. Wenn das Eis abgetaut und die Meisterschaft mit der U20 geholt ist. Ein wenig Träumerei darf erlaubt sein.

An diesem Samstag trifft der Peitinger Nachwuchs im entscheidenden dritten Halbfinale der DNL III daheim auf Nürnberg (17.45 Uhr). Die Serie „macht einen Heidenspaß“, sagt Niklas Greil, der Top-Scorer des ECP in der Vorrunde (82 Punkte in 31 Spielen) wie in den Play-offs (sieben Zähler in vier Partien). Der Gewinner tritt im Endspiel gegen Deggendorf an, Erster der Hauptrunde. Verdient, da sind sich alle einig, haben es beide Klubs.

Peitinger U20 will gegen EHC Nürnberg das DNL-III-Finale erreichen

Obwohl es nur die dritte Liga dieser Altersklasse in Deutschland ist, erregt sie Aufmerksamkeit. Das Hockey, das dort gezeigt wird, ist höher anzusiedeln. Auf dem Eis stehen Burschen, nach denen Scouts und Agenten die Finger ausstrecken. Bei Nürnberg ist das Maxim Scholl, Jahrgang 2006 und damit noch in der U17 spielberechtigt.

Für Peiting natürlich Niklas Greil, ein Jahr älter, aber immer noch jüngster von drei Jahrgängen in der U20. Beide sind Nationalspieler in ihrem Jahrgang. Wie ruchlos es auf der Jagd nach diesen Talenten zugeht, hat ECP-Trainer Markus Gleich bei Greils erster Nominierung für das Nationalteam erlebt. Gleich vier Agenten meldeten sich bei ihm und versuchten, an Greils Telefonnummer zu kommen. Zu dem Zeitpunkt war er 16 Jahre alt. Die rückte Gleich natürlich nicht heraus, verwies an die Eltern. Auch dort blitzten die Scouts ab.

Niklas Greil blieb in Peiting, obwohl er in der vergangenen Saison 90 Tore in 26 Spielen schoss. Er sagt: „Das ist das Beste, was ich im Moment machen kann. Hier habe ich meine Freunde und kann mich wahnsinnig gut entwickeln.“ Außerdem bildet ihn die Firma „Hirschvogel“ in Denklingen gerade zum Mechatroniker aus. „Er ist ein bodenständiger Typ. Es gibt nicht viele in dem Alter, die so klar im Kopf sind“, lobt sein Trainer. Niklas Greil hat verstanden, wie die Eishockeywelt funktioniert. Damit haben viele Profis mit Mitte 30 noch Probleme. „Keiner von denen wird Millionär“, sagt Markus Gleich. Greil, gerade 18 Jahre alt, denkt schon an Übermorgen, sichert sich ab für die Zeit danach. Bei ihm besteht nicht die Gefahr abzuheben.

Mit 16 Jahren das erste Mal bei den Profis mit dabei

Sie haben das in Peiting vorige Saison gesehen, als sie ihn erstmals bei den Profis trainieren ließen. Mit 16. Er habe keinerlei Ansprüche gestellt, sagt Markus Gleich. In dem Alter gehe es darum, alle Eindrücke aufzusaugen. Das können Aktionen auf dem Eis sein, genauso auch in der Kabine. Profi ist niemand von heute auf morgen. „Das sind unglaublich viele Eindrücke, die auf einen einprasseln“, sagt Gleich. Demnächst dürfte Greil auch in den Oberliga-Play-offs auflaufen. Vor über 1000 Menschen. Andere würde so eine Kulisse in dem Alter hemmen. „Aber Du bist so eiskalt, dich interessiert das nicht“, sagt Markus Gleich zu seinem Stürmer. Der nickt nur, wie er neben Gleich im Trainerkammerl sitzt.

Greil ist aufgewachsen im Peitinger Stadion. Mit zwei, drei Jahren nahm ihn Vater Wolfgang mit zum allgemeinen Lauf. So hat’s der Wolfi hat auch mit dem zweiten Sohn gemacht, Lukas, drei Jahre jünger. Die beiden stehen jeweils am anderen Ende des Spektrums an Eishockey-Talenten. „Der Lukas ist a bissl sehr anders als ich“, scherzt der Ältere.

Niklas hat Peiting nie verlassen, schätzt das familiäre wohlige Umfeld. Bruder Lukas wechselte voriges Jahr ans Sportinternat nach Salzburg, blüht in der Akademie von Red Bull auf. „Der wollte das schon immer. Er gibt alles dafür, Profi zu werden“, sagt Niklas Greil. Beide Wege können an die Spitze führen, weiß Markus Gleich. „Du musst nur für dich den richtigen finden.“ Immer mal wieder haben andere Klubs versucht, den älteren Bruder abzuwerben. Doch der sagt nur: „Mich hat das nie interessiert, weil ich in Peiting bleiben wollte.“

Das Doppelmenü aus U20 und Oberliga hält sein Trainer für perfekt. Bei den Erwachsenen gewöhnt er sich ans Männerhockey. An die Checks, die härter krachen. An die Schiedsrichter, die mehr durchgehen lassen. Mit den Gleichaltrigen könne sich Greil ausprobieren, dort bekommt er sämtliche Freiheiten und Eiszeit, bis die Beine blau anlaufen.

Niklas Greil hat einen angeborenen Torinstinkt

Nur so wächst ein kreativer Spieler heran, der allerlei Tricks im Repertoire hat. Die Sozialen Medien nennt Markus Gleich als einen Faktor, die unterbewusst weiterbilden. Dort laufen die Videos mit den Highlights aus der NHL rauf und runter. „Das inspiriert schon.“ Niklas Greil probiert solche Aktionen einfach aus. „Funktioniert’s, mach ich die öfters, wenn nicht, dann nicht.“

Greils Torinstinkt ist ohnehin angeboren, nicht antrainiert. „Den hat man entweder oder man hat ihn nicht.“ Egal in welchem Alter, er habe immer einigermaßen viele Tore geschossen. Sein Trainer erklärt’s mit dem einmaligen Verständnis für Raum und Zeit. „Er ist ein Raum-Spieler. Der sieht Räume. Das werden andere nie lernen.“

An diesem Samstag wird Peiting einen Niklas Greil in bester Verfassung brauchen. Dafür hat er sogar das Play-off-Spiel der Männer in Tilburg sausen lassen. Er wäre übermüdet am Samstagvormittag heimgekommen. Gemeinsam entschieden die Beteiligten, ihn nur in der U20 spielen zu lassen. Es könnte ja das letzte Jugendspiel der Saison sein. Wie es danach weitergeht, ob Niklas Greil in Peiting bleibt oder nicht, steht schon fest. Er sagt: „Ich weiß es auf alle Fälle, aber ich sage noch nichts.“