Partie bis zur letzten Sekunde offen: EC Peiting erneut stark gegen Blue Devils Weiden

Von: Katrin Kleinschmidt

Teilen

Hart, aber meistens fair ging es zwischen dem EC Peiting (in Rot, hier Andreas Feuerecker und Goalie Florian Hechenrieder) und den Blue Devils Weiden zur Sache. © Halmel

Erneut hat Eishockey-Oberligist EC Peiting gegen Tabellenführer Weiden eine starke Leistung gezeigt. David Diebolder und Lukas Gohlke trafen für den ECP.

Peiting – Letztlich geht es eben um Punkte. Sie sind es, über die am Ende der Saison gesprochen wird – und sie entscheiden darüber, wo ein Team steht. Im Hinblick auf die Duelle mit den Blue Devils Weiden ist das für den EC Peiting bitter. Denn das Team von Trainer Anton Saal hat schon zum zweiten Mal in dieser Saison gegen das Top-Team der Eishockey-Oberliga Süd eine sehr gute Leistung gezeigt – und ging trotzdem leer aus. 2:3 unterlagen die Peitinger dem Tabellenersten nun vor eigenem Publikum. Das Duell war noch enger umkämpft als die 3:6-Niederlage Mitte Oktober.

Gleich von Beginn an entwickelt sich am Freitagabend eine schnelle Partie. Beide Teams haben Zug zum Tor. So verwundert es kaum, dass der erste Treffer früh fällt. In der siebten Minute lässt die Peitinger Verteidigung Alessandro Schmidbauer aus den Augen. Er bekommt den Puck von Luca Gläser und kann ungestört zum 1:0 einschießen. Kurze Zeit später ist der ECP erstmals in Überzahl, weil Weidens Dennis Thielsch eine Zwei-Minuten-Strafe absitzen muss. Die Peitinger bauen Druck auf, die beste Chance hat Felix Brassard, doch der Puck fliegt über das Gehäuse. Auch, als Thielsch längst zurück auf dem Eis ist, bleibt Peiting dran – und wird belohnt. Kapitän Andreas Feuerecker stürmt Richtung Tor, legt dann mit der Rückhand auf David Diebolder ab, der zum Ausgleich trifft. Mit dem Stand von 1:1 geht’s in die Pause.

Peiting na dran am Ausgleich - doch Weiden trifft

Zu Beginn des zweiten Drittels ist Weiden in Überzahl, weil Feuerecker noch eine Reststrafe absitzen muss. Peiting übersteht diese kritische Phase. Auch, weil Florian Hechenrieder den Puck nach einem Schuss von Kurt Davis aus der Luft fischt. Doch kurz darauf muss sich der ECP-Goalie geschlagen geben. Da startet Robert Hechtl durch, im Eins-gegen-Eins mit Hechenrieder setzt sich der Weidener Angreifer durch. Sein nächstes direktes Duell mit einem Weidener entscheidet Peitings Torwart für sich. In der 29. Minute bekommt Thielsch einen Penalty zugesprochen. Er schiebt den Puck zwischen Hechenrieders Schonern durch – doch auch am Tor vorbei. Glück für die Gastgeber. In der Folge ist Peiting eigentlich nah dran am Ausgleich – doch stattdessen baut Weiden durch Neal Samanski seine Führung auf 3:1 aus. Der ECP gerät unter Druck. Weiden bestimmt nun die Partie, handelt sich jedoch kurz vor der Pause zwei Mal hintereinander Zwei-Minute-Strafen ein. Peiting kommt schnell in seiner Powerplay-Formation, kesselt die Weidener ein. Beim ersten Überzahl-Spiel gelingt noch kein Treffer. Beim zweiten dann ist es Lukas Gohlke, dem aus dem Gewühl heraus der Anschlusstreffer zum 2:3 gelingt – acht Sekunden vor Drittelende. Das macht Hoffnung für den Schlussabschnitt.

In dem ackern die Peitinger. Thomas Heger hat in der 50. Minute eine Riesen-Chance, sein Schuss prallt aber an der Schulter des Weidener Goalies, Marco Wölfl, ab. Als die Gäste mal wieder im Powerplay sind, blocken die ECP-Spieler mehrfach deren Schüsse, um die Chance auf den Ausgleich zu bewahren. Rund zwei Minuten vor Schluss nimmt Trainer Anton Saal eine Auszeit, anschließend macht Hechenrieder Platz für einen sechsten Feldspieler. Doch so sehr sich Peiting auch bemüht, Weiden bringt den Puck immer wieder aus der Gefahrenzone. Die Sekunden rinnen dahin – und letztlich muss sich der ECP geschlagen geben. Ganz knapp nur – doch das interessiert am Ende der Saison keinen mehr.

Statistik

EC Peiting 2

Blue Devils Weiden 3

(1:1, 1:2, 0:0)

1. Drittel: 0:1 (6:02) Schmidbauer (Gläser/Luknowsky), 1:1 (11:08) Diebolder (Feuerecker/Miller). 2. Drittel: 1:2 (23:12) Hechtl (Homjakovs/Ostwald), 1:3 (34:30) Samanski (Homjakovs/Bassen), 2:3 (39:52) Gohlke (Besl/Feuerecker/5-4). 3. Drittel: keine Tore. Strafminuten: Peiting 6, Weiden 6. Schiedsrichter: Haas, Volt; Reinold, Bauer. Zuschauer: 531.